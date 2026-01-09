資深記者鍾志鵬 / 台北報導

那是一間被火焚毀的辦公室。牆面焦黑、文件成灰，空氣裡彷彿仍殘留灼熱與刺鼻的氣味。為了追求 100％言論自由，鄭南榕選擇在這裡自焚殉道，對噤聲年代做出最決絕、最沉痛的抗議。走進中正紀念堂《自由花蕊》常設展，一封封的家書、一個個留白的身影、還有政治受難者那些來不及說出口的話，讓人止不住淚水。看完展，全臺灣人更能明白：今天你我能自由說出口的每一句話、每一次質疑，背後都是無數人用一生，用生命，所換來的。

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》，鄭南榕自焚辦公室重現逼哭全網。（圖／記者鍾志鵬攝影）

鄭南榕的那一把火 照亮台灣言論自由最黑暗的年代

中正紀念堂《自由花蕊》常設展中，最令人心碎與震撼的是鄭南榕自焚辦公室完整重現。焦黑、殘破焚燒後的現場，陳列台灣魂布條與鄭南榕黑白照片相互應照，令人感受到他當時絕決的精神，讓人幾乎無法直視。這不只是一個場景，更是一個時代的縮影。在長達數十年的威權統治下，言論、出版、思想，全被國家機器緊緊箝制。說錯一句話，可能被抓。寫錯一行字，可能被消失。

鄭南榕選擇用壯烈犧牲的方式，讓台灣社會重視100％言論自由的重要。鄭南榕生前曾表示「國民黨不能逮捕到我，只能夠抓到我的屍體。」隨後自囚於《自由時代周刊》雜誌社內。



1989是年4月7日清晨，時任中山警分局刑事組長侯友宜帶隊，強行到雜誌社發動破門攻堅行動時，不願被逮捕的鄭南榕鎖上總編輯辦公室點燃汽油，自焚身亡，當時他41歲。2016年12月，行政院核定鄭南榕逝世日為「言論自由日」，以紀念鄭南榕捨身捍衛言論自由。

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》，鄭南榕自焚辦公室重現逼哭全網。（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》，鄭南榕自焚辦公室重現逼哭全網。圖為鄭南榕出殯。（圖／記者鍾志鵬攝影）

鄭南榕女兒的文字 寫出白色恐怖最量令人心疼的痛

鄭南榕自焚辦公室外也展示鄭南榕女兒鄭竹梅的文字。一個失去爸爸的女兒，用最單純的語言，記錄父親的離去。看到文字讓人忍不住心酸。

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》，鄭南榕女兒思念爸爸的文字令人心疼落淚。（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》，鄭南榕女兒思念爸爸的文字令人心疼落淚。（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》，鄭南榕女兒思念爸爸的文字令人心疼落淚。圖為鄭南榕全家福。（圖／記者鍾志鵬攝影）

父子永遠不能相識相見 是白色恐怖最殘忍的遺憾

展區中，這一段段話令人忍不住落淚：



「你還在媽媽的肚子裡，我就被捕了。」、有政治受難者在臨終前交代妻子：「水田不要賣。」（因為那是遺孀最後的依靠。）。也有人留下更令人心碎的交代：「孩子如果出生，不要讓他知道我是誰。」、「爸爸因為工作現在還不能回家」、「我的死屍不可來認領」、「不管白銀、黃金、寶玉如何珍貴，不及兒女珍貴。」。在那個年代，父子之間，連相認的權利都被剝奪、不能領屍體，連這樣最後的送別，都可能帶來危險。就像電影《大濛》演那樣，都是真實存在過的台灣。

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》。政治受難者的文字，字字催淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》。政治受難者的文字，字字催淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》。政治受難者的文字，字字催淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》。政治受難者的文字，字字催淚（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》。圖為政治受難者不能在兒子身邊，畫出對兒子的思念，逼哭全網。（圖／記者鍾志鵬攝影）

那個空白人影的全家福 代表永遠回不了家的親人

政治受難者 陳武鎮 的水彩作品《消失的家人》，成為展場中最安靜、卻最震撼的一角。畫面左側，家庭合照中被刻意挖空，只留下白色輪廓，這不是抽象藝術，而是代表現實中，被抓走親人，真的從家庭中永遠消失了。

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》。空白的身影，代表永遠無法回家的親人。（圖／記者鍾志鵬攝影）

《自由花蕊》：讓世界看見台灣民主的來時路

「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」從2022年4月7日開展，是中正紀念堂1980年落成以來，第一次以常設展方式介紹台灣民主化歷程。2025 年重新策展後，正式更名為 《自由花蕊》。展覽升級為中英文雙語版本，加入二戰後國際民主、人權事件年表，並透過影音、互動與物件展示，形塑沉浸式觀展空間。從 228 事件、戒嚴、美麗島事件、鄭南榕自焚，到野百合、太陽花學運，台灣的民主從未缺席世界浪潮，只是付出的代價，比許多國家更沉重。

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》。（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》。圖為鄭南榕的編採信念。（圖／記者鍾志鵬攝影）

自由，從來不是天上掉下來的禮物

自由，從來不是天上掉下來的禮物。會凋零、會被忽視，也會在不知不覺的安逸中慢慢失去重量。《自由花蕊》提醒每一個站在展場裡的人：今天能自由自在說話，是因為昨天有人選擇燃燒犧牲自己。



那些來不及相認的父子、那些永遠留白的全家福、那些不能領回的遺體「不是過去式，而是警示」，真實情況比電影《大濛》的劇情更加緊張、恐怖、遺憾。如果有一天，中正紀念堂只剩下打卡與拍照，那麼，自由，恐怕將會枯萎。

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》催淚感人。圖為常設展入口。（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》。圖為代表鄭南榕自焚捍衛言論自由的塑像。（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》催淚感人。（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》催淚感人。（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》。（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》催淚感人。（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》催淚感人。（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》催淚感人。（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》。鄭南榕自焚辦公室重現逼哭全網。（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》催淚感人。（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》催淚感人。（圖／記者鍾志鵬攝影）

2026全台灣人都要看的展《自由花蕊》催淚感人。（圖／翻攝自《自由的花蕊》宣傳動畫）

