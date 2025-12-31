2026元旦新制懶人包！最低工資調漲、胃癌篩檢納公費

2026年有多項新制上路，涵蓋交通、民生、消費、醫療等方面，包括最低工資調漲至2萬9500元、駕照筆試全改選擇題、胃癌篩檢納公費等，中天新聞網整理相關資訊，讓您一次看懂。

最低工資元旦起調漲。（示意圖／中天新聞）

勞工

最低工資元旦起調漲

自115年1月1日 起，每月最低工資調整為新臺幣29,500元，每 小時最低工資調整為196元。

請領全額勞保老年年金需年滿65歲

根據法規規定，勞保老年年金請領門檻將再提高，115年起若想請領全額勞保老年年金，必須年滿65歲，這也是目前法規最高法定年齡上限。

國民年金保費調漲

國民年金保險月投保金額自115年1月1日起由新台幣19,761元調整為21,103元。一般被保險人應負擔保險費每人每月增加84元，至中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者應負擔保險費每人每月將增加43元至63元；政府補助被保險人的保險費，也相對增加57元至98元不等，低收入戶及重度以上身心障礙者每人每月政府補助保險費則增加141元。由於國民年金保險費繳款單是2個月寄發1次，115年1月及2月調高後的保險費繳款單，勞保局將於115年3月底寄發。

育嬰留停以「單日」申請

115年1月起，家中有3歲以下子女的勞工，將可依需要以「日」為單位向公司申請育嬰留職停薪，並向勞保局申請育嬰留職停薪津貼及繼續加保。

家庭照顧假可「小時」為單位請假

勞工如有家庭照顧需求，可以「小時」為請假單位，一年最多可請 56 小時，更能彈性因應小孩臨時狀況。如果同一年度內已用完家庭照顧假，可改用「尚未請完的事假」，亦可以「小時」為單位向雇主請假，雇主不得拒絕，也不可以扣發其全勤獎金。

勞工病假權

為保障勞工健康權，避免勞工在身體不舒服需要休養或治療時，因爲雇主規範請病假衍生的不利益對待，115年1月1日起施行，勞工一年內請普通傷病假未超過10日，雇主不得因勞工請普通傷病假而為不利之處分；勞工請普通傷病假，其全勤獎金之扣發，應按請普通傷病假日數依比例計算。

廣告 廣告

減稅優惠、生育補助一次看。（示意圖／中天新聞）

民生

綜所稅減稅措施

一、調高114年度每人基本生活所需費用為新臺幣(下同)21.3萬元，民眾在115年5月申報114年度綜合所得稅適用。

二、調高長期照顧特別扣除額為18萬元，民眾在115年5月申報114年度綜合所得稅適用。

三、增訂飲料品無添加糖者免徵貨物稅及刪除部分電器類貨物課徵貨物稅規定，自115年1月1日施行：

(一)飲料品無添加糖者免徵貨物稅。

(二)刪除彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等4項電器類貨物課稅項目。

四、延長購買電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅實施期限5年至119年12月31日止。

五、調高115年度綜合所得稅免稅額及相關扣除額，民眾在116年5月申報115年度綜合所得稅適用：

(一)免稅額：由9.7萬元調高至10.1萬元；70歲以上納稅義務人、配偶或受納稅義務人扶養之直系尊親屬免稅額由14.55萬元調高至15.15萬元。

(二)標準扣除額：單身者，由13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者，由26.2萬元調高至27.2萬元。

(三)薪資所得及身心障礙特別扣除額：由21.8萬元調高至22.7萬元。

(四)課稅級距及計算退職所得定額免稅之金額亦分別按消費者物價指數上漲幅度調整。

生育補助

擴大生育補助方案（115年1月1日起）

適用對象

1. 參加相關社會保險的本國籍女性（含與本國人結婚之外國籍配偶）分娩或早產者。

2. 未參加相關社會保險的本國籍新生兒之生母。

補助金額

1. 每胎可領取社會保險生育給付加計生育補助，合計10萬元；未參加相關社會保險的本國籍新生兒之生母亦可獲得生育補助，每胎10萬元。

2. 雙胞胎或多胞胎，依比例增加補助。

青年婚育租屋協助專案

115年1月起300億元租金補貼正式受理「加碼補」申請。只要是結婚登記2年內的新婚家庭，租金補貼直接加碼50%；每多生1胎再加碼補貼50%，無加碼上限，惟不得超過實際租約金額。在申請資格部分，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍。

