2026元旦新制！家貓沒植入晶片 最高罰1.5萬元

家貓若未植入晶片，明年元旦起將開罰。



家有喵星人的飼主小心了，農業部今年開始實施家貓植入晶片並指定辦理寵物登記，但僅宣導未開罰，明年元旦起，違反規定者最高將處1萬5000元罰鍰，強化飼主責任。

《動物保護法》規定，2008年起飼主必須為犬隻植入晶片，並辦理寵物登記，違規者可處3000元至1萬5000元罰鍰，今年1月1日開始納入家貓，但相關罰則明年1月1日才生效，罰鍰相同。

農業部每2年辦理1次寵物統計，最近一次是2023年，全台約有131萬隻，2024年共14萬6430隻已植入晶片，宣導1年後增加至16萬4388隻。

農業部為強化家貓飼主責任與管理，2024年12月16日公告修正「指定犬貓為應辦理登記之寵物」，增列貓為應辦理登記之物種。

農業部表示，貓隻植入晶片辦理寵物登記，除提高走失後尋回機會外，登記資料可制度化管理貓隻絕育狀況，透過法規適度遏止隨意棄養、未進行絕育的行為。避免因未絕育造成非法繁殖、買賣、流浪貓的問題惡化。

《動保法》規定，明年元旦起，家貓未完成植入晶片及登記者，可處罰鍰3000元至1萬5000元，並得限期令其改善；經限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰。

張小姐養過6隻貓，全都結紮，只有1隻植入晶片，她說，這隻是2年前收養的，當初因家裡已有5隻貓，看到這隻貓不忍牠在外流浪，先整理後帶回家，並安排送養，為避免遭到棄養，決定幫貓植晶片，後來送不出去，乾脆自己養，她現在剩下3隻貓，其他都養到10幾歲終老，她照顧得非常周全，不會發生走失及棄養，沒必要去植晶片。

飼養3隻貓的陳先生表示，全部都有結紮，2隻來自收容流浪貓的單位，都已植入晶片，認養時將飼主名稱從收容單位改為自己的名字；另一隻是路邊撿到，也養了快6年。他說，住家是大樓，電梯間是密閉，樓梯間的門很厚重，貓推不開，住家門窗都有安裝防任意開啟的設施，貓很安全，沒想過需要去植晶片。

