2026元旦新制上路！最低工資調整、勞工請假減稅、旅遊補助、生育津貼、交通改革總整理

行政院26日報告「2026年元月起實施之重大政策及惠民措施」，各部會將陸續推動多項攸關人民福祉，以及國家整體發展的重大政策及惠民措施，主要以聚焦減輕人民負擔、提供世代支持與產業多元發展三大主軸，內容包含連調漲最低基本工資、生育給付+生育補助每胎補到10萬元、弱勢補助加碼、13至22歲全面發放文化幣1200 點、強化保障勞工病假權、實施跨國勞動力精進方案，以及推動國旅補助等。《遠見》一文整理2026年台灣重要新制內容、重點、影響以及詳細上路時間。



最低工資調漲

勞工最低工資連續第10年調漲，2026年1月1日起，月薪提高至2萬9500元，時薪調整為196元，預估受惠人數超過200萬人。

勞工請假新制

北市勞動局表示，針對病假、育嬰留停及家庭照顧假的法規修正，是因應社會變遷、積極落實工作與生活平衡的具體行動，呼籲雇主遵循新修法視，主動調整內部管理制度，共同營造優質職場文化。115年1月1日起，與勞工請假權益密切相關的三項規定修正將正式生效，包含「普通傷病假」、「家庭照顧假」與「育嬰留職停薪」。

重點包含勞工1年內請病假未超過10日，雇主不得做出不利處分；課予雇主對於勞工請病假遭受不利處分負舉證責任；雇主扣全勤獎金不得違反比例原則；不論勞工請幾天病假，雇主在考核時應以工作能力、態度及實績等做綜合性考量。北市勞動局強調，115年1月1日新法施行後，新修請假規定勢必為勞動檢查的重點項目。若經查核發現事業單位未依法給假，將依法處2萬元以上100萬元以下罰鍰。

◆普通傷病假 勞工1年內請普通傷病假未超過10日者，雇主不得因此給予不利之處分；全勤獎金之扣發應按「請假日數」依比例計算。 ◆家庭照顧假 勞工因「親自照顧家庭成員」均可請假，且可以選擇以「時」作為請假單位。 ◆育嬰留停 勞工可以「日」作為請假單位提出育嬰留職停薪申請，最多得請30日；原則需於5日前提出，但因突發況（如：子女生病、停托、停課），受僱者須親自照顧時，得於1日前提出。 退休年齡延至65歲 2026年是勞保老年年金請領年齡調整的重要節點。1962年（民國51年）以後出生的勞工，法定請領年齡將正式提高至65歲。雖然仍可選擇提前請領減額年金，但若要請領全額老年年金，須年滿65歲方可申請。隨著請領年齡延後，勞工的退休時程與收入結構將同步受到影響，建議中高齡勞工及早進行退休規劃與年金試算，以降低未來財務風險。

擴大生育補助

行政院加碼擴大生育補助方案，適用對象為參加社會保險的本國籍女性（含與本國人結婚之外籍配偶）及未參加社會保險的新生兒母親，提供生育給付加補助每胎至10萬元，雙胞胎或多胞胎按比例增加，預計12.7萬餘人受惠。另外，育嬰留職停薪以「日」申請，家庭照顧以「小時」請假。

婚育宅

在推動婚育宅部分，租金補貼新婚家庭2年內加碼50％、每生1胎再加碼50％；申請資格也放寬，所得標準放寬至3.5倍，增加補助項目包括，包租代管修繕補助可用於育兒安全設施最高6千元；中央興辦社宅保留20％婚育宅，租期最長12年。

生活補助金

針對政府列冊低（中低）收入戶等弱勢族群，除了原有的生活補助外，低收入戶每人每月加發1000元、中低收入戶則加發750元生活補助，自115年1月起至116年1月底止，預計發給13個月，可照顧54萬5000人。

至於家庭總收入平均分配全家人口最低生活費1.5倍以上，未超過2.5倍者，除原有補助外，自115年1月至116年1月止，每人每月加發生活補助費500元，預計可照顧54萬人。

