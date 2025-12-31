2026全台跨年攻略：KARA華莎阿妹坐鎮南北！蕭敬騰睽違5年台中壓軸

娛樂中心／程正邦報導

韓流二代女團KARA回歸，將在台北跨年演唱會登台。（圖／翻攝自Mnet K-POP YouTube）

2025年已進入最後倒數，全台跨年戰火正式引爆！今年各縣市政府與大型主題樂園紛紛祭出「國際級」王牌，不僅有重磅回歸的韓流傳奇女團KARA，更有睽違多年的金曲歌王蕭敬騰、張惠妹壓軸現身。這場從北到南的音樂盛事，搭配科技感十足的煙火秀，準備在12月31日夜晚，帶領全民衝向2026年。

新北淡水「1314跨河煙火」卡司曝光，由蘇慧倫與蕭煌奇等唱將掀回憶殺。（圖／翻攝畫面）

北部：韓流始祖「回憶殺」對決萬發跨河煙火

台北市今年以「航向未來」為核心主題，府前廣場的指標性舞台投下一枚震撼彈：韓國二代傳奇女團 KARA 睽違12年後重返台北，並擔綱壓軸演出，消息一出已引發資深韓迷跨世代騷動。除了KARA，周湯豪、蔡健雅與玖壹壹等實力派歌手也將接力登台。台北101則攜手迪士尼，讓《玩具總動員》的胡迪與巴斯光年躍上光雕外牆，打造童心未泯的璀璨之夜。

廣告 廣告

韓團Apink將在桃園跨年演唱會驚喜現身，陪大家一起倒數。（圖／翻攝畫面）

新北市則在淡水河畔展現壯闊氣勢，「1314跨河煙火」將在20點26分提早點燃夜空，長達13分14秒的《萬花之河》由4.5萬發煙火構成。演出陣容同樣驚人，淡水場由MAMAMOO成員 華莎 獨家壓軸，八里場則邀來獻唱《進擊的巨人》片尾曲的日本才女 樋口愛，呈現流行與動漫交織的視覺饗宴。

新竹市府場以「ON LOOP 不斷電」為題，邀請蘇慧倫與韋禮安坐鎮大湳雅公園開唱。（圖／翻攝畫面）

桃竹中：雙主場模式開啟 金曲歌王老蕭回歸

桃園市今年打破傳統，以「ON AIR」為名首度採取「雙主場」模式。除了在樂天桃園棒球場邀請徐若瑄、宇宙人開唱外，據《樂遊桃園》透露，韓團 Apink 也將驚喜現身。新竹市則在大湳雅公園由韋禮安、蘇慧倫領銜演出；鄰近的六福村則主打黑夜雪花秀與非洲舞表演，讓遊客在遊樂設施中倒數。

歌王蕭敬騰睽違5年後再度回歸壓軸，將在台中陪大家跨年。（圖／翻攝畫面）

台中市今年堪稱「金曲含金量」最高。水湳中央公園場邀來已經5年未在台灣跨年演出的金曲歌王 蕭敬騰 壓軸，開場則由告五人炒熱氣氛，搭配動力火車、麋先生等樂團，戰力十足。而麗寶樂園則主打摩天輪煙火秀，由魏如萱、美秀集團在全台最大摩天輪下，打造音樂祭等級的跨年派對。

啦啦隊女神李多慧將在台南跨年演唱會獻出主持處女秀。（圖／翻攝畫面）

南部：國際女神降臨 藍色流星雨點亮港都

南台灣今年全面「韓化」，國際化程度再創新高。高雄市夢時代會場由「Waterbomb女神」 權恩妃 坐鎮，搭配陳漢典與Lulu的主持火花。義大世界則宣布 999 秒的「紫耀義大」煙火將首度展現「藍色流星雨」特效，模擬星河落入凡間的夢幻感。

蕭煌奇和羅志祥全台趕場，是嘉義跨年演唱會最大咖歌手。（圖／翻攝畫面）

台南市則邀請韓國女團 STAYC 與日本女神 鈴木愛理，並由啦啦隊人氣王李多慧跨界主持。嘉義市同樣不甘示弱，力邀MAMAMOO隊長 頌樂 獻出全台唯一的個人跨年秀。屏東縣則在體育館前由丁噹、婁峻碩領軍，用High歌點燃南台灣的熱情。

高雄跨年請到「Waterbomb女神」權恩妃熱力唱跳，並由新婚的陳漢典與Lulu黃路梓茵搭擋主持。（圖／翻攝畫面）

東部與離島：阿妹返鄉領軍 萬人朝聖山海盛典

若論「全台最強戰力」，不少網友直指台東縣。天后 張惠妹（aMEI） 今年重回家鄉台東，號召A-Lin、范曉萱與葛仲珊等好友組成「超級國家隊」，在海濱公園進行馬拉松式開唱。花蓮縣則在東大門廣場施放16吋超大高空煙火，由李聖傑與Ozone陪伴民眾迎接太平洋的第一道曙光。

天后張惠妹跨年將回家鄉台東開唱，號召A-Lin、范曉萱、葛仲珊等好友同台，被譽為全台最強戰力。（圖／翻攝畫面）

離島部分，金門縣由詹雅雯、Matzka帶來的「金采門耀」晚會，充滿在地溫情；馬祖則由林隆璇、林逸欣在南竿的海風中傳遞療癒歌聲。無論身處繁華都會或靜謐離島，2026年的第一秒，全台都將在燦爛煙火中共同啟航。

更多三立新聞網報導

共軍又搞實彈演習威嚇台灣 歐盟、德法日罕見同步發聲嚴厲警告

共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕

2026末日預言再起！盲眼龍婆驚曝「台海終局」 第三次世界大戰將至？

中共環台軍演「殺雞儆猴」高市早苗？日媒：台灣議題碰撞才剛開始

