2026元旦新制將上路！三大惠民措施看這裡
[NOWnews今日新聞] 2026年即將到來，行政院綜合業務處今（26）日在院會中報告「2026年元月起實施之重大政策及惠民措施」，聚焦「減輕人民負擔」、「提供世代支持」與「產業多元發展」三大主軸，推動各項政策，但因立法院尚未進行「115年度中央政府總預算案」之審議，勢必影響部分政策及措施之推動。
在「減輕人民負擔」方面，行政院指出，勞工最低（基本）工資連續第10年調漲，明年月薪由2萬8,590元調整至2萬9,500元，時薪由190元調整為196元，約247萬名勞工受惠；同時，調高2025年基本生活費及長期照顧特別扣除額，明年5月申報綜合所得稅時適用；調高2026年綜合所得稅免稅額及相關扣除額，2027年5月申報綜合所得稅時適用。自明年元旦起，無添加糖飲料、彩色電視機、電唱機、錄音機、錄影機等免徵貨物稅，並將電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅之期限延長至2030年底。
此外，行政院也推動青年婚育租屋協助專案（婚育宅），採補助加碼、資格放寬、增加補助項目及優先入住社宅等措施，並持續推動300億元中央擴大租金補貼；各類社會保險之生育給付加補助每胎一律給予10萬元，且不須另外提出申請；推動育嬰留職停薪照顧彈性化新制，育嬰留停以「日」申請、家庭照顧以「時」請假，並修正育嬰留職停薪津貼發放方式，期盼打造友善青年婚育環境。
行政院提到，將加發經濟弱勢族群生活補助金，低收入戶每人每月加發1,000元，中低收入戶每人每月加發750元，身心障礙者生活補助費或中低收入老人生活津貼每人每月加發500元；另預計2年內訪視70萬名獨居老人，分級提供關懷服務；推動「教育部補助大專校院精進校務經營計畫」，受補助之校院於114學年度下學期至116學年度間不得調漲學雜費，約91萬名學生受惠。
在「提供世代支持」方面，自明年起常態性發放13至22歲青少年1,200點文化幣，約203.6萬人受惠；「勞工請假規則」新制上路，從四大面向保障勞工請病假權益，期能終結「抱病上班」文化，重點包含勞工1年內請病假未超過10日，雇主不得做出不利處分；課予雇主對於勞工請病假遭受不利處分負舉證責任；雇主扣全勤獎金不得違反比例原則；不論勞工請幾天病假，雇主在考核時應以工作能力、態度及實績等做綜合性考量。
在「產業多元發展」方面，行政院推動「跨國勞動力精進方案」，透過「製造業加薪本勞，增加移工名額」、「放寬留用資深移工」、「旅宿業及商港碼頭業加薪本勞，增加外國技術人力名額」及「強化政府角色及效能」等四大方案，優化勞動條件及本勞薪資待遇，修正施行「外國專業人才延攬及僱用法」，針對國際頂尖大學畢業生、僑外生、數位遊牧、海外國人第二代等攬才對象，進一步鬆綁及放寬工作規定、永久居留與強化社會保障等制度；推出鼓勵國人平日出遊之「五大國旅補助方案」，內容包含「平日住宿獎助」、「生日住宿獎助」、「遊樂園留宿」、「企業員工國內團體旅遊獎勵」及「Taiwan PASS平日國旅優惠」等，讓民眾在平日出遊可享多元優惠，以刺激消費及促進觀光發展。
對此，院長卓榮泰也在院會中指出，明年1月起，即將實施許多重大的惠民及便民措施，包含：為勞工加薪，這是連續第10年調高最低工資；為全民減稅，個人與家庭都能直接受惠；育嬰留職停薪制度更彈性，育嬰留停可以「日」為單位申請，家庭照顧假可以「小時」為單位申請，更符合家長育兒照顧的需求；各類社會保險的生育給付加碼補助，每胎一律補足到10萬元，不須另外提出申請，提供家庭更多育兒支持。他強調，各項新制攸關民眾權益，請各部會持續積極宣導並蒐集反映意見，在落實具體政策的同時，也能滾動性全面檢討。
卓榮泰表示，國家各項重大建設要推動及落實，都需要中央政府總預算的支持。依據憲法第59條，行政院應於會計年度開始前3個月，也就是9月30日前將下年度總預算案函送立法院審議，而行政院於今年8月29日已將明年度總預算案函送立法院，依《預算法》第51條，總預算案應於會計年度開始的1個月前，也就是11月30日前由立法院議決，可惜立法院未能依照《預算法》第51條進行實質審查，這代表行政院合憲，但立法院連合法的標準都未能達到，這勢必影響政府各項施政措施，進而損害人民的權益，阻礙國家持續前進的腳步。
卓榮泰表示，行政團隊正在依循憲政秩序盡最大努力，讓各項重大政策計畫得以持續落實，盼立法院朝野黨團能以國家為念、以人民為本，儘速完成明年度中央政府總預算案的審議。卓說，展望新的一年，行政團隊依然會持續捍衛民主憲政體制、守護國家安全、振興經濟發展及照顧國人生活和各項重大建設、政策，讓人民安居樂業，讓台灣穩健向前邁進。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
陳亭妃批「內參民調」恐違反選罷法！民進黨：未對初選縣市做民調
藍白修法停砍公教年金！行政院將副署法案後聲請釋憲
