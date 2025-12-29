2026元旦追曙光全台景點推薦 第一道曙光在花蓮、平地最早日出在鵝鑾鼻！

正在規劃元旦假期追曙光、賞日出嗎？由臺北天文館「2026年元旦曙光地圖」的精算推測，2026年元旦台灣第一道民用曙光將於花蓮縣柏南山（海拔3,443公尺）清晨6時3分51秒出現，而最早日出也在柏南山，為6時28分29秒。想在平地迎接太陽的朋友，臺灣本島最早日出地點是鵝鑾鼻燈塔，離島則為蘭嶼。追曙光前可以查詢一下時間，準時迎接新年最精彩的一剎那！

💡台北天文館元旦曙光地圖

只要打開台北天文館元旦曙光地圖，點選你想前往的地點，就能立刻查到當地的曙光與日出時間，規劃行程超方便。元旦日出方位約在東南東方，記得挑選地平線開闊、沒有遮蔽物的地方；上山迎曙光也別忘了注意低溫、強風與雲霧變化，安全最重要。

如果清晨天氣不佳也別失望，這張地圖不只能追曙光，還能用來找2025年最後的日落時間，為今年的最後一天畫下完美句點。用台北天文館的曙光地圖，把 2026 年的第一道光牢牢抓住吧！

2026年元旦曙光地圖（圖片來源：臺北天文館）

💡「民用曙光VS天文曙光」是什麼？

日出時間：太陽上緣接觸地平面，開始可見太陽盤面。

民用曙光：太陽在地平面下6度，地平線與地面景物已可清晰看見。

航海曙光：太陽在地平面下12度，可感覺天空變亮。

天文曙光：太陽在地平面下18度，天光開始滲漏，6等星開始消失。

💡日出與曙光有什麼不同呢？

在天文計算上，日出是指太陽上緣接觸地平面的時刻，而曙光時刻則依應用範圍不同而分為天文、航海及民用曙光等三種定義。以臺灣來說，地理位置越偏東南方，曙光及日出時刻也會略早，但除了經緯度外，海拔高度也是重要因素，每高出海平面100公尺提早約1分半鐘，海拔1,000公尺提早約6分半鐘，到了海拔4,000公尺的高山則提早約11分半鐘。

☀️2026元旦全台第一道曙光：花蓮縣柏南山

柏南山雖非台灣最高峰，卻是台灣本島上較為偏南、偏東的山脈之一，因此成為元旦當天台灣最早看見日出的地方，但柏南山海拔高達3,443公尺，抵達不易，若要在臺灣本島平地追元旦日出，最早是在鵝鑾鼻燈塔，離島則為蘭嶼。

☀️2026元旦臺灣本島最早日出地點：鵝鑾鼻燈塔

鵝鑾鼻燈塔塔身為白色鐵造圓塔，是臺灣本島最南的燈塔，是國內光程最遠的燈塔，還享有「東亞之光」的美譽，天水一色，自然景色，令人心曠神怡。

◎交通資訊：

自行開車：國道3號 → 南州交流道 → 縣道187乙線 → 台1線 → 台26線 → 恆春 → 墾丁 → 船帆石 → 鵝鑾鼻

大眾運輸：

-高鐵左營站或臺鐵高雄站-轉搭墾丁列車（9188路-往鵝鑾鼻）至鵝鑾鼻站

-高鐵左營站-轉搭墾丁快線（9189路-往墾丁）至恆春轉運站下-轉搭墾丁街車（橘線-往鵝鑾鼻）至鵝鑾鼻站

鵝鑾鼻燈塔（圖片來源：Getty Creative）

☀️2026元旦台灣離島最早日出地點：蘭嶼東清灣

蘭嶼的曙光美景搭配東清灣岸邊的拼板舟，可是拍日出的絕美風景，不妨去離島追曙光，體驗不一樣的旅遊感受！

◎交通資訊：台東航空站搭飛機，台東-蘭嶼單程時間約需20分鐘。或由台東富岡碼頭搭客輪至蘭嶼，單程約2～3個小時

蘭嶼東清灣（圖片來源：Getty Creative）

📍基隆外木山海岸

外木山海岸為基隆僅存最長的天然海岸，一側為開闊的海岸景觀，一側為高聳的單面山懸崖。在廣闊的蔚藍海面上，可遠眺遠方的基隆嶼。外木山海岸為基隆市轄區僅存最長的天然海岸，並命名為「情人湖濱海大道」。

◎交通資訊：

大眾運輸：基隆火車站-轉搭基隆市公車305至情人湖濱海大道紀念碑站

自行開車：國道3號-基金交流道下-省道臺2己線-德安路-復興路-文化路-文明路-湖海路一段

📍太平山國家森林遊樂區

位於海拔2000公尺處的太平山，是北台灣賞日出的絕佳地點之一。在群山環抱之下，有時還會出現美麗壯闊的雲海，宛若仙境，繽紛亮麗的景致美不勝收。凡於2026年1月1日元旦當日入園遊客，每人皆可獲贈一張「2026新年紀念編號書籤」，數量有限。

◎交通資訊：

大眾運輸：國光客運【1750】

自行開車：台北→國道5號→宜蘭(交流道)→省道台7線→省道台7甲線(3.7K)→宜專1線→土場→鳩之澤→太平山

太平山2026新年紀念編號書籤（圖片來源：太平山）

📍宜蘭南方澳觀景台

南方澳觀景台，可一眺宜蘭美景，在觀景台上可欣賞不同風情的變幻萬千，日出的晨彩以和煦的曙光開啟南方澳小港的一天；午後陽光耀眼，讓漁港一景更為鮮豔亮麗；到了夕陽西下、夜幕低垂之時，由紅霞滿天轉為漁火街燈點點，南方澳漁村也歸於夜晚的寧靜時光。

