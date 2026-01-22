2026全台燈會TOP 18總整理 台灣燈會、台北燈節、平溪天燈節、中台灣燈會、高雄燈會活動交通資訊一次看！
農曆春節快到了，全台各地最有人氣的就是元宵燈會，像是台灣燈會在嘉義舉辦，還有台北燈節、平溪天燈節、中台灣燈會、彰化月影燈季、台南月津港燈節、高雄燈會、屏東燈會等活動，過年連假想全家出遊走春玩樂，可以把全台燈會活動資訊納入旅遊清單，開心熱鬧過好年。
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）
🏮1. 2026台北燈節
今年首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區，將於2/25～3/15登場。最受矚目的IP聯名亮點，就是花博展區將攜手全球知名IP《變形金剛 TRANSFORMERS》，有10公尺高的「柯博文主燈」，打造前所未見的主題燈組與光影展演。
◆日期：2026/2/25～3/15每天17:00～22:00
◆地點：花博公園展區（台北市中山區玉門街1號）、西門展區（台北市中正區）
◆更多資訊：2026台北燈節
◆交通資訊：
花博公園展區：捷運圓山站
西門展區：捷運西門站
🏮2. 平溪天燈節
新北市政府每年於平溪辦理天燈節，今年共有2個場次，將在平溪國中、十分廣場舉行，施放近千盞的天燈，冉冉升空的景象相當浪漫。
◆時間：2026/2/27、3/3 18:00～21:00
◆地點：新北市平溪區南山坪136號、靜安路二段295號
◆更多資訊：平溪天燈節
🏮3. 新北大都會公園燈會
新北大都會公園燈會每年於三重大都會公園展開，結合花燈展出、主燈秀、藝文表演、小提燈發放等活動。今年新北市也邀集民眾以馬或新北意象繪製燈籠，並在現場展出。
◆時間：2026/2/20～3/8
◆地點：新北市三重區水漾路一段
◆更多資訊：新北旅客FB
◆交通資訊：
「捷運三重站」：62、227區、232、264及640（含A）線
「福祉里（宏仁醫院）」站：227區、232、264及640（含A）線
「菜寮（重陽路）」站：14、227、227區、232、292、292副、621、640（含A）、662、803、806及忠孝幹線
🏮4. 桃園燈會
2026桃園燈會將於2月25日至3月8日璀璨登場，以「飛馬耀桃園」為主題，串聯虎頭山創新園區、南崁溪水岸、三民運動公園，打造沉浸式光影旅遊盛宴。活動期間每天都有精彩舞台表演，指定時段更有移動式展演穿梭主燈區，還有創意迎新春手作體驗，親子同遊超適合。
◆時間：2026/2/25～3/8平日18:00~21:30(假日到22:00)
◆地點：桃園區虎頭山創新園區、南崁溪水岸周邊公園、三民運動公園
◆更多資訊：2026桃園燈會
🏮5. 竹北光節
今年光節以「盛世之境」為主題，將邀請各地的創作者，本次主題將以「翅膀」、「風」、「星際」、「點線面」多重概念為發想基礎，展現竹北獨有的光影與城市意象。
◆時間：2026/2/27～3/15
◆地點：水圳森林公園(新竹縣竹北市復興二路)
◆更多資訊：竹北市公所FB
◆交通資訊：台鐵六家車站，走復興二路出口步行約8分鐘
🏮6. 宜蘭冬山舊河港燈節
宜蘭每年辦理冬山舊河港燈節慶元宵，火車站周邊都可以看到燈景，2/18～2/22還規劃新春市集，特別是這次還規劃煙火秀，將在2/28施放10分鐘，現場還有表演活動。
◆時間：2026/1/17～3/7
◆地點：冬山車站廣場(宜蘭縣冬山鄉中正路1號)至舊河道步道
◆開幕日期：2026/2/28
◆活動內容：18:30～19:00魔術表演、19:00～20:00潘芳烈樂團表演、20:26～20:36煙火秀10分鐘
◆更多資訊：幸福冬山
🏮7. 2026中台灣燈會
