2026全台燈會TOP 18總整理 台灣燈會、台北燈節、平溪天燈節、中台灣燈會、高雄燈會活動交通資訊一次看！

農曆春節快到了，全台各地最有人氣的就是元宵燈會，像是台灣燈會在嘉義舉辦，還有台北燈節、平溪天燈節、中台灣燈會、彰化月影燈季、台南月津港燈節、高雄燈會、屏東燈會等活動，過年連假想全家出遊走春玩樂，可以把全台燈會活動資訊納入旅遊清單，開心熱鬧過好年。

（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）

🏮1. 2026台北燈節

今年首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區，將於2/25～3/15登場。最受矚目的IP聯名亮點，就是花博展區將攜手全球知名IP《變形金剛 TRANSFORMERS》，有10公尺高的「柯博文主燈」，打造前所未見的主題燈組與光影展演。

◆日期：2026/2/25～3/15每天17:00～22:00

◆地點：花博公園展區（台北市中山區玉門街1號）、西門展區（台北市中正區）

◆更多資訊：2026台北燈節

◆交通資訊：

花博公園展區：捷運圓山站

西門展區：捷運西門站

🏮2. 平溪天燈節

新北市政府每年於平溪辦理天燈節，今年共有2個場次，將在平溪國中、十分廣場舉行，施放近千盞的天燈，冉冉升空的景象相當浪漫。

◆時間：2026/2/27、3/3 18:00～21:00

◆地點：新北市平溪區南山坪136號、靜安路二段295號

◆更多資訊：平溪天燈節

平溪天燈節（圖片來源：新北市政府）

🏮3. 新北大都會公園燈會

新北大都會公園燈會每年於三重大都會公園展開，結合花燈展出、主燈秀、藝文表演、小提燈發放等活動。今年新北市也邀集民眾以馬或新北意象繪製燈籠，並在現場展出。

◆時間：2026/2/20～3/8

◆地點：新北市三重區水漾路一段

◆更多資訊：新北旅客FB

◆交通資訊：

「捷運三重站」：62、227區、232、264及640（含A）線

「福祉里（宏仁醫院）」站：227區、232、264及640（含A）線

「菜寮（重陽路）」站：14、227、227區、232、292、292副、621、640（含A）、662、803、806及忠孝幹線

🏮4. 桃園燈會

2026桃園燈會將於2月25日至3月8日璀璨登場，以「飛馬耀桃園」為主題，串聯虎頭山創新園區、南崁溪水岸、三民運動公園，打造沉浸式光影旅遊盛宴。活動期間每天都有精彩舞台表演，指定時段更有移動式展演穿梭主燈區，還有創意迎新春手作體驗，親子同遊超適合。

◆時間：2026/2/25～3/8平日18:00~21:30(假日到22:00)

◆地點：桃園區虎頭山創新園區、南崁溪水岸周邊公園、三民運動公園

◆更多資訊：2026桃園燈會

桃園燈會（圖片來源：桃園市政府）

🏮5. 竹北光節

今年光節以「盛世之境」為主題，將邀請各地的創作者，本次主題將以「翅膀」、「風」、「星際」、「點線面」多重概念為發想基礎，展現竹北獨有的光影與城市意象。

◆時間：2026/2/27～3/15

◆地點：水圳森林公園(新竹縣竹北市復興二路)

◆更多資訊：竹北市公所FB

◆交通資訊：台鐵六家車站，走復興二路出口步行約8分鐘

🏮6. 宜蘭冬山舊河港燈節

宜蘭每年辦理冬山舊河港燈節慶元宵，火車站周邊都可以看到燈景，2/18～2/22還規劃新春市集，特別是這次還規劃煙火秀，將在2/28施放10分鐘，現場還有表演活動。

◆時間：2026/1/17～3/7

◆地點：冬山車站廣場(宜蘭縣冬山鄉中正路1號)至舊河道步道

◆開幕日期：2026/2/28

◆活動內容：18:30～19:00魔術表演、19:00～20:00潘芳烈樂團表演、20:26～20:36煙火秀10分鐘

◆更多資訊：幸福冬山

宜蘭冬山舊河港燈節（圖片來源：冬山鄉公所）

🏮7. 2026中台灣燈會

2026中台灣燈會由台中市政府5個機關打造7大主題燈區，將於2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）在台中市中央公園盛大登場（除夕休展），以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，打造一場幸福燈會。

