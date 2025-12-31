2026元旦穿「木色系」做這些事 幸運程度讓你笑開懷

想要新的一年財運滾滾，楊登嵙教授建議元旦當天攜帶1111元在身上。示意圖／董孟航攝

明天就是2026年元旦，想要在新的一年有個充滿好運的新開始，不妨參考名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授提供的開運術，只要幾個簡單的步驟，就能讓你2026年充滿財運。

楊登嵙教授指出，俗話說早起的鳥兒有蟲吃，因此他建議民眾都該去參加元旦升旗典禮，藉由大家同時唱誦的強大磁場來旺財，而2026年1月1日元旦是乙亥日，乙是木，亥是水，所以參加升旗典禮時最好面向東方（木）或北方（水），旺財開運效果加倍。另外，當天的旺財旺運色系是「木」色系或「水」色系，因此參加升旗典禮時，身上所穿著的服裝、配戴的飾品應是綠色、蘋果色、橄欖綠色、墨綠色或是藍色、黑色為佳。

另外，參加升旗典禮時，錢包色系最好也是木色系或水色系，錢包內面額由內而外、由小而大排列，金額若是1111元或是11111元，那好運就多倍，幸運程度會讓您笑開懷。

另外，民眾也可以在元旦當天去製作一枚刻有自己名字的方形印章（開運印鑑），這枚印章可以1.帶在身上、2.放在包包、3.放在辦公桌抽屜內、4.放在保險箱內、5.放在「財位」。未來有簽約用印，用這枚印章簽契約，可以讓您無往不利！



