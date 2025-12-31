2026元旦新制懶人包！最低工資調漲、胃癌篩檢納公費
2026年有多項新制上路，涵蓋交通、民生、消費、醫療等方面，包括最低工資調漲至2萬9500元、駕照筆試全改選擇題、胃癌篩檢納公費等，中天新聞網整理相關資訊，讓您一次看懂。
勞工
最低工資元旦起調漲
自115年1月1日 起，每月最低工資調整為新臺幣29,500元，每 小時最低工資調整為196元。
請領全額勞保老年年金需年滿65歲
根據法規規定，勞保老年年金請領門檻將再提高，115年起若想請領全額勞保老年年金，必須年滿65歲，這也是目前法規最高法定年齡上限。
國民年金保費調漲
國民年金保險月投保金額自115年1月1日起由新台幣19,761元調整為21,103元。一般被保險人應負擔保險費每人每月增加84元，至中低收入戶、中度及輕度身心障礙者、所得未達一定標準者應負擔保險費每人每月將增加43元至63元；政府補助被保險人的保險費，也相對增加57元至98元不等，低收入戶及重度以上身心障礙者每人每月政府補助保險費則增加141元。由於國民年金保險費繳款單是2個月寄發1次，115年1月及2月調高後的保險費繳款單，勞保局將於115年3月底寄發。
育嬰留停以「單日」申請
115年1月起，家中有3歲以下子女的勞工，將可依需要以「日」為單位向公司申請育嬰留職停薪，並向勞保局申請育嬰留職停薪津貼及繼續加保。
家庭照顧假可「小時」為單位請假
勞工如有家庭照顧需求，可以「小時」為請假單位，一年最多可請 56 小時，更能彈性因應小孩臨時狀況。如果同一年度內已用完家庭照顧假，可改用「尚未請完的事假」，亦可以「小時」為單位向雇主請假，雇主不得拒絕，也不可以扣發其全勤獎金。
勞工病假權
為保障勞工健康權，避免勞工在身體不舒服需要休養或治療時，因爲雇主規範請病假衍生的不利益對待，115年1月1日起施行，勞工一年內請普通傷病假未超過10日，雇主不得因勞工請普通傷病假而為不利之處分；勞工請普通傷病假，其全勤獎金之扣發，應按請普通傷病假日數依比例計算。
民生
綜所稅減稅措施
一、調高114年度每人基本生活所需費用為新臺幣(下同)21.3萬元，民眾在115年5月申報114年度綜合所得稅適用。
二、調高長期照顧特別扣除額為18萬元，民眾在115年5月申報114年度綜合所得稅適用。
三、增訂飲料品無添加糖者免徵貨物稅及刪除部分電器類貨物課徵貨物稅規定，自115年1月1日施行：
(一)飲料品無添加糖者免徵貨物稅。
(二)刪除彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等4項電器類貨物課稅項目。
四、延長購買電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅實施期限5年至119年12月31日止。
五、調高115年度綜合所得稅免稅額及相關扣除額，民眾在116年5月申報115年度綜合所得稅適用：
(一)免稅額：由9.7萬元調高至10.1萬元；70歲以上納稅義務人、配偶或受納稅義務人扶養之直系尊親屬免稅額由14.55萬元調高至15.15萬元。
(二)標準扣除額：單身者，由13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者，由26.2萬元調高至27.2萬元。
(三)薪資所得及身心障礙特別扣除額：由21.8萬元調高至22.7萬元。
(四)課稅級距及計算退職所得定額免稅之金額亦分別按消費者物價指數上漲幅度調整。
生育補助
擴大生育補助方案（115年1月1日起）
適用對象
1. 參加相關社會保險的本國籍女性（含與本國人結婚之外國籍配偶）分娩或早產者。
2. 未參加相關社會保險的本國籍新生兒之生母。
補助金額
1. 每胎可領取社會保險生育給付加計生育補助，合計10萬元；未參加相關社會保險的本國籍新生兒之生母亦可獲得生育補助，每胎10萬元。
2. 雙胞胎或多胞胎，依比例增加補助。
青年婚育租屋協助專案
115年1月起300億元租金補貼正式受理「加碼補」申請。只要是結婚登記2年內的新婚家庭，租金補貼直接加碼50%；每多生1胎再加碼補貼50%，無加碼上限，惟不得超過實際租約金額。在申請資格部分，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍。
郵局終止代售台鐵車票、國際掛號小包取消簽收
中華郵政宣布，115年元旦起，將調整國際掛號小包服務，取消簽收與書面查詢功能；預計自115年1月1日起停辦代售台鐵車票業務。
交通、觀光
汽機車考照筆試改全選擇題
交通部規劃，筆試改全選擇題，115年1月底起先從機車筆試實施、汽車6月跟進，將增加危險感知題；而115年12月小型車道考擬增加路線數與長度，以抽籤決定路線。
70歲以上「自願繳回駕照」領回饋
115年元旦起，交通部將實施針對年滿70歲的高齡駕駛者，自願繳回駕照可獲得TPASS乘車回饋，每月最高可領1500元，補助期長達兩年，總計可達3萬6000元。
北捷開放使用QR乘車碼搭車
台北捷運閘門多元支付服務，硬體建置已完工，目前依期程進行服務上線前各項準備，115年1月3日起開放QR乘車碼搭乘；同時，信用卡感應乘車由得標廠商台新銀行及國際卡組織分階段驗證，待測試完成後，除台新銀行信用卡外，預計115年7月再全面開放國內、外信用卡與Apple Pay ECP(黑屏過閘)功能。
開放17家業者搭乘北捷，包含TWQR（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司）、悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay、街口支付、全支付、玉山 Wallet、全盈+PAY、台新Pay。
國旅補助
觀光署推出國旅補助，生日住宿抽1千人，每人補助1200元；平日住宿（週日至週四）住宿優惠為第一晚可抵用800元，連住第2晚加碼至1200元，等於最高補助2000元。
文化幣擴大發放