◆時間：2026/2/15～3/3

◆地點：中央公園

◆更多資訊：2026中臺灣燈會

◆交通資訊：

◎大眾運輸：

高鐵：高鐵台中站搭乘156路公車至【泰安國小(環中路)】下車。

捷運：文華高中捷運站→搭乘525路公車至【臺中流行影音中心】、【經貿大鵬路口】下車。

公車：

(A)搭乘156路公車至【泰安國小(環中路)】下車。

(B)搭乘28、32、54、68、68延、68繞、199、228路公車至【河南路停車場】、【家扶發展學園】下車。

(C)搭乘8、88、157、157延、157繞、355延、529路公車至【黎明凱旋路口】下車。

(D)搭乘525路公車至【臺中流行影音中心】、【經貿大鵬路口】下車。

(E)搭乘25路公車至【凱旋敦化路口】下車。

(F)搭乘6、綠4路公車至【臺中流行影音中心】下車。

◎自行開車：國道一號南下大雅交流道右轉黎明路→左轉中科路→遊客中心2966號。

全世界最大的巨型姆明（圖片來源：台中市政府）

🏮8. 南投竹山竹藝燈會

南投竹山竹藝燈會已在2025年12月31日熱鬧開燈，今年以「竹藝迎春．馬躍竹山」為主題，展出26件竹編作品，從英氣駿馬、木馬、海馬、飛馬到有著吉祥寓意的「馬上有錢」、「駿勢無邊」，每一座都活靈活現。

◆時間：2025/12/31～2026/3/7

◆地點：

主燈區：竹山菸葉館(南投縣竹山鎮祖師街32號)

竹山連興宮：南投縣竹山鎮下橫街28號

◆更多資訊：竹山鎮長陳東睦FB

🏮9. 雲林斗六燈會

今年斗六燈會在斗六膨鼠森林公園登場，主燈是獨角獸造型的「馳光之翼」，最大的看點是長達70公尺的LED燈飾畫，可見斗六吉祥物、茂谷柑、絲瓜、文旦沿著圓環環繞，充滿在地特色。除了十大燈區、太平老街燈籠點燈，還有光映市集、水舞秀、打卡換螢光棒等活動。

◆時間：2025/12/31～2026/3/7 18:25～21:30

◆地點：斗六膨鼠森林公園

◆更多資訊：雲林縣斗六市公所FB

🏮10. 彰化月影燈季

彰化八卦山的「月影燈季」是每年台灣最早舉辦的元宵燈會，活動以大佛風景區為場域，從門口、牌樓、九龍池廣場到天空步道都佈有燈飾，今年採雙IP聯名形式，不只有櫻桃小丸子燈光秀，還有可愛跳跳馬Rody主題燈組。

◆時間：2025/12/27～2026/3/2 17:30-22:00

◆地點：彰化縣彰化市溫泉路31號

◆更多資訊：2026月影燈季官網

◆交通資訊：

◎大眾運輸：

高鐵台中站-轉搭【台灣好行6936鹿港祈福線】至文化局（八卦山大佛風景區)站下

彰化火車站-轉搭【員林客運6911(往六股路）】至縣議會站下車或搭乘彰化客運18路(八卦山大佛線)

◎自行開車：國道1號-彰化交流道下-省道臺19線-卦山路

彰化月影燈季（圖片來源：彰化縣政府）

🏮11. 2026嘉義台灣燈會

2026台灣燈會睽違8年再度與嘉義縣合作，主燈以全球知名景點「阿里山」為設計發想，以阿里山神木為靈感延伸，主體高達21公尺，命名為「光沐-世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志共同創作。今年首度以2026年生肖「馬」和臺灣觀光代言人「喔熊」結合，以喔熊騎木馬的造型展現童趣，命名「喔熊馬抵嘉」，融合嘉義縣名，逗趣又可愛。

◆時間：2026/3/3～3/15 17:30-22:00

◆地點：嘉義縣政府前廣場

◆更多資訊：2026台灣燈會在嘉義-台灣燈會官網

2026台灣燈會（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）

🏮12. 月津港燈節

2026月津港燈節將於2月7日至3月8日展開，開幕夜將在2月7日於鹽水月津港親水公園舉行，30天展期共有59組藝術創作，並分為三大燈區。今年以「雲端光景」為題，將整座河域視為漂浮於時空與數據流之間的開放場域。

◆時間：2026/2/7～3/8

◆地點：鹽水月津港親水公園、鹽水歷史街區

◆更多資訊：月津港燈節FB

◆交通資訊：

高鐵嘉義站2號出口第4月台 → 166公車 → 鹽水站

高鐵嘉義站2號出口第7月台 → 橘9、橘9-1 → 新營轉運站 → 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6 → 橋南老街臨時站

