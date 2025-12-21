2026全台地王、帝后出爐！1坪698.2萬 「台北101」第13度蟬聯王座

記者陳韋帆／台北報導

台北市公告115年度土地現值與公告地價，台北101大樓1坪698.2萬元，13度蟬聯地王寶座，國泰置地廣場以每坪約669.8萬元緊追在後，蟬聯地后。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，此次公告地價上漲，代表屋主持有稅負攀升，而各榜上前三的地王、地后、季軍，反應房市冷卻中，指標地段仍具其韌性。

地政局資料顯示，115年公告土地現值平均下跌0.31%，其中住宅區段下跌0.58%，商業及工業區段則小漲0.46%。

全市12個行政區中呈現「4漲8跌」態勢，南港區因大型開發案與科技大廠進駐，漲幅0.39%居首；文山區受惠捷運環狀線南環段建設，調幅0.25%居次；北投區則因北投士林科技園區開發效益，平均調幅0.12%位居第3。

曾敬德表示，土地現值為買賣課稅基準，小跌0.31%影響不大，而公告地價則維持有稅負課徵基準，上漲3.9%代表屋主們地價稅也隨之增加。

而此次的地價前三名，台北101大樓1坪698.2萬元、13度蟬聯地王，國泰置地廣場1坪669.8萬元，持續蟬聯地后，季軍則是新光摩天大樓，每坪約661.2萬元。

曾敬德說，指標地段地價依舊穩固走高，顯示即使房市冷卻，但精華地段土地價值韌性仍難以撼動。