行政院拍板兩岸條例修法 立委赴中須許可「重點一次看」
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 21 小時前 ・ 426
2026減稅新制！基本生活費增至21.3萬元、綜所稅調高免稅額和扣除額 9項新規元旦上路
財政部今（26）公布明（115）年1月1日起，9項利民便民措施將上路，包括每人基本生活費增至21.3萬元，民眾在5月申報114年度綜合所得稅適用，以及綜所稅調高免稅額和扣除額等。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 11
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 132
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 65
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 14
今最低溫探7.4度「還沒冷完」！冷氣團減弱還要等這天
今（26）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。氣象粉專也指出，今天清晨冷氣團達到最強時刻，且最低溫僅7.4度。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 47
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 9
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 10
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 34
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 8 小時前 ・ 12
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 85
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 11
果粉淚別！iPhone停售名單曝光 i16 Pro Max也走入歷史
隨著iPhone 17問世，多款舊世代iPhone也同步走入歷史。蘋果近期宣布一次停售25款產品，其中包含7款iPhone，最引人關注的莫過於SE與Plus系列全面退場，象徵蘋果手機產品策略出現明顯轉向。SE系列由iPhone 16e接棒，重新定位為「平價旗艦」；而Plus系列則被全新推出的iPhone Air取代，主打超薄機身設計，但市場反應與銷售表現未如預期。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
「斷骨增高術」原是想改變人生的選擇，卻讓一些中國年輕人陷入長期病痛與維權困境。有人出現踝關節神經損傷、長短腿和行走疼痛；...世界日報World Journal ・ 17 小時前 ・ 9
「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 24
《基金》不到4年賺千萬！神人抱1支ETF網讚嘆
【時報-台北電】台股2025年多頭氣勢如虹，帶動槓桿型ETF表現驚人。23日PTT上出現一篇熱門文章「正二年報」，一名網友分享，2022年起，透過「定期不定額」方式布局元大台灣50正2(00631L)，不到4年時間，累計獲利正式突破1,000 萬元大關。該文引發鄉民熱烈討論，認為其「敢抱、不賣、持續投入」的心理素質，是普通投資人與千萬富翁的分水嶺。 原PO在文中表示，當初受財經達人大仁哥啟發，決定放棄傳統「原型ETF」需苦守 10 年的人生，轉而利用正二的2倍槓桿效應縮短財富累積時間；儘管期間經歷 2024年8月與今年4月的兩次市場大回檔，一度恐慌停損80萬元，但最終仍靠著「長期持有」熬過震盪。 分享之際，他也猜測，正二雖有崩盤更跌、盤整耗損、路徑相依向下等缺點，這些「爛事」仍會發生，但隨著量化寬鬆瘋狂印鈔，這些「爛事」發生的時段應會大幅縮短，取而代之的是「大漲小漲慢慢漲」。 至於未來會如何操作，原PO則透露，由於幸運買在相當低的價位，處於「打底完成了只要沒事躺著就好」的狀態，未來應是不用擔心黑天鵝大崩盤了，能夠更長期的持有；目前需要思考的，僅有股票現金比為5：1，不知是否需要再平衡。時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 3
陳妍希耶誕節「和喜歡的人一起過」 罕曬9歲兒子正臉照
陳妍希耶誕節「和喜歡的人一起過」 罕曬9歲兒子正臉照EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 4