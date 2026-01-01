2026元旦濕冷！ 強烈大陸冷氣團南下「越晚越冷」

台北市 / 綜合報導

今（1）日，元旦強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度；降雨方面，桃園以北及東半部降雨機率高，其中基隆北海岸及大台北山區整體降雨較為明顯、持續，並有局部大雨發生的機率，竹苗、中部山區及恆春半島有零星飄雨的機會，其他地區為多雲到晴的天氣。

離島天氣：澎湖陰時多雲，16至19度，金門晴時多雲，12至18度，馬祖陰時多雲短暫雨，10至13度。

由於東北風較強，台南以北、台東、恆春半島沿海、空曠地區及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，風浪方面，各海面浪高約2至4米，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

