2026元旦第一拍 嘉市蘭潭姊妹亭大白熊等你來合影

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】迎接 2026 年元旦假期，嘉義市政府在蘭潭姊妹亭設置全新大型裝置藝術「大白熊」，可愛療癒的造型搭配湖光山色，一亮相即成為拍卡新亮點。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，大白熊以溫暖陪伴的形象，已成為嘉義市觀光的代言人。此次設置於蘭潭姊妹亭的大白熊，不只是可愛裝置，而是一件把嘉義市的生活節奏與城市情感，化為具體風景的作品。他靜靜坐在湖畔長椅上，雙腳自然垂放、身體微微前傾，坐姿設計的輕鬆而親切，如同嘉義市一樣溫柔、不張揚，願意把最好的風景留給來訪的人。

張婉芬處長指出，從側面看，大白熊彷彿在靜靜欣賞蘭潭湖光；從正面看，又像是在對鏡頭微笑，邀請民眾坐在身旁，與每一位來到蘭潭的旅人一起看湖、看山，拍下一張屬於自己的回憶。

創作藝術家莊信棠表示，希望這件作品不只是供人欣賞的藝術品，更是一個讓大家願意停下來、與城市對話的空間節點。透過藝術走進日常生活，讓城市在不斷前進的同時，也能持續保有溫度與陪伴。

蘭潭被譽為「嘉義市後花園」，不僅是市民成長的共同記憶，也是外地旅客到嘉義市必訪的景點之一。近幾年來市府積極優化蘭潭周邊環境與遊憩設施，包括環潭步道、後山登山步道及姊妹亭周邊視野改善等工程，讓整體景觀更加安全、舒適且宜人；隨著視野優化完成，觀潭景色更加開闊，若水位降低，過往不易看見的仁義潭引水進水口也能清楚呈現，搭配環潭步道與周邊綠意，民眾在拍照之餘，也能悠閒散步、親近自然，並順道探訪巫家百年古井，感受自然與人文交織的蘭潭風貌。

元旦假期來嘉義市，不只可以搶先到蘭潭與大白熊合影，市區內還有嘉義市立美術館、車庫園區、嘉油鐵馬道等多處新舊融合、富含藝文氣息的景點，非常適合安排一趟輕旅行。其中，嘉油鐵馬道保留舊鐵道歷史紋理，結合休閒與運動機能，騎乘其中可一次欣賞鄉村、田園與都市三種不同景觀，是假期慢遊的好選擇。

民眾可下載「愛嘉義 APP」，查詢嘉義市公車路線與即時動態、YouBike 點位地圖、旅遊攻略及停車場資訊；搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，可免費搭乘市區電動公車，再結合站點密集的 YouBike 租賃系統，讓元旦假期來嘉義市拍照、走春、慢遊更加輕鬆便利。

（記者吳瑞興翻攝）