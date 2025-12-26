2026元月新制懶人包！基本工資漲至2.95萬、每胎補助10萬

行政院於今日（26日）說明將於2026年元月起實施的重大政策及惠民措施。（示意圖／東森新聞）





行政院於今日（26日）說明將於2026年元月起實施的重大政策及惠民措施。本次規劃以「減輕人民負擔」、「提供世代支持」與「產業多元發展」為三大主軸。

內容涵蓋基本工資調漲、育嬰留停彈性化、生育補助加碼及文化幣擴大發放等各項措施。行政院同時提醒，由於立法院尚未通過116年度中央政府總預算案，部分政策的推動時程與執行恐受影響。

基本工資連續10年調漲 租稅與生活負擔多重減免

在減輕負擔方面，勞工最低基本工資迎來連續第10年調漲。自元月起，月薪由2萬8590元調整至2萬9500元，時薪則由190元調整為196元，預計約247萬名勞工受惠。

此外，免徵貨物稅範圍將擴大至無添加糖飲料、彩色電視機及錄放影器材等項目；電動車輛之稅額減免期限則延長至2030年底。

租稅優惠部分，2025年基本生活費及長照扣除額將於明年5月報稅時適用；2026年免稅額及相關扣除額的調高，則預計於2027年報稅時受惠。

友善婚育環境再升級 生育給付補助每胎達10萬元

針對少子女化對策，行政院推出多項「世代支持」措施。明年起，各類社會保險之生育給付加上補助後，每胎一律發放10萬元，且民眾不須另外申請。

為打造友善職場，育嬰留職停薪制度將彈性化，開放以「日」為單位申請，家庭照顧假則可按「時」請假。此外，政府將推動「婚育宅」專案，透過補助加碼及放寬資格，優先協助青年婚育家庭入住社宅，並持續執行300億元中央擴大租金補貼。

青少年文化幣常態化 經濟弱勢族群補助加碼

為支持青少年發展，1200點文化幣的發放範圍將常態化擴及13至22歲群體，受惠人數約203.6萬人。在弱勢關懷方面，低收入戶每人每月加發1000元，中低收入戶加發750元，身障與中低收入老人生活津貼則加發500元。

教育資源部分，受補助之大專校院於114學年度下學期至116學年度間不得調漲學雜費，約有91萬名學生受益。

勞工請假規則新制上路 跨國勞動力方案同步推進

勞動權益保障方面，「勞工請假規則」新制將重點防止「抱病上班」文化。新制規定勞工1年內請病假未達10日，雇主不得給予不利處分，且扣發全勤獎金應符合比例原則，考核時需綜合考量能力與實績。

在產業發展上，行政院推動「跨國勞動力精進方案」，鼓勵製造業及旅宿業為本勞加薪以換取增加移工名額。同時修正「外國專業人才延攬及僱用法」，鬆綁國際頂尖大學畢業生及數位遊牧民族等對象之永久居留與工作限制。

振興國內觀光 推出五大國旅平日獎助方案

為帶動平日旅遊消費，政府推出「五大國旅補助方案」，包含平日與生日住宿獎助、遊樂園留宿優惠、企業員工團體旅遊獎勵，以及「Taiwan PASS平日國旅優惠」。行政院期望透過多元優惠機制，刺激國人在非假日出遊，以促進觀光產業的均衡發展。

