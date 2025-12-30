2026元旦總統府升旗 陳彥博領唱國歌後拉雪橇下高雄

中華民國115年(2026年)元旦總統府升旗典禮今天(30日)進行總彩排，包括國防部示範樂隊暨三軍儀隊、北一女中樂儀旗隊、原民歌手、舞團等表演團體皆出席。此次以醫護人員為主組成的國歌領唱團，加入極地超馬選手陳彥博，希望提倡運動，呼應總統提出的「健康台灣」目標。陳彥博也預告，他將再次代表台灣挑戰北極圈賽事，讓世界看到台灣人的堅持與力量。

為迎接新的一年，總統府將於明年1月1日舉辦元旦升旗典禮，當日上午5時開始在府前會有一系列精彩表演活動。同時，呼應賴清德總統期盼打造「健康台灣」的目標，此次元旦總統府升旗典禮主題為「健康台灣 團結守護」，由國內醫師、中醫師、牙醫師、護理師等四大醫護公會共同擔任主辦單位，並於30日在總統府前廣場進行總採排，包括國防部示範樂隊暨三軍儀隊、北一女中樂儀旗隊、SoulMan與國中小舞者、原民歌手阿洛·卡力亭·巴奇辣(Ado. Kaliting. Pacidal)等單位皆出席。

特別的是，今年以醫護人員為主組成的國歌領唱團多達60人，除了有許多對台灣醫療做出重大貢獻的醫師，更加入極地超馬選手陳彥博一起開唱。陳彥博受訪時分享自己受邀領唱國歌感到很榮幸，他更預告，元旦完成領唱國歌任務後，他將從府前凱道出發，負重拉行約20公斤的比賽用雪橇，前往目的地高雄，為明年3月1日北極圈賽展開事前環台模擬訓練，希望能再次奪得佳績，讓世界看見台灣。陳彥博說：『(原音)1月1日我會唱完國歌後我會跑到高雄，433公里作為3月1日北極圈橫越賽的準備，所以一唱完國歌我就開始做我的訓練了。很希望在領唱的同時，把很多的信念跟健康的觀念帶給大家。』

根據規劃，升旗典禮預計自凌晨5時開始，先由「北一女中樂儀旗隊」擔任首發表演隊伍，此次還帶來TW組字的隊形變換，相當值得期待。此外為了呼應「健康台灣」主題，由SoulMan舞團與台北市國中小學年輕舞者共同演出「國民健康操尬嘻哈」。小舞者們表示，在總統府前跳舞是非常難忘的經驗。

凱道上的最後一段演出則是由原住民歌手阿洛.卡力亭.巴奇辣擔綱，她將與族人一起獻唱古調，向這次故鄉馬太鞍部落遭逢洪災衝擊，全台各地自發性投入救援的「鏟子超人」致敬。阿洛表示，她希望透過元旦升旗的演出，用這份力量祝福馬太鞍部落重返榮耀，並且感謝每一位支持花蓮的台灣人。