2026先不管藍白合不合！民眾黨三縣市提名時程幾底定 新北當活棋

民眾黨召開「徵召陳琬惠參選宜蘭縣長記者會」，黨主席黃國昌、宜蘭縣黨部主委陳琬惠。資料照。陳祖傑攝。



佈局2026，藍白合與不合牽動地方勢力，在宜蘭縣、新北市、新竹市、嘉義市4個有藍白合作空間的縣市中，民眾黨日前已率先提名前立委陳琬惠參選宜蘭；新竹部分，待新竹市長高虹安16日二審宣判結果，若過關就繼續提名高虹安，若高無法選可望由現任市長邱臣遠出線；嘉義市也擬於月底完成提名，唯有新北市仍無消息，留下像想空間。

雖然白營已訂出藍白合「死線」在明年3月，但在「鄭黃會」後，兩黨僅智庫對接，未實質進入選舉合作討論，民眾黨內直言，選舉合作非常複雜，外界關注民調怎麼比，但實質上還包括可以爭取到多少部會人事，這才是真正的資源，兩黨都各有盤算，需要時間談判。

接受民眾黨徵召參選宜蘭縣長的陳琬惠9日接受廣播節目專訪時指出，實務上藍白還有很多需要磨合的地方，也知道時間非常緊張，「但是緊張歸緊張，還是要有自己的步調。」陳琬惠認為，如果要藍白合，最重要的還是辦法跟機制，而且大家都要放下「沒有誰是誰的小弟」的想法，如果在制度設計上面，讓支持者覺得不公平的話，兩黨要往下走也會遇到很大困難。

陳琬惠說，藍白合最簡單就是協調，如果協調不成就要走到民調，不過協調到民調當中，還是要有社調過程，在地方上做探查，這階段會需要花很長時間，所以雙方高層持續有在討論中，但是兩黨對接也要坐下來才有辦法進行討論，對當事人來說，只希望時間可以加快。

陳琬惠也點出，個人希望宜蘭縣在明年農曆年前就完成藍白合，因為民進黨早就定於一尊，林國璋已經進入選戰節奏，相關宣傳已經在這個月開始，如果在野太晚決定人選，情況會變得不利，而且目前藍白有意參選的3個人，都各有支持者，最後要把愛轉移一下，或許也需要一點時間。

選舉藍白合尚未啟動溝通 民眾黨提名時程繼續走

對於陳琬惠透露不少藍白合現況，黨內人士表示，上月「鄭黃會」後，藍白只有在政策會層面上對接，雙方在環境破壞、高房價及經濟發展失衡等議題都有高度共識，但選舉合作至今仍是「零進度」。他說，鄭麗文上任不久，選舉又牽涉黨內各派系競爭，確實需要時間，但站在民眾黨角度，「絕對不可能等他們喬好再談，所以我們一定會繼續推出縣市首長人選，某程度也在逼他們加快腳步。」

該人士指出，繼陳琬惠後，下一個將會徵召立法院黨團副總召張啓楷參選嘉義市長，由於徵召需要經中央委員會通過，因此時間點應該會落在12月17或31日。至於新竹市長方面，他以「微妙」形容目前情況，因為高虹安身陷詐領助理費案，16日二審結果就會出爐，如果改判無罪，理所當然會讓高競逐連任，但萬一不如人意，應該就會由代理市長邱臣遠上陣，提名時機應該會落在明年初。

至於黨主席黃國昌部分，該人士指出，黨內目前沒有討論徵召黃的時間表，但黃早就表態會參選、已定於一尊，問題不大，接下來黃跟服務處團隊會繼續跑地方爭取支持。

黨內判斷嘉義市最難選 宜蘭有突破機會

民眾黨從2019年創立至今急速成長，2026地方大選將決定政黨未來發展，因此有資深黨員提出，白營或許可以放棄選新北，換取藍營支持民眾黨人選挑戰宜蘭、新竹市、嘉義市，進一步拓展政治版圖，也可以大量栽培幕僚人材。有黨內人士認為，政治沒有不可能，這提議不是不可能實現，但黨內高層直言，以黃國昌的個性不太可能接受。

該高層表示，目前民眾黨有意參選的4個縣市中，以嘉義市難度最高，因為現任市長黃敏惠跟代表民進黨參選的立委王美惠交情不錯，所以嘉義市不是政黨政治，而是情感政治，就算藍白合作，也不見得可以影響黃的個人意志、態度。他指出，反觀宜蘭，只要藍白合作，在野有很大機會可以延續執政，所以這也是陳琬惠急的原因。

曾參與2024藍白合的他表示，選舉合作非常複雜、層面也廣，比如民調怎麼比？要採用多少家民調？問題設計是什麼？以上問題都需要討論。他進一步說，就算民調方式決定好，接下來要談的是地方聯合政府，例如輸的一方能爭取多少副市長、局處首長？即便是非市長職位，也是訓練人材的好機會，能拿到最多位置，對民眾黨當然是好事，不過每個地區都是獨立個體，民情、政黨人材、資源都不一樣，無法一概而論，A縣市能讓出副市長，不見得B、C縣市可以讓，但B、C或許可以爭取多幾個局處首長。

該高層說，雖然距離秘書長周榆修所設下的死線還有兩個多月，但以上種種層面都需要時間談判、協商，如果國民黨始終牛步，就會像周所言，民眾黨會按照自己的步調走，「我們也不會等來等去，等到燈火闌珊處，這沒意思啦，火車時間到了就開走了。」