115年起文化幣將納入13至15歲為常態發放對象，擴大至全國13至22歲青年，每人皆可領取1200點文化幣，並自明年1月1日上午8點起開放領用。
醫療
胃癌篩檢納公費
115年元旦開始，針對45歲至74歲民眾提供終身一次的「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」。
公費新冠疫苗擴大施打
疾病管制署評估疫情風險後決定，115年1月1日至2月28日期間，擴大新冠疫苗公費接種對象為滿6個月以上全民。
全民健保保險費負擔調整
配合115年最低工資調高，衛福部修正「全民健康保險投保金額分級表」最低一級同步調升，估計約791萬人保險費將受影響，每月平均多繳18元健保費。
健保住院部分負擔調升
衛福部115年針對住院部分負擔調升，急性病房住院30日以內或於慢性病房住院180日以內，「同一疾病」每次住院自行負擔費用上限從51000調高到57000元，全年累計住院自行負擔最高額從86000調升到94000元
長照3.0啟動
在原本長照2.0服務對象基礎上，自115年1月1日新增「全年齡失智且失能者」以及「評估期間符合衛生福利部中央健康保險署公告之急性後期整合照護計畫收案對象，且符合長照需要二級以上」兩類對象，預估將有74.5萬人受惠。
中低收、弱勢加發生活補助金
政府列冊低收入戶及中低收入戶等弱勢族群，除了原有的生活補助之外，低收入戶每人每月加發1000元，中低收入戶每人每月加發750元之生活補助，自115五年1月起至116年1月底止，預計發給13個月，預計照顧54萬5000人。
其他
OKmart終止蝦皮「國內包裹」合作
蝦皮購物與OK超商的合作將於2026年1月1日正式終止，屆時用戶將無法選擇OK超商作為配送選項，亦無法透過OK超商進行包裹寄取，但蝦皮「境外（跨境）包裹取件」仍維持合作，全台 798 間可寄取件之 OKmart 門市（不含特殊場域與智販系統）將持續支援並擴大跨境包裹的服務。
雙北河濱公園禁行微型電動二輪車
台北市、新北市115年元旦起禁止微電車行駛於河濱公園自行車道，違者將裁處新台幣300元至1200元。
廚餘車裝GPS可申請補助
環境部公告修正相關規範，明年1月1日起，廚餘養豬場完成裝設溫度及影像即時監控設備，才可以廚餘養豬，而所有載運廚餘的車輛需裝設GPS；加裝GPS可申請補助費，依裝設即時追蹤系統及租賃費用發票金額補助，每家每車最高補助上限7000元，依拆卸即時追蹤系統費用發票金額補助，每家每車最高補助上限1000元。
家貓未植晶片最高罰1.5萬
新北市動保處提醒貓飼主，貓納入強制寵物登記1年緩衝期將於年底屆滿。自115年1月1日起，未植入晶片並完成寵物登記，依法最高可處新台幣1萬5000元罰鍰。
YouBike投保才能租
為全面保障使用者權益，YouBike實施「先投保、再租借」制度，未完成公共自行車傷害險投保者，將無法租借。
延伸閱讀
照片會說話！管碧玲PO畫面：我才是台灣海域唯一執法者
2山友魂斷雪山！ 雪霸國家公園提醒保命「333原則」
「吞東西卡卡」才就醫？醫警告：食道癌腫瘤已佔一半以上
其他人也在看
差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者
75歲港星李龍基2021年公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；如今李龍基鬆口證實兩人已分手。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 1 天前 ・ 72
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 27
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 1 天前 ・ 11
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 11
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 27
屢遭我軍「火控鎖定」 共艦喊：嚴重危及安全
台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 249
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 54
出賣蔡依林45歲極致視角！謝盈萱曬片喊：怎麼辦到
娛樂中心／綜合報導天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE世界巡迴演唱會」，自昨（30日）開始、一連3天在台北大巨蛋舉行。開唱首日，影后謝盈萱就到場支持，隨後也在IG限動上傳超近距離片段，讓45歲蔡依林的超極致視角全被出賣。民視 ・ 3 小時前 ・ 6
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 44
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 6
曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」民視 ・ 1 天前 ・ 21
共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕
中共解放軍東部戰區近期發動「正義使命-2025」大規模軍演，兩天內偵獲高達130架次共機與22艘艦艇。然而，這場原本意在威懾台灣的「肌肉秀」，卻反被國軍揭露其軍事透明度的脆弱性。三立政論《新台派上線》曝光一組令外界震驚的高清照，內容竟是共軍空警-500預警機剛從中國機場起飛、尾部還冒著黑煙的瞬間，就被國軍精準標定。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 123
專欄／史上最強陣容？ 經典賽中華隊旅外選手占一半且全員高層級
2025年即將告一段落，2026年全球棒壇的第一件大事將是3月5日開戰的世界棒球經典賽，中華隊已經選出35人大名單，預定...夠棒網 ・ 5 小時前 ・ 9