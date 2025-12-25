2026全台跨年演唱會總整理：主持人、卡司、煙火資訊⋯全看這裡
隨著2025年進入倒數，全台各縣市跨年晚會陸續公布活動資訊，從北到南、從本島到離島，演唱會、倒數派對與煙火秀全面啟動。無論是台北101經典煙火、新北淡水跨河光影，或中南部大型戶外舞台，各地紛紛祭出重磅卡司與特色規劃，迎接2026年的到來。以下整理全台主要跨年晚會時間與地點，一次掌握最完整跨年資訊。
北部地區跨年活動重點
台北 — 臺北最High新年城
時間：2025/12/31 19:00〜2026/1/1 01:00
地點：台北市民廣場（信義區）
主持人：Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
卡司：KARA、安心亞、Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN、U:NUS、蔡健雅、李千娜、韋禮安、美秀集團等。
轉播平台：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD、台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube、中視新聞Facebook、中視新聞網YouTube
新北 — 閃耀新北1314跨河煙火
時間：2025/12/31 16:30〜21:30
地點：淡水漁人碼頭 & 八里左岸
主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵
淡水漁人碼頭卡司：OZONE、張語噥、蘇慧倫、隨心所欲樂團feat.小男孩樂團、蕭煌奇、李炳輝、黃偉晉、YOYO家族、全方位樂團、MAMAMOO成員華莎（HWASA）。
八里左岸卡司：OPEN!家族、動力火車、U:NUS、陳華、梁文音、babyMINT、以莉・高露、韓團baby DONT Cry、梁舒涵&Dylan、PALLAS帕拉斯、賴晏駒、日本歌手樋口愛。
桃園 — 桃園 ON AIR 跨年晚會
時間：2025/12/31 19:00〜2026/1/1 01:00
地點：樂天桃園棒球場
主持人：唐綺陽、林柏昇KID、Dora謝雨芝
卡司：徐若瑄 、温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon (街巷)、派偉俊、hur official、cyball冰球樂團，Apink與宇宙人。
轉播平台： TVBS歡樂台(CH42)、公視無線台(CH5)、MOD公共電視台(CH13)、TVBS NEWS YOUTUBE、TVBS NEWS新聞網、OTT平台(四季線上4gTV、Catchplay+、中華電信Hami Video、Litv
新竹 — 新竹ON LOOP不斷電
時間：2025/12/31 18:00-2026/1/1 00:30
地點：新竹大湳雅公園
主持人：啦啦隊女神籃籃、綜藝之星張立東、DJ Dennis、鏝鏝
卡司：TRASH、白安、孫盛希、金泰佑、張涵雅、呂士軒、SmileDash、徐偉翔、黃子軒與山平快、幽靈水晶、杯緹、蕭秉治、蘇慧倫、韋禮安
轉播平台：東森電視
中部地區跨年活動
苗栗 — 享沐時光跨年煙火秀
時間：2025/12/31 20:00
地點：享沐時光莊園渡假酒店（苗栗縣苑裡鎮錦山八鄰8-1號）
台中 — 台中最強跨年夜
時間：2025/12/31 18:00〜2026/1/1 01:00
地點：水湳中央公園
主持人：阿KEN、蔡尚樺
卡司：蕭敬騰、告五人、盧廣仲、麋先生MIXER、TRASH、小樂、吳思賢、怕胖團PAPUN BAND、PIZZALI、babyMINT、SEVENTOEIGHT、陳泳希（JUD）、帕拉斯PALLAS、無双樂團、瑪菲司Mavis、DJ Double K 風情萬種KTV、動力火車
轉播平台： 三立都會台、TBC台中資訊台、台視主頻、高點綜合台、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、Vidol Youtube、台灣大哥大MyVideo
彰化 —彰化田中跨年晚會
時間：2025/12/31 18:30～2026/1/1 00:30
