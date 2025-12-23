2026元旦追曙光避開平地！鄭明典揭跨年夜偏濕多雲「不至於太冷」：3000公尺高山看日出機率最高

想看 2026 年第一道曙光，可能要往山上跑了！Yahoo氣象專家、前氣象局長鄭明典在22日於 Yahoo TV《天氣多一點》中分析，跨年期間台灣環境受「台灣低壓」發展影響，整體水氣偏多，平地因低層雲霧遮蔽，見到日出的機率較低；相對而言，3000 公尺以上高山因避開水氣層，觀測條件最理想。此外，受「雙阻塞」型態影響，本週天氣節奏變快，週五（26日）將再迎來一波接近冷氣團等級的降溫。

鄭明典指出，雖然目前已超過官方 7 天預報的精準範圍，正處於科學上的「預報盲區」，但從大氣環流特徵推論，仍能推論出跨年期間的初步趨勢，跨年當晚台灣周邊水氣偏多、環境不穩定，元旦想看日出「高山機率遠高於平地」。

廣告 廣告

鄭明典說明大氣呈現「雙阻塞」型態，運用長波原理預測冷空氣變動節奏。

冷空氣節奏變快了！「雙阻塞」型態讓天氣 3 至 4 天變一輪

許多網友發現近期冷空氣似乎來得很頻繁，鄭明典指出，這與目前大氣呈現的「雙阻塞」型態有關（即太平洋與北大西洋各有一個強大阻塞高壓）。這種型態對預報員並不陌生，它會導致天氣波動週期縮短，從原本常見的 7 天一次，變為 3 至 4 天就有一波。

根據這種規律推算，本週天氣會「一波接一波」：繼 22 日降溫後，預計 26 日（週五）會有一波接近大陸冷氣團等級的冷空氣，緊接著 29 日（下週一）又會有一波降溫，民眾安排活動需留意氣溫起伏。

跨年夜預測：偏濕、雲量多，但溫度「不至於太冷」

針對民眾最關心的跨年當晚，鄭明典指出目前各國預報模式仍有分歧，但存在共同特徵。美國模式預測東北季風強且水氣多；歐洲模式則預測有「台灣低壓」發展，屬於偏東風型態；台灣中央氣象署模式較接近美國預測，但低壓位置更偏北。「三個模式看起來差異很大，但其實只是台灣低壓發生時間的差異，」鄭明典解釋，目前美國、歐洲及氣象署模式的差異，主要在於低壓發生的時間早晚，但整體推論跨年當天「不會是很好的天氣」，雲量多且偏濕。不過他也提到，由於屬於偏東風型態，溫度不會太低，風力也不會特別強。

鄭明典指出，跨年天氣預報，美國模式預測東北季風強且水氣多。

鄭明典指出，歐洲模式則預測有「台灣低壓」發展，屬於偏東風型態。

台灣中央氣象署模式較接近美國預測，但低壓位置更偏北。

元旦追曙光：3000公尺以上高山機會最高

至於元旦清晨能否見到 2026 年第一道曙光？鄭明典表示，由於近地層水氣偏多，平地雲量會很大，觀測條件較差。他建議想看日出的民眾，「元旦看日出在 3000 公尺以上高山比較有機會」，因為水氣主要集中在低層，高海拔地區有望避開雲霧，見到壯觀的雲海日出。

鄭明典解釋「長波原理」如何在「預報盲區」做推論

為何能在「預報盲區」做推論？

為什麼超過 7 天還能預測？鄭明典解釋，這是運用了「長波原理」。長波大氣運動的生命期長、能量消散慢，即便在逐日預報失效的盲區，仍能透過長波變化推論出穩定的趨勢。他最後提醒，由於台灣低壓發生的時間事實上一直在往後延，預報模式仍會調整，民眾若有精確行程規劃，務必持續鎖定最新的天氣預報。