高鐵嘉義站2號出口第7月台 → 橘9、橘9-1 → 新營轉運站 → 61、7207、7208 → 鹽水站

新營火車站或新營轉運站 → 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6 → 橋南老街臨時站

新營火車站或新營轉運站 → 61 → 鹽水站

新營轉運站 → 7207、7208 → 鹽水站

2026月津港燈節（圖片來源：月津港燈節）

🏮13. 新營波光節

2026新營波光節自2月7日起至3月8日止，展期為30天，策展主題為「光之夢」，打造天鵝湖成為一座會發光的夢境森林，並首次結合IP角色，營造適合親子同遊的燈節氛圍。展區規劃7大主題作品、2件IP，並與18個店家合作，開幕夜預定於2月8日舉行。

◆時間：2/7～3/8 17:30～22:00，開幕：2/8 晚上19:00

◆地點：台南新營天鵝湖公園

◆更多資訊：新營波光節FB

◆交通資訊：

嘉義高鐵站2號出口第7月台→ 【橘9】、【橘9-1】→新營轉運站→ 【黃6延駛】、【黃6-1延駛】→天鵝湖公園站

新營火車站→【黃6 / 黃6-1】→天鵝湖公園站

2026新營波光節（圖片來源：新營波光節）

🏮14. 2026高雄冬日遊樂園

2026高雄冬日遊樂園以「超人力霸王」降臨港都為策展主軸，活動期間，結合港灣景觀，規劃主題裝置、燈光秀、見面會及碼頭樂園等互動展演，在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場。

◆活動時間：2月7日～3月1日

◆活動地點：愛河灣及高雄港16-18號碼頭

◆更多資訊：高雄旅遊網官網、高雄旅遊網Facebook、高雄旅遊網Instagram

◆交通資訊：

◎愛河灣

捷運：中央公園、市議會、鹽埕埔站，步行10～15分鐘可抵達

輕軌：駁二大義、真愛碼頭或旅運中心站

◎高雄港16-18號碼頭

捷運：三多商圈站，轉市區公車黃1或黃1區間下車後即可抵達

輕軌：搭乘至旅運中心（步行5～10分鐘即可抵達）

超人力霸王IP降臨高雄（圖片來源：高雄市政府）

🏮15. 高雄佛光山春節平安燈法會

高雄佛光山在大年初一舉辦春節平安燈法會，除了必看「光照大千」大佛光雕秀，今年規劃新春祈福法會、上燈法會、抄經與叩鐘祈福與藝術展覽活動，並有新春限定表演。

◆時間：2026/2/17～3/18

◆地點：高雄市大樹區統嶺路1號

◆更多資訊：高雄佛光山春節平安燈法會

◆交通資訊：

大眾運輸：高雄火車站搭乘高雄客運150、151，可直達佛光山

自行開車：國道1號 → 國道8號 → 國道3號 → 國道10號 (往旗山/大樹方向) → 大樹交流道下 → 右轉台29線 → 佛光山

2026春節平安燈會（圖片來源：佛光山）

🏮16. 2026鳳山光之季

今年鳳山光之季打造了大東公園創意燈區與曹公圳光環境兩大展區，結合在地文化與大東公園夜景，開幕首假日還有DIY體驗和市集，

◆時間：2026/2/7～3/3 17:00-22:00

◆地點：大東公園(高雄市鳳山區經武路28巷)、曹公圳(協和路、中華街)

◆更多資訊：2026鳳山光之季

鳳山光之季（圖片來源：鳳山區公所）

🏮17. 2026屏東燈節

今年屏東打造四大燈區，結合不同場域特色，在萬年溪、縣民公園、勝利新村舉辦燈節，以「光馳萬年」、「天馬行空」、「勝利星花開」、「耀動客家」為題，可見獨角獸、光廊等光影藝術。

◆日期：2026/1/23～3/1 17:30-22:00

◆展區地點：萬年溪、縣民公園(屏東縣屏東市台糖街)、勝利星村(屏東縣屏東市青島街106號)

◆更多資訊：屏東燈節

屏東燈會（圖片來源：屏東縣政府）

🏮18. 2026花蓮太平洋燈會

花蓮太平洋燈會今年將結合在地文化與燈光藝術，打造沉浸式展區，整個光影舞台就在日出大道，一邊吹著太平洋的風，一邊走在流動的光河裡，現場來才能體會，活動期間也規劃互動體驗和精彩表演節目。

◆時間：2026/2/7～3/8 18:00-22:00 (除夕休展)

◆地點：日出大道(重慶市場、東大門夜市旁)、三角公園

◆更多資訊：2026花蓮太平洋燈會

◆交通資訊：

太魯閣客運301至「東大門夜市站」或「陽光電城」下車

花蓮火車站前站搭乘各路線 (如1123, 1129等) 至「花蓮總站」或「六期重劃區」下車

資料整理：Vinge

