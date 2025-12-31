2026元旦「全台急凍」下探6℃！4縣市豪大雨

生活中心／李明融報導

迎接全新2026年，正式告別2025年！元旦（1日）就有冷氣團一起迎新年，中央氣象署指出，今日強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約16至18度，北部、東北部近山區恐出現6至10度的極端低溫，另外東北季風影響，氣象署針對北北基宜發布豪大雨特報。氣象專家指出冷空氣將一路影響至週日（4日）。

元旦強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降。（圖／翻攝自氣象署）今天（1月1日）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，隨著時間越晚，其他地區陸續降溫，晚間起氣溫開始下降，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，這波冷氣團將一路影響至週日（4日），而週五（2日）晚間、週六（3日）清晨最冷，中部以北低溫下探10度，局部地區下探6至8度。降雨方面，元旦北部基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗，以及宜蘭、花蓮局部短暫陣雨；週五降雨分布在北部、東北部地區；週六水氣漸減少。另一方面，明天（2日）北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區，以及中部、花蓮約3000公尺高山，仍有局部降雪機率。

低溫挾帶充足水氣，北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區，以及中部、花蓮約3000公尺高山，仍有局部降雪機率。（圖／民視新聞）

「天氣風險 WeatherRisk」表示本週冷氣團恐怕還不是最冷，另一波冷空氣恐怕將升級寒流等級，預估影響時間在下週一（5日）南下，強度大致為冷氣團等級；下週二（6日）冷空氣強度增強，有機會達「寒流」，可能持續影響至下週五（9日）。桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，下週三（7日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

