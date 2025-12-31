2026元旦追曙光 花蓮柏南山搶先看日出

臺北市立天文館提供2026年元旦曙光及日出時間

告別2025年，許多民眾準備在元旦清晨迎接2026年第一道曙光。臺北市立天文館指出，全國最早民用曙光將於6時3分46秒出現在花蓮縣柏南山，最早日出為6時28分；本島平地以鵝鑾鼻燈塔6時34分最早，離島則為蘭嶼6時29分。天文館說明，臺灣元旦日出方位約在東南東方，越往東、越往南或海拔越高，越能提早看到日出，但山區須留意地形遮蔽。天文館特別製作了線上互動程式「2026年元旦曙光地圖」，民眾只需點選觀賞地點，即可查詢該地的曙光與日出時間，精準掌握迎曙光的最佳位置。

廣告 廣告

臺北市立天文館研究組長石中達表示，迎接元旦第一道曙光與日出是許多民眾清晨的重要行程。依臺北天文館「2026年元旦曙光地圖」精算，2026年全國第一道民用曙光將在清晨6時3分46秒出現於花蓮縣柏南山，而全國最早日出也於6時28分在柏南山現身；柏南山雖非臺灣最高峰，卻位於本島較偏東、偏南的位置，加上海拔高度優勢，成為元旦當天全臺最早迎接太陽的地點。不過柏南山海拔高達3,443公尺，抵達不易，若以臺灣本島較易抵達的平地而言，元旦最早日出的地點是在鵝鑾鼻燈塔，時間為6時34分，離島則以蘭嶼最早，日出時間為6時29分，都是迎接新年第一道曙光的最佳選擇。

石中達組長說明，通常最早曙光是指「民用曙光」時刻，此時太陽中心點在地平線下6度，天空已明顯轉亮，可以看清地面景物。但在天文觀測上常用的「天文曙光」，則是指太陽在地平線下18度，肉眼可見最暗的6等星開始消失的時刻；通常天文曙光出現的時間會比民用曙光早一小時左右，但若非使用望遠鏡或攝影設備不易察覺，所以一般「追曙光」時參考民用曙光時刻較符合生活經驗，若想體驗天空由暗轉亮的過程，則可參考天文曙光時間來提早等待。

臺北市立天文館也提醒民眾，清晨時分高山地區氣溫低、風勢強，且雲霧變化快速，要追曙光的民眾請妥善規劃行程並注意安全；平地與海岸地區雖較易抵達，仍建議提早到場並留意即時天氣預報。若天氣條件良好，日出前後還有機會欣賞到雲海、霞光，甚至短暫出現的大氣折射現象，為新年留下難忘回憶。