2026中台灣燈會由台中市政府5個機關打造7大主題燈區，將於2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）在台中市中央公園盛大登場（除夕休展），以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，打造一場幸福燈會。
◆時間：2026/2/15～3/3
◆地點：中央公園
◆更多資訊：2026中臺灣燈會
◆交通資訊：
◎大眾運輸：
高鐵：高鐵台中站搭乘156路公車至【泰安國小(環中路)】下車。
捷運：文華高中捷運站→搭乘525路公車至【臺中流行影音中心】、【經貿大鵬路口】下車。
公車：
(A)搭乘156路公車至【泰安國小(環中路)】下車。
(B)搭乘28、32、54、68、68延、68繞、199、228路公車至【河南路停車場】、【家扶發展學園】下車。
(C)搭乘8、88、157、157延、157繞、355延、529路公車至【黎明凱旋路口】下車。
(D)搭乘525路公車至【臺中流行影音中心】、【經貿大鵬路口】下車。
(E)搭乘25路公車至【凱旋敦化路口】下車。
(F)搭乘6、綠4路公車至【臺中流行影音中心】下車。
◎自行開車：國道一號南下大雅交流道右轉黎明路→左轉中科路→遊客中心2966號。
🏮8. 南投竹山竹藝燈會
南投竹山竹藝燈會已在2025年12月31日熱鬧開燈，今年以「竹藝迎春．馬躍竹山」為主題，展出26件竹編作品，從英氣駿馬、木馬、海馬、飛馬到有著吉祥寓意的「馬上有錢」、「駿勢無邊」，每一座都活靈活現。
◆時間：2025/12/31～2026/3/7
◆地點：
主燈區：竹山菸葉館(南投縣竹山鎮祖師街32號)
竹山連興宮：南投縣竹山鎮下橫街28號
◆更多資訊：竹山鎮長陳東睦FB
🏮9. 雲林斗六燈會
今年斗六燈會在斗六膨鼠森林公園登場，主燈是獨角獸造型的「馳光之翼」，最大的看點是長達70公尺的LED燈飾畫，可見斗六吉祥物、茂谷柑、絲瓜、文旦沿著圓環環繞，充滿在地特色。除了十大燈區、太平老街燈籠點燈，還有光映市集、水舞秀、打卡換螢光棒等活動。
◆時間：2025/12/31～2026/3/7 18:25～21:30
◆地點：斗六膨鼠森林公園
◆更多資訊：雲林縣斗六市公所FB
🏮10. 彰化月影燈季
彰化八卦山的「月影燈季」是每年台灣最早舉辦的元宵燈會，活動以大佛風景區為場域，從門口、牌樓、九龍池廣場到天空步道都佈有燈飾，今年採雙IP聯名形式，不只有櫻桃小丸子燈光秀，還有可愛跳跳馬Rody主題燈組。
◆時間：2025/12/27～2026/3/2 17:30-22:00
◆地點：彰化縣彰化市溫泉路31號
◆更多資訊：2026月影燈季官網
◆交通資訊：
◎大眾運輸：
高鐵台中站-轉搭【台灣好行6936鹿港祈福線】至文化局（八卦山大佛風景區)站下
彰化火車站-轉搭【員林客運6911(往六股路）】至縣議會站下車或搭乘彰化客運18路(八卦山大佛線)
◎自行開車：國道1號-彰化交流道下-省道臺19線-卦山路
🏮11. 2026嘉義台灣燈會
2026台灣燈會睽違8年再度與嘉義縣合作，主燈以全球知名景點「阿里山」為設計發想，以阿里山神木為靈感延伸，主體高達21公尺，命名為「光沐-世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志共同創作。今年首度以2026年生肖「馬」和臺灣觀光代言人「喔熊」結合，以喔熊騎木馬的造型展現童趣，命名「喔熊馬抵嘉」，融合嘉義縣名，逗趣又可愛。
◆時間：2026/3/3～3/15 17:30-22:00
◆地點：嘉義縣政府前廣場
◆更多資訊：2026台灣燈會在嘉義-台灣燈會官網
🏮12. 月津港燈節
2026月津港燈節將於2月7日至3月8日展開，開幕夜將在2月7日於鹽水月津港親水公園舉行，30天展期共有59組藝術創作，並分為三大燈區。今年以「雲端光景」為題，將整座河域視為漂浮於時空與數據流之間的開放場域。
◆時間：2026/2/7～3/8
◆地點：鹽水月津港親水公園、鹽水歷史街區
◆更多資訊：月津港燈節FB
◆交通資訊：
高鐵嘉義站2號出口第4月台 → 166公車 → 鹽水站
