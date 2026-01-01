2026元旦第一拍 嘉市蘭潭姊妹亭大白熊等你來合影
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】迎接 2026 年元旦假期，嘉義市政府在蘭潭姊妹亭設置全新大型裝置藝術「大白熊」，可愛療癒的造型搭配湖光山色，一亮相即成為拍卡新亮點。
嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，大白熊以溫暖陪伴的形象，已成為嘉義市觀光的代言人。此次設置於蘭潭姊妹亭的大白熊，不只是可愛裝置，而是一件把嘉義市的生活節奏與城市情感，化為具體風景的作品。他靜靜坐在湖畔長椅上，雙腳自然垂放、身體微微前傾，坐姿設計的輕鬆而親切，如同嘉義市一樣溫柔、不張揚，願意把最好的風景留給來訪的人。
張婉芬處長指出，從側面看，大白熊彷彿在靜靜欣賞蘭潭湖光；從正面看，又像是在對鏡頭微笑，邀請民眾坐在身旁，與每一位來到蘭潭的旅人一起看湖、看山，拍下一張屬於自己的回憶。
創作藝術家莊信棠表示，希望這件作品不只是供人欣賞的藝術品，更是一個讓大家願意停下來、與城市對話的空間節點。透過藝術走進日常生活，讓城市在不斷前進的同時，也能持續保有溫度與陪伴。
蘭潭被譽為「嘉義市後花園」，不僅是市民成長的共同記憶，也是外地旅客到嘉義市必訪的景點之一。近幾年來市府積極優化蘭潭周邊環境與遊憩設施，包括環潭步道、後山登山步道及姊妹亭周邊視野改善等工程，讓整體景觀更加安全、舒適且宜人；隨著視野優化完成，觀潭景色更加開闊，若水位降低，過往不易看見的仁義潭引水進水口也能清楚呈現，搭配環潭步道與周邊綠意，民眾在拍照之餘，也能悠閒散步、親近自然，並順道探訪巫家百年古井，感受自然與人文交織的蘭潭風貌。
元旦假期來嘉義市，不只可以搶先到蘭潭與大白熊合影，市區內還有嘉義市立美術館、車庫園區、嘉油鐵馬道等多處新舊融合、富含藝文氣息的景點，非常適合安排一趟輕旅行。其中，嘉油鐵馬道保留舊鐵道歷史紋理，結合休閒與運動機能，騎乘其中可一次欣賞鄉村、田園與都市三種不同景觀，是假期慢遊的好選擇。
民眾可下載「愛嘉義 APP」，查詢嘉義市公車路線與即時動態、YouBike 點位地圖、旅遊攻略及停車場資訊；搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，可免費搭乘市區電動公車，再結合站點密集的 YouBike 租賃系統，讓元旦假期來嘉義市拍照、走春、慢遊更加輕鬆便利。
圖：迎接 2026 年元旦假期，嘉義市政府在蘭潭姊妹亭設置全新大型裝置藝術「大白熊」，可愛療癒的造型搭配湖光山色，一亮相即成為拍卡新亮點。嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，大白熊以溫暖陪伴的形象，已成為嘉義市觀光的代言人。（記者吳瑞興翻攝）
其他人也在看
東南亞毒品輸出氾濫！ 回台「這類旅客」易遭重點盤查
旅客入境恐遭嚴格查驗！從東南亞回國、獨自入境、攜帶大量零食、搭乘紅眼班機都是風險指標，旅客的異常神情行為、毒品前科、行李包裝特徵、通關時緊張表現等，都是執法人員評估的關鍵。知情人士指出，緬甸金三角、寮國、泰國和菲律賓等地被視為毒品風險高國家，航警和海關特別針對這些國家抵台航班查驗。然而，嚴格執法也引發守法民眾不滿，平衡安全防護與旅客體驗，成為入境檢查的一大挑戰！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
2026賞櫻行程開搶！阿里山跟團送「台灣燈會瑪利歐提燈」，武陵農場保證入園
