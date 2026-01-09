2026內政新制元旦上路 六大變革一次看

內政部今天(9日)發布新聞稿表示，內政部昨天(8日)部務會報安排報告「內政部115年(2026年)新制相關法規盤整情形」，共有6大內政新制於今年元旦正式上路。內政部長劉世芳表示，法規是政策的具體實踐，政府會持續強化社會韌性，減輕民眾負擔，並落實執行，讓各項新制順利上路。

內政部說明，自今年1月1日上路的內政新制與「強化地方首長人事權」、「強化公務員赴中國相關機制」、「照顧弱勢減免公立殯葬設施使用費」、「減輕新住民在台育兒負擔」、「維護外國專業人才權益」以及「提高土地使用證明規費收費數額」等政策方向有關。

為了強化地方首長人事權，《地方制度法》在修正後，從今年起，直轄市政府副市長將增為3人，縣(市)政府副縣(市)長增為2人。

為了照顧弱勢，《殯葬管理條例》在修正後，從今年起，對列冊之中低收入戶減免公立殯葬設施使用管理相關費用。

為了強化公務員赴中國相關機制，內政部修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，申請赴中國探親、探病或奔喪的家屬親等，由四親等內修正為三親等內。

此外，內政部修正「外國人停留居留及永久居留辦法」，放寬外國籍父母在台停留期間最長為1年，以減輕新住民在台育兒負擔，並修正「外國特定專業人才申請就業金卡許可辦法」，增訂未繳納規費的補正及申請駁回相關規定。

內政部也修正了「陽明山國家公園土地使用證明規費收費標準」，從今年起，單筆查詢費由新台幣60元提高至80元。

內政部並指出，為有效防止詐欺案件之發生，立法院已三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例修正案」，修正方向包含提高刑度、限縮自首減刑要件及增列禁奢條款。

為配合淨零排放政策，內政部也預告將修訂「建築物設置太陽光電發電設備標準」，訂定達一定規模之新建、增建或改建建築物設置太陽光電發電設備之規定，施行日期將待行政院核定。(編輯：宋皖媛)