地點：彰化高鐵站廣場（彰高三號廣場公園）
主持人：啦啦隊女神籃籃、綜藝之星張立東、DJ Dennis、鏝鏝
卡司：陳勢安、邱鋒澤、黃西田、戴梅君、田亞霍、潤少、陳大天、hot shock樂團、寬仔、八青哥、狂野樂團。
轉播平台：中天電視YouTube頻道LIVE直播
南投 — 乘乖の星空派對清境跨年晚會
時間：2025/12/31 20:00～2026/1/1 01:00
地點：清境農場遊客中心
主持人：崔維斯、蓁蓁
卡司：禾羽、小銘、高曼容、全世煌、交響樂長青交響樂團、姑慕·巴紹
南部地區跨年活動
雲林 — 電光跨年 點亮未來
時間：2025/12/31 18:00～2026/1/1 00:30
地點：雲林縣立田徑場（雲林縣虎尾鎮永興路130號）
卡司：羅志祥SHOW、Nick 周湯豪、艾怡良 Eve、舞思愛 、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組、HIGHLIGHT
轉播平台：八大綜合台、八大電視YT、雲林縣政府YT&FB
嘉義 — 全嘉藝起來跨年晚會
時間：2025/12/31 17:30〜2026/1/1 00:30
地點：嘉義市政府前
主持人：蔡昌憲、瑪麗
卡司：MAMAMOO成員Solar頌樂、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、Crispy脆樂團、守夜人、ARKis、F.F.O、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢、王彙筑等
台南 — 台南好Young跨年演唱會
時間：2025/12/31 19:00〜2026/1/1 00:30
地點：永華市政中心西側廣場
主持人：吳建恆、徐凱希
卡司：STAYC、鈴木愛理、八三夭、理想混蛋、9m88、魏浚笙、ALL(H)OURS、麋先生、派偉俊 、李竺芯、炎亞綸、康康、FEniX、JADE、F.F.O、Angie安吉
高雄 — 2026 雄嗨趴跨年晚會
時間：2025/12/31 19:00〜
地點：夢時代時代大道
主持人：陳漢典、阿本、木木
卡司：「水彈女王」權恩妃、告五人、八三夭、Lulu黃路梓茵、Wing Stars、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、鼓鼓 呂思緯、AcQUA源少年、熊仔、陳忻玥、洪暐哲、Angie安吉、Ponay的原式大樂、邱淑蟬
轉播平台：華視、年代MUCH、壹綜合、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、LINE VOOM、壹電視NEXT TV YouTube、陳其邁／高雄市政府／高雄旅遊網／壹電視NEXT TV Facebook
屏東 — High歌之夜─歌舞昇屏
時間：2025/12/31 19:00～2026/1/1 00:30
地點：屏東體育館前草地
主持人：焦凡凡、無尊
卡司：FEniX、丁噹、鳳小岳&樂團壓克力柿子、婁峻碩 SHOU、梁文音、草屯囝仔、Utjung 舞炯恩、小樂吳思賢、朱海君
屏東 — 屏東嗨玩阿里港跨年晚會
時間：2025/12/31 20:00～2026/1/1 00:30
地點：屏東里港過江河堤公園
主持人：陳昭瑋、美姍、珈安
卡司：滅火器、許富凱、楊繡惠、郭書瑤、莊振凱、林良歡、沈建豪、馮偉傑、鄭華耕、簡嘉彣、台鋼雄鷹Wing Stars、樂翔家
東部跨年活動
宜蘭 — 2026 璀璨蘭城跨年
時間：2025/12/31 19:00〜
地點：宜蘭運動公園
主持人：JR紀言愷、阿喜 林育品
卡司：徐懷鈺、彭佳慧、呂士軒、OSN高爾宣、四分衛樂團、紫月光、陳華、晨悠、裴安、LUVSSI、ZorN、IVAN & ANITA
花蓮 — 太平洋觀光節跨年演唱會
時間：2025/12/31 20:00〜2026/1/1 00:30
地點：花蓮東大門廣場
主持人：李聖傑、VERA、Ozone、魏如昀、阿布絲、柏霖、張語噥、偏執狂樂團、Akua*SKD等
台東 — 東！帶我走跨年
時間：日間演出時段 15:00 ~ 17:30、夜間演出時段 18:00 ~ 01:00
地點：台東市國際地標
卡司：張惠妹 (aMEI)、ALin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA、桑布伊
