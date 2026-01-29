2026元月行情排行榜揭曉！ 南韓、巴西和台股居前三強

2026年元月行情。資料照



美元匯價走弱、AI創新題材大爆發，推動資金轉進新興市場，令新興股債資產成為全球投資焦點，2026年以來僅不到一個月時間，包含亞洲市場的南韓、台灣與拉美市場的巴西股市原幣計價漲幅均已超越一成，並同步創歷史新高價位。其中以南韓市場表現最為優異，KOSPI指數漲幅22.7%，FTSE富時南韓指數漲幅更高達26.08%，過去一年漲幅128.38%，主要反應AI基礎建設對於HBM高頻寬記憶體等先進記憶體供不應求拉抬價格與出貨。

全球前兩大記憶體龍頭、南韓股市權值股三星電子與SK海力士直接受惠(，股價大漲也拉動韓股表現，台股同樣受惠於AI基礎建設題材推升。此外，市場押注2026年巴西央行可望採取寬鬆貨幣政策啟動降息循環，帶動銀行、內需與利率敏感股走強，商品價格上漲亦鼓舞能源原物料類股表現。

富蘭克林證券投顧研究部資深副總經理羅尤美表示，全球正處資產再平衡階段，過去幾年累積的結構性變化，使亞洲與新興市場的投資機會與以往截然不同，包含台韓主導AI人工智慧供應鏈、巴西墨西哥受惠近岸外包供應鏈回流在內的多重主題，搭配股匯市評價面優勢使得外資重新回補新興市場投資部位等，展現新興市場投資價值不宜錯過。

建議投資人可以新興市場股債平衡型基金的方式一次補足新興市場股債匯市部位。對於積極與專業投資者，可聚焦南韓、台灣、墨西哥、巴西等新興市場單一國家輪動機會。富蘭克林證券投顧針對機構法人提供外國有價證券顧問服務，投資者可透過國內證券商複委託管道、挑選費率低的被動式ETF來參與。

富蘭克林坦伯頓全球指數投資組合主管Dina Ting表示，亞洲具備人口、供應鏈、AI、製造業四大優勢，將成為新領導者，台灣是全球AI週期最大受益者之一，南韓受惠於記憶體晶片需求回升、先進封裝需求飆升，使韓國在全球 AI 資本支出中占據核心位置，成為今年漲勢主軸。

其次，國防出口爆發，韓國從零組件供應商躍升為可輸出全套武器系統的國家，國防工業鏈獲得多國大型採購，推升獲利能見度。第三，醫療觀光快速成長，赴韓醫療旅客年增近倍，帶動醫美、醫療設備、旅宿與相關消費鏈；其高附加價值具持續性。第四，文化影響力外溢，K beauty、韓劇、K pop 推升品牌價值，使美容、時尚與消費品持續擴大全球市占。

展望後市，南韓具備「AI × 製造 × 軟實力」三軸驅動：AI 投資循環將延續半導體擴產需求；國防與造船提供第二成長引擎；醫療與文化軟實力則推升長期服務出口。多重結構性催化劑將使南韓維持亞洲區最具動能的市場之一。

