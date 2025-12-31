2026元旦升旗 賴清德、韓國瑜互祝新年快樂

▲總統賴清德與立法院長韓國瑜一起出席總統府升旗典禮，韓國瑜祝賴清德新年快樂。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 今天是2026年元旦，總統府舉行升旗典禮，總統賴清德、副總統與行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等5院院長齊聚一堂，一起高唱國歌。賴清德手拿小國旗進場，到場時也與卓、韓握手致意，韓國瑜熱情祝福「新年快樂、新年快樂！」賴清德也開心微笑致意。典禮進行時，賴清德與蕭美琴也大聲高唱國歌。

今天台北仍在下雨，氣溫只有約15度，不過仍有不少熱情民眾穿著雨衣，到總統府前參加升旗典禮。今天由一群醫護人員組成國歌領唱團，感謝醫護人員提供台灣所有民眾健康促進的環境，極地超馬選手陳彥博也加入國歌領唱。完成領唱後，陳彥博將從府前凱道出發，負重拉行約20公斤的比賽用雪橇，前往目的地高雄，全程約433公里，為3月1日北極圈賽事模擬訓練。