文化幣

文化幣政策持續維持每年加碼的節奏，2025年文化幣適用年齡擴大，但發現新增的13～15歲民眾的使用率有待提升，因此2026年文化幣將再加碼，13～22歲都將享有1,200點文化幣能使用，預計203.6萬名青年受益。

五大國旅補助方案

平日住宿補貼最高2千元

觀光署表示，平日住宿優惠方案（週日至週四），預計發行「住宿券」，每人最多抵用2晚。只要在非連續假期的平日時段，如週日至週四晚間住宿，第一晚抵用800元、第二晚連住抵用1200元，如果確定連住2晚最高補助2000元，若確定只住1晚就補助800元，鼓勵國人平日出遊、連續住宿。

月月抽生日住宿優惠

生日住宿優惠方案，每月抽出1000名當月生日的幸運兒，提供1200元生日住宿金，希望鼓勵國人於生日當月住宿旅遊。

遊樂園第2天免費入園

遊樂園留宿方案，只要憑平日（週一至週四，且非國定假日）任1晚合法旅宿發票，住宿當日與隔日至全台26家觀光遊樂業主題樂園，可享第二天入園門票免費優惠。

Taiwan PASS平日國旅優惠

Taiwan PASS平日國旅優惠方案，購買Taiwan PASS交通票券，平日（週日至週四）享4折優惠，每套產品1000元，原價4折，或是Taiwan PASS平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金，各限量2萬套。

員工旅遊補助

企業員工國內旅遊獎勵方案，由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少2天1夜的行程，例假日不超過1天。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。

寵物登記新規

政府2025年起把貓咪納入寵物登記制度，所有家貓都必須植入晶片並完成戶口登記，同時訂下1年緩衝期，期限於今年底屆滿。自2026年1月1日起，未幫家貓植入晶片並完成寵物登記，將依動物保護法裁處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

先前因寵物登記須檢附狂犬病疫苗證明，但疫苗可能引發副作用，例如罕見的注射部位肉瘤（FISS），因此讓不少貓奴對晶片登記有疑慮。不過，動植物防疫檢疫署指出，自2025年7月1日起，室內貓不強制施打狂犬病疫苗。

「長照3.0」上路

◆2026年1月1日起施行

擴大長照給付對象，針對年輕型失智症者及急性後期整合照護計畫對象，提供照顧，政府希望減輕家庭照顧者的負擔，並延緩失智失能狀況，且未滿50歲的年輕型失智症者，或發生意外時正值中壯年的失能者，其對社會與家庭影響甚鉅，若能及早獲得長照服務，將有助於延緩病程進展。

根據統計，30歲至64歲失智症盛行率為1.19% ，其中部分個案合併失能確實有接受長照服務的必要。因此，特別放寬未滿50歲失智症且失能者的申請資格。

◆2026年7月1日起施行

為滿足失能者新興照顧需求，新增智慧科技輔具，每3年6萬元的額度可用於租賃智慧科技租賃輔具項目，包含移位、移動、沐浴排泄、居家照顧床、安全看視等5大面向，提升失能者的自主生活能力並減輕照顧負擔。未來民眾可以依據照顧需求，與身體狀況變化隨時更換租賃適切輔具，藉科技提升長照品質。

疫苗新制

◆新版肺炎鏈球菌疫苗改採單劑

成人肺炎鏈球菌疫苗接種作業將自明年1月15日起上路，涵蓋65歲（含）以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象，分2階段提供公費接種，民眾可省下自費約4500元的接種費用。

隨著新型20價與21價肺炎鏈球菌疫苗已在多國使用，國際實證顯示，其單劑保護力可達過去13價加23價兩劑接種效果，明年起改採單劑接種，約279萬人符合資格，可望減輕接種負擔，降低感染與重症風險。

◆公費新冠疫苗全民可打

2026年1月1日至2月28日將擴大公費新冠疫苗接種對象，只要滿6個月以上且尚未接種者皆可免費施打。新冠疫苗自費價格平均至少4千元，此次擴大公費接種等同可為民眾省下一筆支出。

