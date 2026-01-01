2026元旦升旗 樂儀隊精神抖擻

喜迎2026年，元旦系列活動，從清晨5點開始，由北一女中樂旗隊、樂團等等青春團體打頭陣，再由三軍樂儀隊，擔任開場演出，走位變化隊形、加上花式操槍，吸引眾人目光，雖然在雨中進行，卻不減民眾熱情，整體呈現活潑、愉快氛圍，表演主題與領唱來賓，也邀請到眾多醫護人員參與，呼應今年主題”健康台灣、團結守護”，而總統賴清德、也在元旦談話中提到，回首過去國際局勢充滿震盪的一年，經貿、國際衝突、加上天災與沉痛的社會事件，考驗台灣人民的韌性，也期待提升安全意識與團結力。

總統府前、三軍樂儀隊，帥氣登場，演出鏗鏘有力，展現國軍堅毅精神。元旦系列活動，從清晨5點開始，由北一女中樂儀旗隊打頭陣，融入科技風，演出隊形多變，營造炫麗氣氛。民眾 蔡同學：「我自己是儀隊，我是北一(女)儀隊的一部分，所以我也會想要來看學姊的表演。」

「我會像天上的月亮，化身閃爍你生命的光芒。」

振奮人心的歌聲來自，「玫瑰墓樂團」由醫師、音樂人組成，扣合主題，”健康台灣、團結守護”，傳遞最好的生命教育還有青年學子，以嘻哈版、國民健康操舞出青春，；以及來自花蓮馬太鞍部落的天籟樂聲，向鏟子超人道出感謝。「一心一德 貫徹始終。」

升旗典禮、由醫護人員、極地超馬選手陳彥博領唱，唱出2026年、更好的未來；因應超高齡社會與低生育率挑戰，下一步該怎麼走。總統 賴清德：「推動長照3.0，以及高中職全面免學費，私立大專校院學生學雜費補助，還有緩解青年壓力的，租金補貼和社會住宅，今年起 我們更將實施婚育宅，落實囤房稅2.0 引導空屋釋出。」

民眾 黃先生：「第一次有這個機會(參與升旗典禮)，所以今年終於美夢成真 來這邊。」

民眾 曾小姐：「人民都可以平安地度過每一天。」

迎向2026年，北區慈青團隊，自發性走進信義區，跨年活動現場，宣導環保，雖然頂著小雨，但他們的熱情卻不減。展望新的一年，不論是面對氣候變遷、經貿局勢、或是數位化時代的多重挑戰，都能站穩腳步。