懶人賞櫻趕快訂起來！「雄獅旅遊」針對全台最熱門２大賞櫻勝地「阿里山」「武陵農場」推出２～３日遊套裝遊程，幫大家省去搶限量住宿、車位，以及安排行程等煩惱！阿里山賞櫻行程主打搭乘最美小火車福森號、栩悅號賞食尚玩家 ・ 9 小時前 ・ 5
2026台灣將有航空公司直飛波蘭 由空巴A350執飛
國籍航空申請要直飛波蘭，桃園起飛、華沙降落的新航點，航空公司向民航局是客運、貨...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
南化區龍湖步道全線修繕完成 打造最佳登山遊憩新亮點
市府觀光旅遊局於114年中進行南化區龍湖步道等設施之整建及優化改善工程，並於今年12月初完工，步道全線已重新開台灣好報 ・ 1 天前 ・ 2
台中哈日族有福了！星宇航空飛東京一周四班3/30台中開航
台中哈日族有福了！星宇航空（2646）今（31）宣布新開台中-東京航線，3/30正式開航，目前唯一由台中直飛東京的定期航班，一周將達到四班，將以Airbus A321機型執飛，深化台中作為區域國際門戶的角色。同時也配合旅行社推出五天四夜最低3萬6,500元起的旅遊行程。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
泰國2025觀光成績慘淡！綁架、戰火與匯率嚇跑陸客，遊客總人數比去年大減7%
以美食與夜生活聞名於世的泰國，一直是全球遊客渡假首選地點，然而就在2025 年即將落幕的今天，政府報告卻交出一份慘淡的成績單。根據泰國觀光部最新發布的統計數據，截至12月28日為止，今年外籍遊客入境人數累積達到3260萬人次，相比2024年同期下滑超過7個百分點。假如不將新冠肺炎（COVID-19） 疫情期間算入，這是泰國觀光業十年來、首次出現年度衰退。彭博......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 4
歐洲之星又停！ 英法海底隧道斷電 列車停駛、旅客假期泡湯
連接英國和歐洲大陸的高速列車【歐洲之星】，因為英法海底隧道的供電系統故障，讓來往倫敦、巴黎、阿姆斯特丹和布魯塞爾的列車，還有英法之間的車輛運輸服務，一度停駛、停運長達3小時。因為正值新年假期，上萬旅客行程受到影響，歐洲之星營運商表示，他們正在搶修，歐洲之星列車也會逐步恢復正常。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台灣冬季魅力曝光！ 日媒直呼：避寒又省錢的天堂
許多台灣人喜歡趁著冬季到日本滑雪，然而有趣的是，根據日媒調查，隨著冬季來臨，台灣顯然成為日本遊客心中的旅遊勝地。日媒報導指出，台灣憑藉「高CP值物價」與「舒適宜人氣候」，在12月成為日本人海外旅遊的首選目的地。台灣不僅飛行距離近，交通便利，還能以低廉的消費享受優質的旅遊體驗，成功建立起「近、便宜、高品質」的形象。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
帶著寵物玩新北 20條旅遊路線報你知
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 隨著旅遊風行，更多民眾會帶著毛寶貝一起旅遊。新北市政府動保處，今年大幅展開寵物友善店家與旅遊路線調查，全面走訪各行政區內友善餐廳、咖啡館、特色商店與文創據點等。動保處表示，已打造出友善店家推薦地圖、公開近千家友善店家名單，加碼推出20條寵物旅遊路線，涵蓋海、山、城、河、林等5大系列，讓飼主全家出遊不再費心。 動保處表...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
