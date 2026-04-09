2026全中運在嘉義 縣府加強餐飲稽查守護食安

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嘉義縣衛生局人員前往餐飲場所進行食品衛生稽查，檢視供餐流程與環境衛生強化食安把關，確保全中運選手及工作人員飲食安全。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

2026年全國中等學校運動會將於嘉義盛大舉行，為確保賽會期間飲食安全無虞，嘉義縣衛生局提前部署食品安全管理機制，針對賽事場館周邊餐飲業者加強稽查與輔導，並於賽會期間啟動密集食品衛生稽查作業，從源頭管理到現場把關，全力守護選手及相關人員的健康。

衛生局表示，賽前已完成120家餐飲業者的稽查與輔導，並將結果公布於官方網站，提升資訊透明度，同時強化業者自主管理能力。4月18日全中運開幕當日將再針對七主宮彩虹夜市約100家設攤業者進行稽查，確保夜市飲食環境安全衛生；此外，自4月18日至23日賽會期間，也將持續針對縣府周邊餐飲業進行巡查，並宣導「預防食品中毒五要原則」，提升業者與民眾的食品安全意識。

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針對賽會工作人員餐食供應，因團膳業者位於雲林縣，嘉義縣衛生局已函請雲林縣衛生局協助加強稽查，相關餐食將於3月31日及4月19日至23日配送至縣立體育館與田徑場，衛生局亦同步進行抽驗，確保供餐品質符合規範。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，餐飲及團膳業者應落實人員健康管理、作業流程分區、生熟食分開處理及食材溫度控制等關鍵規範，善盡自主管理責任。同時也提醒選手及工作人員注意飲食衛生，如發現食品安全疑慮，可即時通報衛生局，共同維護安全、安心的賽會環境。