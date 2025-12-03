2026全台跨年晚會活動總整理，台北最High新年城、台北101跨年煙火、演唱會卡司名單、交通資訊一次看！（持續更新）
2025即將結束，已經決定好要去哪裡跨年嗎？每年此時全台各地也即將展開跨年晚會活動，除了重磅卡司嗨翻的演唱會之外，還有倒數時刻的精彩煙火秀等，就是要以歡慶熱鬧的氣氛，一起迎接2026年的到來！
（★小提醒：跨年活動最新資訊以官方公布為主）
2026台北最High新年城
時間：2025/12/31 19:00～2026/1/1 01:00
地點：台北市民廣場（松智路與松壽路口處）
卡司：Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣、王ADEN、U:NUS、蔡健雅、韋禮安、李千娜、美秀集團...
更多資訊：台北最High新年城官網
交通方式：捷運台北101/世貿站步行約6分鐘、捷運市政府站步行約6分鐘、捷運國父紀念館站步行約13分鐘
交通管制措施：市府周邊交通管制訊息
煙火最佳觀賞點：台北市民廣場、松壽公園、基隆路與信義路口、象山、彩虹河濱公園
2026桃園ON AIR跨年晚會
時間：2025/12/31 19:00～2026/1/1 00:30
地點：桃園市樂天棒球場
卡司：徐若瑄、陳勢安、蕭秉治、YELLOW 黃宣、派偉俊、温嵐、J.Sheon、冰球樂團、HUR+...
更多資訊：桃園觀光導覽網
交通資訊：搭乘接駁車（桃園線/紅線、中壢線/綠線、大溪線、龍潭線）、公車、桃園機場捷運（A19站）或是自行開車前往
煙火最佳觀賞點：樂天棒球場、青塘園綠地、桃園市立美術館
2026大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」
時間：2025/12/31 18:00～2026/1/1 00:30
地點：新竹大湳雅公園
卡司：蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、張涵雅、幽靈水晶、徐志能、海岸乾杯...
更多資訊：新竹市政府 FB
煙火最佳觀賞點：新竹大湳雅公園周邊
2026台中最強跨年夜
時間：2025/12/31 18:00～2026/1/1 01:00
地點：台中水湳中央公園
卡司：告五人、麋先生、TRASH、動力火車、蕭敬騰⋯⋯
更多資訊：台中市政府
交通管制措施：2026台中跨年晚會交通管制
煙火最佳觀賞點：台中水湳中央公園周邊
2026包你發麗寶跨年演唱會
時間：2025/12/31 21:00～2026/1/1 00:30
地點：麗寶樂園渡假區第二停車場(麗寶OUTLET一期前方)
卡司：美秀集團、宇宙人、MARZ23...
更多資訊：麗寶樂園 FB
煙火最佳觀賞點：麗寶樂園渡假區第二停車場、望高寮夜景公園、大坑山區
雲林電光跨年點亮未來跨年演唱會
時間：2025/12/31 18:00～2026/1/1 00:30
地點：雲林縣立田徑場
卡司：羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛⋯
更多資訊：雲林縣政府
煙火最佳觀賞點：雲林縣立田徑場
2026花生蛇馬速金馬來跳舞西螺跨年晚會
時間：2025/12/31 16:30～2026/1/1 00:30
地點：西螺大橋西側草坪
卡司：王彩樺、邵大倫、吳申梅、霸氣樂團、YOYO家族菠菜哥哥、蔓越莓姐姐、核果人NUTS、梁河懸、吳亦偉、大芭安苡葳
更多資訊：2026西螺跨年晚會 FB
煙火最佳觀賞點：西螺大橋、西螺大橋蝴蝶公園、西螺福興宮、延平老街
2026舞力High摩天輪跨年晚會
時間：2025/12/31 18:30～2026/1/1 00:30
地點：劍湖山世界
卡司：首度舉辦樂園K-Pop排舞大賽。艾薇、TRI.BE KELLY 林韋希、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、T.Rock 高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒、KNI9HT BEATS、SOUL CHU、DANCE FORCE。此外，還有人氣職棒啦啦隊員丹丹、安娜、潔潔以及舞蹈名師藍波老師。
更多資訊：劍湖山世界官網
煙火最佳觀賞點：劍湖山世界、華山山區咖啡店
2026全嘉藝起來跨年晚會
時間：2025/12/31 17:30～2026/1/1 00:30
地點：嘉義市政府北棟大樓預定地
卡司：Solar頌樂、蕭煌奇...
更多資訊：嘉義義市政府文化局FB
2026台南好YOUNG 跨年晚會
時間：2025/12/31 19:30～2026/1/1 00:30
地點：台南市政府永華市政中心西側廣場
卡司：F.F.O.、Angie安吉（其餘卡司待公布）
更多資訊：台南好YOUNG官網、台南好YOUNG FB
煙火最佳觀賞點：永華市政中心、西拉雅廣場
高雄夢時代2026雄嗨趴
時間：2025/12/31 19:00～2026/1/1 01:00
地點：夢時代時代大道（近中華五路交叉口）
卡司：Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、滅火器、芒果醬、Ponay的原式大樂隊...
更多資訊：高雄市政府
交通管制措施：高雄夢時代2026雄嗨趴交通管制
煙火最佳觀賞點：時代大道、中華五路人行道、金鞏橋、時代公園、前鎮之星
2026「歌舞昇屏High歌之夜」屏東跨年晚會
時間：2025/12/31 19:00～2026/1/1 00:30
地點：屏東縣立體育館前大草皮
卡司：丁噹、婁俊碩、梁文音、鳳小岳與壓克力柿子、草屯囝仔、Utjung舞炯恩、陳忻玥、李杰明、吳思賢、大成、Willy簡嘉彣、朱海君、彭佳霓、FEniX
更多資訊：屏東縣政府
交通管制：屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）將於12 月30日晚間8時起進行封路管制，公園仁愛路地下停車場出入口亦調整至長春街體育館側門。
2026跨年嗨玩阿里港
時間：2025/12/31 20:00～2026/1/1 00:30
地點：屏東縣里港鄉過江河堤公園
卡司：樂翔家、滅火器 Fire EX、台鋼雄鷹WingStars、馮偉傑、林良歡、Willy簡嘉彣、楊繡惠、郭書瑤、許富凱、沈建豪、鄭華耕、莊振凱
更多資訊：屏東縣里港鄉公所 FB
煙火最佳觀賞點：過江河堤公園
2025-2026花蓮太平洋觀光節跨年演唱會
時間：2025/12/31 20:00
地點：花蓮市東大門廣場
卡司：李聖傑、VERA ...
更多資訊：花蓮縣政府FB
煙火最佳觀賞點：東大門廣場、太平洋公園南濱段、海濱街
2026台東跨年演唱會-東！帶我走！
時間：2025/12/31 18:00～2026/01/01 01:00
地點：台東市國際地標
卡司：張惠妹、ALin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA、桑布伊
更多資訊：台東不一樣 FB
煙火最佳觀賞點：台東海濱地標
資料整理：Vinge
