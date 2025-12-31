2026元旦總統府前升旗 賴清德唱國歌了、韓國瑜、鄭麗文到場捍衛憲法

今天（1月1日）是2026年元旦，也是中華民國開國紀念，天氣雖冷且小雨連綿，總統府前廣場仍於上午6時舉行升旗典禮。賴清德總統率副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等5院正、副院長出席。國民黨主席鄭麗文戴國旗圍巾參加，人站在第二排、國安會秘書長吳釗燮的後方；賴清德手持國旗進場，且罕見開口唱國歌；藍綠較勁誰比較捍衛憲法。

2026年總統府前元旦升旗，賴清德總統開口唱國歌了。（畫面：醫護團體提供／中天新聞）

總統府前升旗典禮從清晨5點開始陸續準備就位，現場還安排了原住民歌舞表演及憲兵儀隊操演等節目進行暖場，行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等5院正副院長、國民黨主席鄭麗文及參與民眾大約在5時50分左右就已大致就定位。

2026年總統府前元旦升旗，立法院長韓國瑜站在第一排,國民黨主席鄭麗文因無官方身分，站在第二排、國安會秘書長吳釗燮的後方。（畫面：醫護團體提供／中天新聞）

卓榮泰與蕭美琴於6時26分左右，手持國旗從總統府內走出來，進入府前廣場，賴清德一路上不斷揮舞國旗，並向卓榮泰、韓國瑜等5院院長握手致意，並向民眾揮手致意，不過他的眼神並沒有看向鄭麗文，2人也沒有任何互動。

2026年總統府前元旦升旗，立法院長韓國瑜站在第一排。（畫面：醫護團體提供／中天新聞）

升旗儀式於6時30分開始，賴清德、韓國瑜等首長及鄭麗文等民眾在領唱人帶領下，開口唱國歌。賴清德更是罕見的唱出全部歌詞，包括一開頭的「三民主義、吾黨所宗」，倒是站在後方的總統府秘書長潘孟安十分消極，嘴唇緊閉，升旗時，賴清德將右手置於胸前行禮致敬。

2026年總統府前元旦升旗，立法院長韓國瑜站在第一排,國民黨主席鄭麗文因無官方身分，只能站在後排。（中天新聞）

升旗典禮禮成後，賴清德在潘孟安的提醒下，率蕭美琴等府方官員離開廣場，在返回總統府之前，賴清德在門口轉身面向廣場，與參與升旗的群眾揮舞國旗，然後才進入府內，整個典禮儀式約6時38分結束。

2026年元旦升旗情況。（畫面：醫護團體提供／中天新聞）