高鐵嘉義站2號出口第7月台 → 橘9、橘9-1 → 新營轉運站 → 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6 → 橋南老街臨時站
高鐵嘉義站2號出口第7月台 → 橘9、橘9-1 → 新營轉運站 → 61、7207、7208 → 鹽水站
新營火車站或新營轉運站 → 棕幹線、棕1、棕2、棕3、棕4、棕6 → 橋南老街臨時站
新營火車站或新營轉運站 → 61 → 鹽水站
新營轉運站 → 7207、7208 → 鹽水站
🏮13. 新營波光節
2026新營波光節自2月7日起至3月8日止，展期為30天，策展主題為「光之夢」，打造天鵝湖成為一座會發光的夢境森林，並首次結合IP角色，營造適合親子同遊的燈節氛圍。展區規劃7大主題作品、2件IP，並與18個店家合作，開幕夜預定於2月8日舉行。
◆時間：2/7～3/8 17:30～22:00，開幕：2/8 晚上19:00
◆地點：台南新營天鵝湖公園
◆更多資訊：新營波光節FB
◆交通資訊：
嘉義高鐵站2號出口第7月台→ 【橘9】、【橘9-1】→新營轉運站→ 【黃6延駛】、【黃6-1延駛】→天鵝湖公園站
新營火車站→【黃6 / 黃6-1】→天鵝湖公園站
🏮14. 2026高雄冬日遊樂園
2026高雄冬日遊樂園以「超人力霸王」降臨港都為策展主軸，活動期間，結合港灣景觀，規劃主題裝置、燈光秀、見面會及碼頭樂園等互動展演，在愛河灣及高雄港16-18號碼頭盛大登場。
◆活動時間：2月7日～3月1日
◆活動地點：愛河灣及高雄港16-18號碼頭
◆更多資訊：高雄旅遊網官網、高雄旅遊網Facebook、高雄旅遊網Instagram
◆交通資訊：
◎愛河灣
捷運：中央公園、市議會、鹽埕埔站，步行10～15分鐘可抵達
輕軌：駁二大義、真愛碼頭或旅運中心站
◎高雄港16-18號碼頭
捷運：三多商圈站，轉市區公車黃1或黃1區間下車後即可抵達
輕軌：搭乘至旅運中心（步行5～10分鐘即可抵達）
🏮15. 高雄佛光山春節平安燈法會
高雄佛光山在大年初一舉辦春節平安燈法會，除了必看「光照大千」大佛光雕秀，今年規劃新春祈福法會、上燈法會、抄經與叩鐘祈福與藝術展覽活動，並有新春限定表演。
◆時間：2026/2/17～3/18
◆地點：高雄市大樹區統嶺路1號
◆更多資訊：高雄佛光山春節平安燈法會
◆交通資訊：
大眾運輸：高雄火車站搭乘高雄客運150、151，可直達佛光山
自行開車：國道1號 → 國道8號 → 國道3號 → 國道10號 (往旗山/大樹方向) → 大樹交流道下 → 右轉台29線 → 佛光山
🏮16. 2026鳳山光之季
今年鳳山光之季打造了大東公園創意燈區與曹公圳光環境兩大展區，結合在地文化與大東公園夜景，開幕首假日還有DIY體驗和市集，
◆時間：2026/2/7～3/3 17:00-22:00
◆地點：大東公園(高雄市鳳山區經武路28巷)、曹公圳(協和路、中華街)
◆更多資訊：2026鳳山光之季
🏮17. 2026屏東燈節
今年屏東打造四大燈區，結合不同場域特色，在萬年溪、縣民公園、勝利新村舉辦燈節，以「光馳萬年」、「天馬行空」、「勝利星花開」、「耀動客家」為題，可見獨角獸、光廊等光影藝術。
◆日期：2026/1/23～3/1 17:30-22:00
◆展區地點：萬年溪、縣民公園(屏東縣屏東市台糖街)、勝利星村(屏東縣屏東市青島街106號)
◆更多資訊：屏東燈節
🏮18. 2026花蓮太平洋燈會
花蓮太平洋燈會今年將結合在地文化與燈光藝術，打造沉浸式展區，整個光影舞台就在日出大道，一邊吹著太平洋的風，一邊走在流動的光河裡，現場來才能體會，活動期間也規劃互動體驗和精彩表演節目。
◆時間：2026/2/7～3/8 18:00-22:00 (除夕休展)
◆地點：日出大道(重慶市場、東大門夜市旁)、三角公園
◆更多資訊：2026花蓮太平洋燈會
◆交通資訊：
太魯閣客運301至「東大門夜市站」或「陽光電城」下車
花蓮火車站前站搭乘各路線 (如1123, 1129等) 至「花蓮總站」或「六期重劃區」下車
資料整理：Vinge
