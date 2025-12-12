2026元旦衝阿里山全球必遊日落美景日出勝地一次看 阿里山賓館推「曙光日出」專案贈祝山線來回火車票

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】2025年即將進入尾聲，您準備好去哪裡跨年迎新？或打算到哪個絕美秘境欣賞今年最後日落、迎接第一個日出呢？阿里山是許多遊客迎新的熱門景點，從《國家地理雜誌》推薦小笠原山觀景台、到榮獲金質獎特優全台最高鐵道祝山車站欣賞紅楓、祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」，同時欣賞到奇特的自然景觀與美麗日落，成為年終必訪秘境！想體驗不一樣的迎新活動，園區中心點阿里山賓館推「曙光日出專案」讓旅人輕鬆追日、高海拔慈雲寺欣賞晚霞和日落美景，獨享阿里山賓館房客專屬雲瀑夕陽景致，揮別過往迎接嶄新一年！

廣告 廣告

歲末迎新眾所期待的阿里山「日出印象音樂會」即將於2026年1月1日清晨5:30~7:30祝山觀日平台舉行。今年林業鐵路特別加開元旦祝山線觀日列車，自清晨2:50起發車前往祝山，回程首班車時間為上午7時15分、末班車為上午9時15分。遊客搭乘林鐵抵達祝山車站後，先到祝山觀日平台聆聽阿里山「日出印象音樂會」，董事長樂團、Skyline天際線融合爵士樂團及樂興之時管絃樂團等演奏，約在清早7時05分欣賞玉山群峰嶄露第一道曙光，迎接嶄新2026。

而沒有搶搭上元旦祝山線觀日列車的遊客也不用氣餒，阿里山森林遊樂園區中心點的阿里山賓館，推出「曙光日出」專案入住即贈祝山線來回火車票，遊客不用特別起早，就能到小笠原山欣賞日出，一次看遍中央山脈、玉山山脈及阿里山山脈。除了在阿里山感受音樂、美景、曙光之美，還有一個絕佳的觀景方式，散步到阿里山賓館鄰近的慈雲寺，沉浸在能欣賞到阿里山雲海、晚霞與落日，景色如畫的金色山頭絕美之景。

慈雲寺不僅是阿里山著名的宗教聖地，也是通往神木遺跡步道的起點之一，傍晚沿著步道漫步，夕陽餘暉灑落雲海，金黃色的光影隨風流動，靜謐而壯麗！站在寺內，視野遼闊，可遠眺阿里山聚落及塔山，慈雲寺銀杏與一旁的鐘樓、青楓，是很多人喜愛拍照的景點，銀杏與青楓透著陽光，映照出綠黃紅漸變色彩，美不勝收；還可以順遊阿里山神木遺跡，在神木車站搭小火車感受森鐵的魅力，體力好的想要在元旦開啟活力的新氣象，可以一路再到姐妹潭旁，鄒族心目中的聖山塔山奇岩登山，2026新年的第一天，追日、雲海，森林、鐵道都是探索阿里山自然奧妙的絕佳行程。

圖：從《國家地理雜誌》推薦小笠原山觀景台、到榮獲金質獎特優全台最高鐵道祝山車站欣賞紅楓、祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」，同時欣賞到奇特的自然景觀與美麗日落，成為年終及新年民眾必訪秘境！（記者吳瑞興翻攝）