郵局終止代售台鐵車票、國際掛號小包取消簽收

中華郵政宣布，115年元旦起，將調整國際掛號小包服務，取消簽收與書面查詢功能；預計自115年1月1日起停辦代售台鐵車票業務。

汽機車考照筆試改全選擇題。（示意圖／pexels）

交通、觀光

汽機車考照筆試改全選擇題

交通部規劃，筆試改全選擇題，115年1月底起先從機車筆試實施、汽車6月跟進，將增加危險感知題；而115年12月小型車道考擬增加路線數與長度，以抽籤決定路線。

70歲以上「自願繳回駕照」領回饋

115年元旦起，交通部將實施針對年滿70歲的高齡駕駛者，自願繳回駕照可獲得TPASS乘車回饋，每月最高可領1500元，補助期長達兩年，總計可達3萬6000元。

北捷開放使用QR乘車碼搭車

台北捷運閘門多元支付服務，硬體建置已完工，目前依期程進行服務上線前各項準備，115年1月3日起開放QR乘車碼搭乘；同時，信用卡感應乘車由得標廠商台新銀行及國際卡組織分階段驗證，待測試完成後，除台新銀行信用卡外，預計115年7月再全面開放國內、外信用卡與Apple Pay ECP(黑屏過閘)功能。

開放17家業者搭乘北捷，包含TWQR（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司）、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay。

國旅補助

觀光署推出國旅補助，生日住宿抽1千人，每人補助1200元；平日住宿（週日至週四）住宿優惠為第一晚可抵用800元，連住第2晚加碼至1200元，等於最高補助2000元。

文化幣擴大發放

115年起文化幣將納入13至15歲為常態發放對象，擴大至全國13至22歲青年，每人皆可領取1200點文化幣，並自明年1月1日上午8點起開放領用。

衛福部1月起將有多項新制，包括長照3.0上路、胃癌納篩檢。(圖／資料照)

醫療

胃癌篩檢納公費

115年元旦開始，針對45歲至74歲民眾提供終身一次的「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」。

公費新冠疫苗擴大施打

疾病管制署評估疫情風險後決定，115年1月1日至2月28日期間，擴大新冠疫苗公費接種對象為滿6個月以上全民。

全民健保保險費負擔調整

配合115年最低工資調高，衛福部修正「全民健康保險投保金額分級表」最低一級同步調升，估計約791萬人保險費將受影響，每月平均多繳18元健保費。

健保住院部分負擔調升

衛福部115年針對住院部分負擔調升，急性病房住院30日以內或於慢性病房住院180日以內，「同一疾病」每次住院自行負擔費用上限從51000調高到57000元，全年累計住院自行負擔最高額從86000調升到94000元

長照3.0啟動

在原本長照2.0服務對象基礎上，自115年1月1日新增「全年齡失智且失能者」以及「評估期間符合衛生福利部中央健康保險署公告之急性後期整合照護計畫收案對象，且符合長照需要二級以上」兩類對象，預估將有74.5萬人受惠。

中低收、弱勢加發生活補助金

政府列冊低收入戶及中低收入戶等弱勢族群，除了原有的生活補助之外，低收入戶每人每月加發1000元，中低收入戶每人每月加發750元之生活補助，自115五年1月起至116年1月底止，預計發給13個月，預計照顧54萬5000人。

YouBike 投保才能租 。（示意圖／中天新聞）

其他

OKmart終止蝦皮「國內包裹」合作

蝦皮購物與OK超商的合作將於2026年1月1日正式終止，屆時用戶將無法選擇OK超商作為配送選項，亦無法透過OK超商進行包裹寄取，但蝦皮「境外（跨境）包裹取件」仍維持合作，全台 798 間可寄取件之 OKmart 門市（不含特殊場域與智販系統）將持續支援並擴大跨境包裹的服務。

雙北河濱公園禁行微型電動二輪車

台北市、新北市115年元旦起禁止微電車行駛於河濱公園自行車道，違者將裁處新台幣300元至1200元。

廚餘車裝GPS可申請補助

環境部公告修正相關規範，明年1月1日起，廚餘養豬場完成裝設溫度及影像即時監控設備，才可以廚餘養豬，而所有載運廚餘的車輛需裝設GPS；加裝GPS可申請補助費，依裝設即時追蹤系統及租賃費用發票金額補助，每家每車最高補助上限7000元，依拆卸即時追蹤系統費用發票金額補助，每家每車最高補助上限1000元。

家貓未植晶片最高罰1.5萬

新北市動保處提醒貓飼主，貓納入強制寵物登記1年緩衝期將於年底屆滿。自115年1月1日起，未植入晶片並完成寵物登記，依法最高可處新台幣1萬5000元罰鍰。

YouBike投保才能租

為全面保障使用者權益，YouBike實施「先投保、再租借」制度，未完成公共自行車傷害險投保者，將無法租借。

延伸閱讀

照片會說話！管碧玲PO畫面：我才是台灣海域唯一執法者

2山友魂斷雪山！ 雪霸國家公園提醒保命「333原則」

「吞東西卡卡」才就醫？醫警告：食道癌腫瘤已佔一半以上