2026全台「粉紅風暴」來襲 從北到南 最美櫻花季「這時間」開最美

Photo Credits：lucialin902、taiwan.4fun

丙午馬年春節腳步近了，全台各地的櫻花也正蓄勢待發，準備掀起一場鋪天蓋地的「粉紅風暴」！今年受惠於入冬後的幾波冷氣道，全台櫻花期預計將在 2 月中旬至 2 月底達到全盛，正好銜接 9 天的春節長假。

【全台最美櫻花季】

大熊櫻花林

寶山二集團

司馬庫斯巨木群步道

拉拉山恩愛農場

九族文化村櫻花季

武陵農場櫻花季

大熊櫻花林

廣告 廣告

Photo Credits：_a.raw_、peipei.1024 、daisybbu、yayayxc、mirandasue_0811

新北市三峽大熊櫻花林原名熊空櫻花林，以賞櫻為主的觀光農場，園區內種植數千棵多品種櫻花樹，花期從1月一路開到到4月，目前福爾摩沙櫻、台灣八重櫻、香水櫻已進入最佳觀賞期，一片粉紅世界，彷彿一秒來到日本賞櫻盛地。 目前花開5成，預計2月中旬會滿開。

地址：新北市三峽區竹崙路230號

交通資訊：建議開車前往

寶山二集團

Photo Credits：miss9290 、ayumihamasakl25

高雄的賞櫻必去之處就屬寶山二集團櫻花公園，海拔近1,500公尺，佔地 38 甲的園區裡種植 5,000 多株櫻花，而賞櫻之外，能見度好的時候，更可遠眺高雄市及台南市區城市景觀而大受歡迎。目前花開4-6成，2月中旬後進入滿開時節。

地址：高雄市桃源區荖濃溪林道寶山巷

交通資訊：公車T518在藤枝部落站下車走35分鐘。

司馬庫斯巨木群步道

Photo Credits： betty835920、a836024、bb211019、lucialin902

台灣最深山的原住民部落，因交通不便捷，是全台最後通電的一個部落，也造就它的隱世與神祕，又被稱為 「上帝的部落」、「黑色部落」。沒有水泥，只有森林；隱身山林雲霧之間，體驗泰雅文化和巨木群風光。由於司馬庫斯海拔較高，目前僅開花1成，2月下旬才會進入滿開。

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號

拉拉山恩愛農場

Photo Credits：taiwan.4fun、fiiiiiiiibebe0301

拉拉山恩愛農場以其絕佳的視野聞名，櫻花季時，農場內的富士櫻與千島櫻開得極為繁茂。粉紅花瓣襯著遠方的雪山與千變萬化的雲海，這份「高海拔的浪漫」是攝影愛好者的最愛。在這裡，櫻花觸手可及，甚至能坐在櫻花樹下俯瞰壯闊的山谷。目前櫻花為初綻僅開1成，預計2月下旬才進入盛開期。

地址：桃園市復興區中心路143-1號

交通資訊： 經北橫公路（台 7 線）轉中心路。由於路窄且斜，春節期間常有交通管制，建議搭乘當地的接駁計程車。

九族文化村櫻花季

Photo Credits： yuan20908

九族文化村櫻花季是台灣唯一獲得日本櫻花協會認證的賞櫻地點。這裡最著名的就是「八重櫻」與「吉野櫻」，還能搭乘纜車由高空俯瞰整片粉紅森林。入夜後，園區內的「夜櫻」燈光秀更是一絕，彩色光影灑在櫻花林上，營造出與白天截然不同的夢幻感。目前花開2-3成，預計2月下旬會滿開，春節期間會是適合賞花的時節。

地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號

交通資訊：台灣好行6670A日月潭線。

武陵農場櫻花季

Photo Credits： taiwan.4fun、yeasonth、missicelandido

這裡擁有最震撼的長達 3 公里櫻花步道，其獨有品種「紅粉佳人」盛開時，花朵密集如雲，淡淡的櫻花香氣隨風飄散。走在步道中，兩側高大的櫻花樹交織遮天，是全台灣一生必看一次的頂級絕景。

2026武陵農場櫻花季

地址：台中市和平區武陵路3-1號

日期：2026/02/13 (四) - 2026/03/01 (日)

即時花況：武陵農場粉絲專頁不定時更新

交通資訊： 櫻花季期間嚴格執行入園管制。一般遊客需搭乘由台北、宜蘭、台中出發的「賞櫻專車」方可入園，或需持有場內住宿憑證。

提醒：實際花況依天候因素而異。

撰稿者/ 海的那編