日本最後秘境！超療癒湯梨濱必玩攻略
想徹底放鬆、療癒身心靈，一定不能錯過日本最後秘境—湯梨濱到訪此地更要體驗一場全齡友善的地面高爾夫球! 湯梨濱町位於日本人口最少的鳥取縣，地廣人稀卻物產豐餚，町名正取自當地特色：溫泉（湯）、二十世紀梨（梨）、臨日本海（濱），這也是地面高爾夫球的發源地。 零門檻的地面高爾夫球已有逾40年歷史，原本為促進高齡長者的健康而誕生，如今已是日本國民運動，更風靡歐美、韓國、台灣，湯梨濱町一年舉辦多達200場比賽，吸引國內外選手共襄盛舉。2027世界壯年運動會將於日本登場，地面高爾夫球為新增項目，不妨此刻先體驗，未來有機會參與這場國際盛事。 面向日本海的專業球場「潮風之丘泊」，最推薦給首次嘗試地面高爾夫球的新手，享受痛快揮桿的同時，還能飽覽絕美海景，園區內還能看見大型恐龍雕像，一家老小都能玩得盡興。運動過後最適合泡湯放鬆，山陰八景之一的東鄉湖為日本罕見的湖底湧泉，泉質為無色無味的硫酸鹽泉，能促進血液循環、改善痠痛和疲勞，三大必住溫泉飯店各具特色：擁有縣內最高露天溫泉「湯之宿彩香」、日本唯一湖畔露天溫泉「望湖樓」、中國風建築「國民宿舍水明莊」。 這裡的溫泉飯店提供一泊二食、萬元有找的超值方案，此刻正是享常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
嘉義市大白熊 蘭潭姊妹亭等你合影
迎接 2026 年元旦假期，嘉義市政府在蘭潭姊妹亭設置全新大型裝置藝術「大白熊」，可愛療癒的造型搭配湖光山色，一亮相即成為拍卡新亮點。市府觀新處處長張婉芬表示，大白熊以溫暖陪伴的形象，已成為嘉義市觀光的代言人。此次設置於蘭潭姊妹亭的大白熊，不只是可愛裝置，而是一件把嘉義市的生活節奏與城市情感，化為具體風景的作品。張婉芬指出，從側面看，大白熊彷彿在靜靜欣賞蘭潭湖光；從正面看，又像是在對鏡頭微笑，邀請民眾坐在身旁，與每一位來到蘭潭的旅人一起看湖、看山，拍下一張屬於自己的回憶。創作藝術家莊信棠表示，希望這件作品不只是供人欣賞的藝術品，更是一個讓大家願意停下來、與城市對話的空間節點。透過藝術走進日常生活，讓城市在不斷前進的同時，也能持續保有溫度與陪伴。觀新處表示，蘭潭被譽為「嘉義市後花園」，不僅是市民成長的共同記憶，也是外地旅客到嘉義市必訪的景點之一。近幾年來市府積極優化蘭潭周邊環境與遊憩設施，包括環潭步道、後山登山步道及姊妹亭周邊視野改善等工程，讓整體景觀更加安全、舒適且宜人。隨著視野優化完成，觀潭景色更加開闊，若水位降低，過往不易看見的仁義潭引水進水口也能清楚呈現，搭配環潭步道與周邊綠意，台灣好新聞 ・ 5 小時前 ・ 4
全台唯一！六種體驗任選 關西六福莊走春與動物近距離接觸
搶攻春節連假旅宿商機，全台唯一生態度假旅館關西六福莊推出「馬到成功農曆春節住房專案」，提供全台唯一六種動物生態體驗遊程任選。此外，六福旅遊集團推出「六福窖藏佳釀」，源於金門酒廠、歷經上千個日子熟成，更為此打造「窖藏金鑽時光住房專案」，搶攻高價市場。從適合全家同樂的農曆新年生態之旅，到結合集團指標性窖藏佳釀的高質感體驗，邀請旅客在自然森林與野生動物的環抱中，開啟充滿朝氣的丙午馬年。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1
〈 中華旅遊 〉翠峰湖太平山3日遊 春節首選
記者林怡孜∕台南報導 想在春節假期遠離塵囂、沉浸於山林自然之美？中華旅行社特別推出「…中華日報 ・ 21 小時前 ・ 1
跨年搶搭包機！180多人台中直飛曼谷 泰籍旅客遊台灣 感受101煙火
