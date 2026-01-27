2026全台年貨大街｜北中南東走春必逛市集一次看 營業時間、地點、亮點攻略

每逢農曆春節前夕，全台各地的年貨大街熱鬧展開，不僅是採買春節年貨的好去處，更是感受年味、拍照打卡、體驗傳統與創意市集的絕佳地點。今年2026從北到南再到東部，各地皆有精彩的年貨市集、活動表演與滿滿年節氣氛，讓你一站買足、一路走春，準備迎接金龍年！

全台年貨大街｜台北迪化街年貨大街

清領時期即有商業活動的迪化街，是台灣最具代表性的年貨大街之一。春節前兩週，整條街掛滿紅燈籠，乾貨、糖果、年菜食材應有盡有，叫賣聲與人潮交織成最經典的年味場景。近年更加入消費抽紅包、發財金等活動，過年採買氛圍滿分。

廣告 廣告

地址：台北市大同區迪化街

時間：2026/1/31(三)～2/15(日) 12:00–24:00（最後一天營業至22:30）

全台年貨大街｜台北世貿年貨大展

全台規模最大的年貨展之一，集結近500家廠商，涵蓋南北乾貨、水產名菜、年節禮盒到日本韓國進口食品，還有現場送千元紅包、抽10萬禮券等好康，免門票入場，早點去人潮較少。

地址：台北市信義區信義路五段5號（台北世貿）

時間：2026/1/23(五)～1/26(一) 10:00–18:00

RG小編推薦：放鬆犒勞自己吧！台北越式洗髮身體按摩推薦～

全台年貨大街｜台北南門市場年貨

除了傳統乾貨與熟食，南門市場還有許多名店如「億長御坊」、「萬有全」等，在年節期間推出年菜預購與優惠，是許多老台北人年菜採買首選。

地址：台北市中正區羅斯福路一段8號

時間：全年營業（年節期間活動請見現場公告）

全台年貨大街｜桃園年貨大街

結合南北貨、伴手禮與在地金牌好店，活動期間將有160多個攤位，還設有扭蛋抽獎、春聯揮毫、假日福袋等互動體驗，讓你買得開心、玩得盡興。

圖/張善政FB

地址：桃園藝文廣場、中壢銀河廣場

時間：2026/2/6～2/15

全台年貨大街｜新竹城隍廟年貨大街

新竹的年貨市集從城隍廟一路延伸，融合手作文創、居家佈置與傳統零食，是走春祈福與採買年貨一次滿足的好去處。

地址：新竹市武昌街、東門街、東前街、復興路一帶

時間：2026/2/11(三)～2/22(日)

全台年貨大街｜台中天津路年貨大街

台中最具代表性的年貨商圈之一，結合服飾、雜貨、春節商品，並有抽獎與福袋活動，加上舞台演出，充滿年節熱鬧氛圍。

地址：台中市北區天津路二段

時間：2026/2/6(五)～2/15(日)

RG小編精選：台中住宿推薦

全台年貨大街｜彰化春日市集

和美鎮首度辦理的春日市集，為期三天，讓當地居民與遊客多了一個熱鬧採買年貨與走春的新選擇。

地址：彰化縣和美圓環停車場

時間：2026/2/13～2/15

全台年貨大街｜台南新化年貨大街

以傳統老街為背景的年貨大街，融合農產品、南北貨、美食與舞台活動，是台南春節最熱鬧的活動之一。

地址：新化老街周邊

時間：2026/2/10～2/15

RG小編推薦：台南時尚住宿飯店～

全台年貨大街｜台南眷村年貨大街

主打眷村美食與復古氛圍，搭配街頭藝人表演與摸彩活動，讓民眾邊吃邊逛、邊感受濃濃年味。

地址：台南市南區水交社眷村文化園區

時間：2026/1/19～2/2

全台年貨大街｜高雄三鳳中街年貨大街

有「南中街、北迪化」之稱的高雄年貨指標地點，販售各式南北貨、年節禮盒與生活用品，是南台灣最具人氣的採買年貨熱點。

地址：高雄市三民區三鳳中街

時間：時間待公告（一般為年前兩週起）

RG小編精選：高雄文青住宿推薦！

全台年貨大街｜屏東內埔年街市集

五天五夜不打烊的超狂市集，超過800個攤位，還有初二紅包、初四抽汽車等活動，南部過年最盛大的市集之一。

地址：屏東縣內埔鄉公所周邊路段（埔興路、中興路等）

時間：2026/2/16～2/20（除夕到初五）

全台年貨大街｜屏東勝利星村年貨大街

眷村改建的文創園區，融合年貨市集與活動體驗，像是屏東餃子王大賽、創意春聯揮毫等，適合全家同遊。

地址：勝利星村創意生活園區

時間：2026/1/24～1/25

全台年貨大街｜花蓮日出大道年貨大街

結合市集、展演與燈組藝術，展售在地農特產與伴手禮，是東部民眾走春採買的首選。

地址：花蓮市日出大道

時間：2026/2/11(三)～2/15(日)

全台年貨大街懶人包常見問題

哪裡的年貨大街規模最大、最好逛？

台北迪化街是全台最具代表性的年貨大街，不僅歷史悠久、攤商多、交通便利，年味最濃也最熱鬧。而高雄三鳳中街則被譽為「南台灣迪化街」，同樣規模盛大，適合南部民眾走春採買。

若想避開人潮，建議什麼時間前往？

建議平日中午前往各大年貨大街，或避開週末與初一、初二走春人潮尖峰時段。部分地區如世貿年貨大展與眷村市集在春節前已結束，較不擁擠。

年貨大街有提供線上購買或預訂嗎？

有些如南門市場、台北迪化街部分老字號店家，都有開設官網或合作平台提供年菜、乾貨預購與宅配服務，建議提早預訂避免現場搶購人潮。

本文為 「ReadyGo」編輯團隊授權刊登，原文自此

延伸閱讀：