依過去數波流行週期推估，2026年5月可能再出現一波流行，目前國內公費疫苗庫存約134.4萬劑，全國約2700家合約院所都可提供接種服務。

◆流行性腦脊髓膜炎疫苗免收疫苗藥品費

將釋出效期至明年1月31日的四價流行性腦脊髓膜炎疫苗約3000劑，於明年1月1日至1月31日期間，開放民眾前往全國32家旅遊醫學合約醫院接種，免收疫苗藥品費。

胃癌篩檢

2026年全面推動胃癌篩檢，提供45至79歲民眾終生一次的胃幽門桿菌篩檢，每年約需要2-3億的經費，屆時我國將進入「6癌篩檢」的時代，國健署仍持續提供乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌等5癌公費篩檢。

健康幣

衛福部預計於2026年第一季推動「健康幣」計畫，將國民健康與獎勵機制結合。民眾只要參與定期癌症篩檢、施打疫苗，或達成每日健走目標，即可透過App累積點數（健康幣）。這些點數可用於購買健康食品、折抵運動中心門票或折抵部分健保自付額，讓「運動健身」也能變成具體回饋，藉此引導民眾養成預防保健習慣。

機車考照新制

為提升汽、機車考照鑑別度，交通部規劃推動駕照制度革新，筆試改全選擇題，17項新制將於115年起分階段實施，明年1月底起先從機車筆試實施、汽車6月跟進，將增加危險感知題；而明年12月小型車道考擬增加路線數與長度，以抽籤決定路線。

現行考照採預約制，民眾可於考照日30天前上網預約，開放至考照日前7日晚間12時截止，根據公路局統計，去年約24.3萬人報考機車筆試，筆試、路考及格率各為72.25%、65.88%。

高齡駕駛制度

為提升高齡用路人與整體交通安全，2026年5月起高齡駕駛換照門檻將由75歲提前至70歲，須定期接受相關評估與換照程序，70歲至74歲者，換照後效期可至75歲；滿75歲後則維持每3年回訓換照1次。政策同時搭配鼓勵措施，引導長者自願繳回駕照，符合條件者可持「敬老卡」申請TPASS公共運輸乘車補助，以降低高齡駕駛上路風險。

高風險駕駛回訓制度

2026年3月起正式實施「高風險駕駛強制回訓」。一般駕駛人若在1年內發生特定重大違規（如闖紅燈、未停讓行人、嚴重超速、危險駕駛等）達3次以上，必須自費參加3小時的道路交通安全講習課程。未依規定完成回訓者，將面臨吊扣駕照等行政處分，期望透過制度化的教育與回訓機制，降低重複違規情形。

無照駕駛重罰

為了強化交通秩序與行人安全，2026年大幅調高交通罰鍰上限。汽車無照駕駛罰鍰上限提高至6萬元，機車則提高至3.6萬元。針對10年內重複違規累犯者，更祭出「無上限罰鍰」與「當場沒入車輛」的鐵腕手段，並將加強取締「不依規定轉彎」與「違規停車」。透過提高違規成本，降低事故發生率，改善整體道路安全環境。

綜合所得稅減稅優惠

2026年5月報稅時，「基本生活費」依物價水準調整，預計將提高至21.3萬元；免稅額與標準扣除額也同步隨消費者物價指數調整。在多項扣除額全面墊高的情況下，多數納稅義務人的應納稅額可望下降，使報稅季的整體稅負壓力相對緩解。

◆免稅額：由9.7萬調升至10.1萬元（年滿70歲者調為15.15萬）。

◆標準扣除額：

單身：由13.1萬調升至13.6萬元。 有配偶者：由26.2萬調升至27.2萬元。

◆薪資所得特別扣除額：由21.8萬調升至22.7萬元。

（延伸閱讀：新減稅措施來了！單身、雙薪家庭租屋「符合這些條件」免綜所稅）