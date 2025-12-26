2026元旦新制一次看！ 基本工資漲.國旅平日補助.生育給付+補助擴大

行政院今（26）日報告「2026年元月起實施之重大政策及惠民措施」，聚焦減輕人民負擔、提供世代支持與產業多元發展三大主軸，內容包含連調漲最低基本工資、生育給付+生育補助每胎補到10萬元、弱勢補助加碼、13至22歲全面發放文化幣1200 點、強化保障勞工病假權、實施跨國勞動力精進方案，以及推動國旅補助等。

減輕人民負擔

●勞工最低基本工資連續第10年調漲，115年月薪由28590元調整至29500元，時薪由190元調整為196元。

●調高2025年基本生活費及長期照顧特別扣除額，明年5月申報綜合所得稅時適用；調高2026年綜合所得稅免稅額及相關扣除額，2027年5月申報綜合所得稅時適用。

●115年元旦起，無添加糖飲料、彩色電視機、電唱機、錄音機、錄影機等免徵貨物稅；電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅之期限延長至2030年底。

●推動青年婚育租屋協助專案，採補助加碼、資格放寬、增加補助項目及優先入住社宅等措施，並持續推動300億元中央擴大租金補貼。

●各類社會保險之生育給付+補助每胎一律給予10萬元，且不須另外提出申請。也推動育嬰留職停薪照顧彈性化新制，育嬰留停以「日」申請、家庭照顧以「時」請假，並修正育嬰留職停薪津貼發放方式。

●加發經濟弱勢族群生活補助金，低收入戶每人每月加發1000元，中低收入戶每人每月加發750元，身心障礙者生活補助費或中低收入老人生活津貼每人每月加發500元；另預計2年內訪視70萬名獨居老人，分級提供關懷服務；推動教育部補助大專校院精進校務經營計畫，受補助之校院於114學年度下學期至116學年度間不得調漲學雜費。

提供世代支持

●自明年起常態性發放13至22歲青少年1200點文化幣。

●「勞工請假規則」新制上路，包含勞工1年內請病假未超過10日，雇主不得做出不利處分；課予雇主對於勞工請病假遭受不利處分負舉證責任；雇主扣全勤獎金不得違反比例原則；不論勞工請幾天病假，雇主在考核時應以工作能力、態度及實績等做綜合性考量。

產業多元發展

●推動「跨國勞動力精進方案」，透過製造業加薪本勞，增加移工名額、放寬留用資深移工、旅宿業及商港碼頭業加薪本勞，增加外國技術人力名額，以及強化政府角色及效能。

●修正施行「外國專業人才延攬及僱用法」，針對國際頂尖大學畢業生、僑外生、數位遊牧、海外國人第二代等攬才對象，進一步鬆綁及放寬工作規定、永久居留與強化社會保障等制度。

●推出鼓勵國人平日出遊之「五大國旅補助方案」，內容包含平日住宿獎助、生日住宿獎助、遊樂園留宿、企業員工國內團體旅遊獎勵，以及TaiwanPASS平日國旅優惠。

