2026全台首例！母石虎詭異現蹤海線遭路殺「雙眼爆突吐血」陳屍大馬路

彰化縣和美鎮美港公路昨（5）日驚傳2026年全台首起石虎路殺事件。一隻瀕臨絕種的保育類石虎疑似穿越馬路時遭車輛高速撞擊，當場吐血慘死。縣議員賴清美獲報到場確認後，除了痛心外，也對原本棲息於山區的物種竟罕見現蹤海線平原感到憂心與不解，目前已通報相關單位將遺體送驗，以釐清其遷徙原因。

事件發生於昨日上午7時許，有民眾行經和美鎮往國道三號路段時，發現路邊倒臥一隻不明動物，已無生命跡象。賴清美接獲通報後，隨即偕同就讀屏東科技大學森林系碩士班的兒子前往勘查，經檢視該動物耳後的黑底白斑及身體特殊的錢幣狀斑紋，確認這隻為一級保育類動物石虎，這也是今年全國首例石虎路殺案。

賴清美指出，現場畫面慘不忍睹，石虎頭部遭到重創，雙眼爆突且口鼻出血，顯見當時遭受極大的撞擊力道；為避免遺體遭後方車輛2次輾壓，她先行協助將石虎移置路邊，並通報農業處處置。經初步檢視個體大小與特徵，推測這隻不幸喪命的石虎應為成年雌性。

賴清美指出，石虎主要棲息於苗栗、南投及台中的淺山地區，過去彰化地區鮮少有紀錄。然而，繼2023年鹿港媽祖大道發生石虎遭路殺事件後，距離不遠的和美鎮如今又傳出悲劇。她質疑，原本應在山區活動的石虎，為何會遷徙至靠海的平原地區，顯示石虎的棲地可能面臨壓力，或正嘗試建立新的遷徙廊道，卻不幸在橫越馬路時魂斷輪下。

對此，農業處獲報立即派員前往並表示，依據發現地點研判，這隻石虎極可能是為了覓食，試圖由烏溪流域跨越移動至台61線西濱快速道路周邊，卻在穿越美港公路時不幸遭遇橫禍。目前石虎屍體已送往農業部生物多樣性研究所（原特生中心）進行解剖及學術研究，以釐清確切死因與生理狀況。

農業處強調，針對該起路殺事件，將同步通知道路主管機關公路總局，針對美港公路及台61線周邊路段進行環境評估，研議設置防護圍籬或動物通道等因應措施，防止類似悲劇再次發生。賴清美呼籲也再次呼籲駕駛人，行經可能會有野生動物出沒的熱區時，務必減速慢行並提高警覺，共同守護台灣珍貴的野生動物。

