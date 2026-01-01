2026元旦新希望 洪秀柱盼：告別對抗政治、贏回人民的未來

今天（1月1日）是2026年元旦，國民黨前主席洪秀柱指出，過去一年，台灣被意識形態綁架，被對抗語言推著走；同時，2025年的動盪，讓更多台灣人看清現實：「兩岸問題不是外人的棋局，而是兩岸人民自己的未來。」她許下心願，期盼「告別對抗政治，贏回人民的未來」。

國民黨前主席洪秀柱。（中天新聞）

洪秀柱今在臉書發文表示，揮別毀憲亂政、撕裂社會的2025年，我們站在2026年的門口，更應冷靜回望，也要勇敢前行。

洪秀柱指出，過去一年，台灣被意識形態綁架，被對抗語言推著走。執政黨破壞憲政秩序、切斷兩岸交流、把「抗中保台」當成萬靈丹，卻讓人民承受更高的風險與不安。事實證明，對抗沒有帶來安全，恐懼也換不到尊嚴。真正受苦的，從來不是高喊口號的人，而是希望安居樂業的百姓。

洪秀柱續指，2025年的動盪，同時也讓更多台灣人看清現實：兩岸問題不是外人的棋局，而是兩岸人民自己的未來。歷史告訴我們，分裂往往來自外力介入，和平則奠基於互信與對話。過去國民黨執政時，正因為堅持「九二共識、反對台獨」，兩岸得以在可預期、可管理的框架下互動，台灣社會也因此擁有發展的空間與穩定的底氣。

洪秀柱說，展望新的一年，「我衷心期盼台灣能走出恐懼政治，回到憲法與理性的正軌。立足台灣，是守護我們的生活方式；胸懷大陸，是正視同文同種、命運相連的現實；放眼世界，則是在變動的國際格局中，為台灣爭取最大利益。這三者並不衝突，而是台灣最務實、也最有前途的方向。」

洪秀柱強調，2026年是關鍵的一年，許多事無法一蹴可及，但一定要方向正確。願新的一年，少一點對立，多一點溝通；少一點恐嚇，多一點信任。期盼人民安居、產業復甦、社會和解，在風雨之後迎來真正的豐收與萬象更新，2026 新年快樂！

洪秀柱2025年赴大陸訪問時與國台辦主任宋濤會談。（資料照／中時提供）

