2026元旦健走抽大獎！新北好YOUNG doo doo doo 435藝文特區迎新年

【民眾新聞網方健龍綜合報導】新北市政府今（9）日舉辦明（115）年元旦升旗活動記者會，由副秘書長柯慶忠代表出席。今年元旦活動首次移師板橋435藝文特區馬卡龍草原舉行，並以「新北好YOUNG doo doo doo」為主題，邀請超人氣卡通明星碰碰狐及鯊魚寶寶見面會陪伴大小朋友活力迎新年，現場將以歌舞帶動，營造歡樂氣氛。

副秘書長柯慶忠表示，新北市自100年起舉辦元旦升旗活動，今年邁入第16年，更首度選在板橋435藝文特區舉行。活動健走路線將從板橋跨越新月橋至新莊廟街，串聯兩地重要景點，也象徵人文交流與區域共榮，歡迎市民一同動起來，以好心情、好步伐迎接全新的運勢。

新北市府指出，本次健走自馬卡龍草原出發，經新月橋前往新莊廟街後折返主會場，全程約3.4公里。沿途設置「新海濕地」、「新月廣場」、「武聖廟」與「慈祐宮」共4處集章點，民眾憑集章卡於任一點蓋章，即可回到主會場兌換鯊寶餐袋及鯊寶應援巾。

元旦升旗活動將於明（10）日上午10時準時開放報名，限量2,000名。民眾成功報名並於當日完成指定集章任務者，除可獲得鯊寶餐袋及鯊寶應援巾外，還有機會抽中iPhone 17、Switch 2等豐富大獎。另外，新莊「武聖廟」及「慈祐宮」也特別準備開運限量金幣與平安符，為市民祈福開運、迎向好年。

民政局長林耀長補充說，元旦活動自上午9時起至下午3時止，現場安排多組表演團體接力演出，更規劃童趣市集，匯集新北嚴選商家、新北青農等文創攤位。民眾持新北幣APP至新北幣活動攤位掃描QR Code，即可獲得100元合作店家優惠券，數量有限，送完為止。請提前下載並註冊成為新北幣APP會員，至活動現場完成指定任務即可領取新北幣。升旗活動會場也會舉行碰碰狐及鯊魚寶寶見面會，讓大小朋友盡情拍照打卡，打造最有活力、最具童趣的元旦迎新體驗。

《圖說》升旗活動會場將舉行碰碰狐及鯊魚寶寶見面會，陪伴大小朋友活力迎新年。（圖／新北市政府提供）