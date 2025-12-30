2026元旦新制一次看！ 弱勢加發千元、長照3.0上路 疫苗升級保費上調





迎接2026年，政府多項攸關民生的醫療與社福新制將於元旦正式上路。衛生福利部近日公布「2026年元旦新制重點」，內容涵蓋弱勢補助加碼、長期照顧服務擴大、疫苗與癌症篩檢升級，以及健保、國民年金費用調整，影響層面廣泛，預估數百萬人受惠或受影響。

在社會福利方面，「發錢」最有感。衛福部社工司指出，針對政府列冊的低收入戶與中低收入戶，自2026年1月起至2027年1月底止，將加發生活補助金共13個月。低收入戶每人每月加發1,000元，每年最高加發1.3萬元，中低收入戶每人每月加發750元，每年最高加發9,750元，預計可照顧約54萬5,000名弱勢民眾，減輕基本生活壓力。

廣告 廣告

醫療政策同步升級。國健署宣布，癌症防治與預防保健再擴大，新增提供45至74歲民眾「終身一次」糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務，預估超過60萬人受惠，有助於降低胃癌風險。疫苗政策方面，疾管署將於2026年1月1日至2月28日，開放滿6個月以上全民接種新冠（COVID-19）疫苗，後續是否延長將視施打狀況滾動評估。

此外，成人公費肺炎鏈球菌疫苗也將全面升級。自2026年1月15日起，改採新型20價或21價疫苗（21價疫苗預計於同年4月取得國內藥證），接種1劑即可取代過去2劑流程。施打對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民，以及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險族群，分兩階段開打，預估第一階段約245萬人、第二階段約34萬人符合資格。

在保費與給付調整方面，因應消費者物價指數累計成長率達6.79%，國民年金將依法調整。月投保金額將由現行1萬9,761元調高至2萬1,103元，連動生育、喪葬及老年年金等給付金額同步提高，影響約278萬名被保險人，每年約160萬名領取給付者受惠。健保部分，第3類被保險人投保金額將調整為2萬9,500元，每人每月自付保費增加15元，影響約173萬人。

長照政策則正式邁入「長照十年計畫3.0」。長照司表示，為因應台灣邁入超高齡社會，2026年起擴大給付對象，新增「全年齡失智且失能者」以及符合急性後期整合照護（PAC）計畫、且長照需求達2級以上者，預估約74.5萬人受惠。同時，社家署也將擴大獨居老人關懷服務，分年訪視70萬名獨居長者，提供分級關懷、送餐或緊急救援裝置等，目標讓服務觸及率提升至40%。

整體而言，2026年元旦新制聚焦「補弱勢、強醫療、顧長照、穩制度」，在社會安全網與公共健康上同步加碼，也反映政府因應高齡化與物價變動的政策方向。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



淑麗氣象／元旦低溫警報！ 強烈冷氣團接力南下 平地恐探7度

新北商圈券元旦開跑！ 19商圈「用100換200」 方式、時間一次看

2026元旦新制懶人包！ 基本工資漲至29500、每胎補助10萬