◎交通資訊：蘇澳新火車站或蘇澳轉運站轉搭計程車

📍南投日月潭

日月潭如詩如畫的景色，怎麼看都不膩，想細細欣賞日月潭的美，可選擇環湖周邊的10大步道，漫步其中享受山與水的寧靜。

◎交通資訊：

大眾運輸：台中轉搭台灣好行6670日月潭線至日月潭站下，轉搭日月潭遊湖巴士6669

自行開車：國道1號→南屯交流道下→縣道136線→省道臺74線→快官交流道下→國道3號→霧峰系統交流道下→國道6號→愛蘭交流道下→省道臺14線→省道臺21線

日月潭（圖片來源：Getty Creative）

📍南投金龍山

金龍山海拔約820公尺，擁有雲海、琉璃光、曙光晨曦等難能可貴的高海拔地區景色，成為臺灣中部首屈一指的低海拔迎曙光勝地，也是攝影愛好者拍攝日出、雲海的好地方。

◎交通資訊：國道6號→愛蘭交流道下（接台14往日月潭方向）→埔里（接台21線）→右轉131線道往水里131縣道16.5公里處有個”金龍曙光”的大型立牌（而且停車場很大的空地，右邊是阿正師餐館停車場）→右轉到底左轉上山→大概再5-10分

📍南投合歡山

合歡群峰視野遼闊，無論是在哪座山都能看見獨一無二的日出，其中北峰更是追日出兼攻百岳的好選擇。

◎交通資訊：

大眾運輸：搭乘南投客運清境農場無縫接駁巴士(或先至埔里再至清境)，再轉乘清境-武嶺-合歡山路線至松雪樓

自行開車：從埔里台14省道到霧社，走台14甲省道至合歡山(路程約1小時40分)。或由花蓮太魯閣(遊客中心)走台8省道至大禹嶺轉台14甲省道至合歡山

📍阿里山日出印象音樂會

阿里山日出日是不少人的必看旅遊美景名單之一，在全台鐵路最高祝山車站欣賞紅楓之外，還能再到祝山觀日平台聆聽「日出印象音樂會」，及小笠原山觀景平台迎接星星、月亮及玉山群峰嶄露曙光(約7:05左右)。

日期：2026年1月1日5:30～7:30

地點：阿里山祝山觀日平台（停機坪）

演出卡司：董事長樂團、Skyline 天際線融合爵士樂團、樂興之時管絃樂團、高蕾雅

更多資訊：阿里山日出印象音樂會

交通資訊：中山高由嘉義交流道出口下，接169縣道轉18號阿里山公路經觸口、石棹、十字路抵達阿里山森林遊樂區

阿里山日出印象音樂會活動（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）

📍祝山觀日出

阿里山祝山線主要是為觀賞日出而建的登山鐵路，尤其觀日平台上日出及雲海更是必訪。祝山車站改建工程已完成，祝山線列車每天會配合日出時間而調整發車時間，並且會在行駛前一天下午16: 30於林鐵網訂票系統、阿里山車站2樓、遊樂區大門口及旅客服務中心公告隔天的發車資訊。

《阿里山2026元旦祝山觀日列車資訊》

活動時間：2026年1月1日清晨2:50～9:15（含去程與回程班次）

元旦觀日列車：自清晨2:50起發車前往祝山

祝山站回程：首班車7:15、末班車9:15，每15～20分鐘一班

更多資訊：阿里山林業鐵路及文化資產管理處官網、阿里山林業鐵路及文化產管理處粉絲專頁

📍台南二寮觀日亭

二寮日出被譽為「最接近城市的曙光」，陽光自山後躍出，光束斜射而出，彩光打亮白堊山丘，月世界隨著天光的潑灑，在色彩變幻無窮的雲霧中顯露真貌，全新觀景平臺可容納近兩千人。

◎交通資訊：走國8新化系統，沿南175往口碑國小左，接南168往岡林教會，再接南162，即可到達

台南二寮日出（圖片來源：Getty Creative）

📍花蓮七星潭

七星潭的美不只存在礫石沙灘邊，眺望七星潭的夢幻祕境「四八高地」，擁有180度環景海岸線，居高臨下、環景眺望，將月牙灣的海岸線和太平洋的浪與潮盡收眼底。

◎交通資訊：

大眾運輸：花蓮火車站(步行至花蓮轉運站)或新城站，轉搭台灣好行310太魯閣線至七星潭站

自行開車：國道5號-蘇澳交流道下-省道臺9線-縣道193線。

📍台東三仙台

清晨的八拱跨海步橋和海洋被染上金黃色的曙光，雲彩瞬間呈現多種模樣，在三仙台迎接臺灣本島曙光是幸福的體驗。八拱跨海步橋銜接三仙台和本島，是東海岸極為著名的地標，可輕易到島上欣賞三仙台原始的風貌，環島公路步行約需要兩小時。

◎交通資訊：

大眾運輸：搭臺鐵至花蓮站(步行至花蓮轉運站)或新城站下-轉搭台灣好行310太魯閣線至七星潭站

自行開車：國道5號-蘇澳交流道下-省道臺9線-縣道193線。

三仙台（圖片來源：Getty Creative）

📍綠島朝日溫泉

綠島朝日溫泉是非常罕見的海底溫泉，全世界僅出現在綠島、義大利北方與日本九州，是世界級的地質景觀，夜晚可仰望星空，觀海聽濤，晨間可迎接曙光，享受朝日溫泉之旅。

◎交通資訊：

大眾運輸：臺東火車站轉搭鼎東客運至富岡新村站下-富岡漁港搭船至綠島

自行開車：國道5號蘇澳交流道下-省道臺9線-省道臺11線-富岡漁港搭船至綠島。