台中國際機場於2025年底跨年當日迎來大批旅客，其中一團超過180人的包機團隊正準備前往泰國曼谷跨年。這趟由台中一家旅行社與泰獅航空合作的直飛曼谷包機，不僅讓台灣旅客能在昭披耶河畔欣賞長達20分鐘的無人機光影與煙火秀，同時也來一批泰國遊客，到台灣體驗台北101煙火。這種雙向包機，促進兩地旅遊交流，也為跨年假期增添國際觀光動能。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
星宇航空升級長程線備品 打造質感飛行體驗
星宇航空於民國115年起，在長程航線首度攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN與時尚品牌Paul Smith，推出全新頭等艙、商務艙睡衣，並陸續更新豪華經濟艙、經濟艙的機上過夜包，讓旅客在三萬英尺高空，也能感受時尚、從容與舒適。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
體驗森林療癒度假體驗 天成逸旅蝴蝶谷璀璨重生
林業署所轄的花蓮富源國家森林遊樂區，其內的「蝴蝶谷溫泉渡假區」以優質泉質與自然景觀深受喜愛。歷經0403地震影響觀光，原經營團隊提前結束營運後，林業署積極尋覓合作夥伴，最終攜手天成集團旗下在地深耕的「中廣新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
盤點四間東京話題新旅宿！高空奢華景觀、祭典主題房型、親子友善一次盤點
【芝浦】費爾蒙東京 Fairmont Tokyo擁有百年以上接待王公貴族及歷史名人的「Fairmont」，於東京芝浦「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」35～43樓華麗開幕，居高臨下，盡覽東京鐵塔與東京灣壯麗景致，享受都心奢華與絕美景觀的極致體驗。全館217間客房（含29間高級套房）皆超過52...styletc ・ 1 天前 ・ 1
觀旅局招募觀光生力軍
記者林雪娟∕台南報導 台南推動觀光，向市民招手，招募「觀光生力軍」。觀旅局表示，為讓…中華日報 ・ 19 小時前 ・ 2
飯店攻馬年圍爐、外帶年菜商機！ 君悅除夕加開40坪套房搶客
搶攻馬年新年贈禮及圍爐商機，台北君悅推出「悅馬騰飛」系列贈禮，拉長銷售戰線澎派開賣，推出二十款精選商品，囊括六道式大中華外帶圍爐年菜、手工糕點、精美禮盒及連年熱賣的手工元宵，售價自380元自6,888元不等，目標年節外帶贈禮營收上看600萬。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
星宇航空明年3/30開航台中-東京航線，中台灣直達日本首都圈
【財訊快報／記者劉居全報導】星宇航空(2646)持續耕耘中台灣航網布局，宣布將於2026年3月30日正式開航「台中—東京」航線，成為目前唯一由台中直飛東京的定期航班，連結中台灣與日本首都圈，新航線將以Airbus A321機型執飛，每週四班，為中部旅客提供更便利的日本航程選擇，也將深化台中作為區域國際門戶的角色。星宇航空執行長翟健華表示，東京作為日本的政治、經濟與文化核心，是台灣最重要的國際往來城市之一。台中擁有穩定且成熟的國際客源，長期以來中部旅客多需北上桃園搭機前往東京，此次開航台中—東京航線，大幅降低旅客的交通與時間成本，讓「台中出發」成為更直覺、舒適的選擇，享受台中直飛東京所帶來的效率與便利。無論是自由行旅客、商務往返，或是返鄉與探親需求，皆可享受台中直飛東京所帶來的效率與便利。為滿足中部市場對日本團體旅遊的高度需求，星宇航空攜手旅行社業者推出多元化的台中—東京團體行程，以東京為核心起點，延伸串聯日本首都圈與周邊熱門旅遊區域，涵蓋東京市區、東京迪士尼度假區，以及深受旅客喜愛的近郊與跨區路線，包括富士山、河口湖、輕井澤、橫濱等地，讓旅客一次探索關東周邊地區的自然風景、都會魅力與人財訊快報 ・ 1 天前 ・ 發起對話