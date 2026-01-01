2026元旦新制12項攸關荷包！補助加碼、減稅紅包、免費癌篩不知虧大了

即將邁入2026年，多項攸關荷包與健康的民生新制正式上路，包括長照3.0擴大照顧對象、生育補助加碼至10萬元、綜所稅免稅額調高等多項福利，還有勞工關心的最低工資與勞保年金請領年齡也有重大調整。本文為您整理12項2026必看新制，不怕權益漏接！健康醫療／長照3.0擴大給付對象

長照3.0的先行調整主要分為3大階段，其中第一階段已於2025年9月1日正式啟動，而第二階段將於2026年1月1日開跑，預計將年輕型失智症者和急性後期整合照護計畫對象納入長照給付，盼能減輕家庭照顧者的負擔、延緩病程進展。

健康醫療／45～74歲終身1次公費胃癌篩檢

為了降低胃癌發生率、及早揪出幽門螺旋桿菌感染的問題，衛福部宣布2026年起，將提供45～74歲民眾終身1次糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌，預估每年近60萬人受惠。

健康醫療／健康幣回饋折抵健康產品

衛福部預計最快於2026年第1季就會推出「健康幣」活動，不管你是公費打疫苗、自費健檢都能獲得可以折抵健康產品的點數，透過回饋的方式，刺激全民對健康照護的關注。

政府補助／高齡駕駛繳回駕照換回饋金

交通部指出，年滿70歲長者若自願繳回駕照，可獲得每月最多1,500元的回饋金，預計依實際搭乘電子票證支出金額補助50%回饋金，補助期間為2年。

政府補助／平日國旅補助最高2千元

平日（週日至週四）於全台合法旅宿住宿者，第1晚補助800元、第2晚加碼補助1,200元，最高可省2,000元，每月還會隨機抽出1,000名壽星，可再獲得1,200元的住宿金。

政府補助／擴大生育補助至10萬元

凡是有參加勞保、國保及未參加社保的本國籍新生兒生母，將以原有的生育給付為基礎，加給生育補助，最高可達10萬元，且可以與地方津貼疊加，減輕家庭育兒負擔。

政府補助／青年婚育租屋加碼「一胎補助5成」

300億元租金補貼方案將新增「婚育加碼補貼」，申請資格從每人每月平均所得由最低生活費3倍放寬至3.5倍，而登記結婚2年內加碼補貼50%，每多生1胎再加碼補貼50%。

政府補助／弱勢補助每月加發750～1千元

除低收、中低收入戶原有的生活補助外，衛福部宣布將針對低收入戶每人每月加發1,000元、中低收入戶每人每月加發750元生活補助，預計自2026年1月加發至2027年1月。

勞工稅務／最低工資調漲910元、時薪調漲6元

最低工資審議委員會公告，2026年1月1日起，每月最低工資將由28,590萬元調升到29,500元、時薪也從原有的190元提高為196元，預估約247萬名勞工受惠。

勞工稅務／年滿65歲才能全額請領勞保年金

因應《勞工保險條例》規定，2026年起，勞保年金請領年齡將再調高一歲，也就是年滿65歲才能請領全額的勞保年金，而65歲為調整上限，未來將不會再調高。

勞工稅務／基本生活費、標準扣除額與薪資扣除額調漲

財政部表示，明年起每人基本生活所需費用上調3,000元，調升至21.3萬元（2026年適用），而免稅額也調高至10.1萬元、標準扣除額調整為13.6萬元，以及薪資特別扣除額提升為22.7萬元（2027年適用）。

勞工稅務／長照扣除額從12萬→18萬元

符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者，每人每年定額扣除額度由12萬元提高至18萬元，115年5月申報114年度綜合所得稅時即可適用，預估有35萬戶受益。

勞工稅務／彈性育嬰留職停薪

115年1月起，家中有3歲以下子女的勞工，可依需要以「日」為單位向公司申請育嬰留職停薪，並向勞工局申請育嬰留職停薪津貼及繼續加保，讓雙親育兒與職場更有彈性。

民生相關／家貓未植晶片元旦起最高開罰1.5萬

為提升走失尋回率、管理寵物來源並遏止棄養，自2026年1月1日起，未完成登記者將面臨3,000至15,000元罰鍰，若限期未改善還會按次處罰。

