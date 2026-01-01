2026元旦曙光6：45破雲而出 墾丁龍磐公園千人喊幸運

2026年第1道曙光在元旦清晨6時45分從雲層破口中露臉，墾丁龍磐公園近千人驚豔不已。（謝佳潾攝）

中山大學音樂系9名學生也是在凌晨1點多開車南下龍磐公園追曙光，且還準備了長號、小號2種樂器在現場演奏《You Raise Me Up》。（謝佳潾攝）

「新年快樂！」2026年第1道曙光在元旦清晨6時45分從雲層破口中露臉，墾丁龍磐公園近千人驚豔不已，有人首次迎曙光即迎來絕美景象，直呼好幸運，也有人趁機許願希望今年事事順心賺大錢，還有人說等待新的一年的過程很美好，充滿希望與期待，這就是追曙光的意義。

墾丁龍磐公園向來都是迎曙光的熱門景點，每年都會湧入近千人迎接新年第一道曙光，根據台北天文館「2026年元旦曙光地圖」，民國115年第1道曙光在中南部露臉機率大，因此元旦天未亮，即吸引大批民眾前往等待，大家自行開車、騎車到達現場，車潮不僅塞爆停車場，停在路邊的車輛更是綿延1公里遠。

「看得到星星就一定看得到日出！」凌晨1點多與友人從屏東市開車至龍磐公園追曙光的邱先生自信道，過去3年他曾到不同地方追曙光，但都沒有成功過，不過昨晚恆春天氣很好，滿天星星看得超漂亮，所以他有信心這次可以看到曙光。

同時他還分享多年來追曙光的心得，他說，其實最重要的不是結果，而是等待的過程，等待新的一年，這個過程是很美好的，充滿了希望跟期待，他認為這是追曙光的意義。

中山大學音樂系9名學生也是在凌晨1點多開車南下龍磐公園追曙光，且還準備了長號、小號2種樂器在現場演奏《You Raise Me Up》，他們說，這是首很溫暖的曲子，感覺很適合在新年剛開始的時候與大家分享，給大家一種鼓舞人心的力量。

清晨6點左右，天色漸光，眾人望向海的方向，期待曙光緩緩從海平面上升起，但由於雲層較厚且未散去，曙光遲遲未露面，但大家仍滿懷期待，直至6點45分，曙光終於從雲層破口中露臉，近千名遊客為之驚豔、互道「新年快樂」，來自台南的遊客還開心道，「首次迎曙光就看到了」，還有人趁機許願希望今年賺大錢。

