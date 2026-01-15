2026全台5大新景點推薦 關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、出火地質公園資訊一次看！

新的一年到來，全台也有一些新的景點可以期待！2026年全台新景點包括關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、大仁滯洪池、出火地質公園等，這些都是即將啟動的新地標與觀光亮點，涵蓋親子、生態、文化與休閒等多元面向，趕緊把這些景點收進口袋清單！

1. 關渡探險樂園

台北關渡碼頭預計2026年1月17日至2027年2月21日推出「恐龍沉浸式戶外樂園」，佔地約1,500坪、規模為北台灣首見，集結近0隻超擬真動態恐龍的大型戶外沉浸式樂園，規模為北台灣首見，園區包含三疊紀、侏羅紀、白堊紀三大生態場景重建，最大恐龍高達13公尺、長20公尺。機械動態、呼吸特效、地面震動、360°環場聲效全面升級，打造宛如「恐龍就在眼前醒來」的逼真體驗，如同台版《侏羅紀世界》降臨城市。

◆開幕日期：2026/1/17～2027/2/21每日10:00～18:00

◆地址：關渡碼頭貨櫃市集（台北市北投區知行路360-1號）

◆營業時間：上午10:00～下午18:00 （下午17:00現場停止售票入場）

◆公休時間：除夕公休，其餘必要之停止開放另行公告，以活動官網及現場公告為主。

◆票價資訊：

◎單人票：240元/張，平日假日皆可使用

◎家庭票：兩大一小(3-12歲兒童) 550元/組，平日假日皆可使用、12歲以下憑身分證再贈送一枚遊戲代幣

◎預購票：2026/1/16截止，其他票價資訊

◆更多資訊：恐龍大復活 關渡探險樂園FB、恐龍大復活 關渡探險樂園售票網站

◆交通資訊：

◎大眾運輸：捷運關渡站下車

◎自行開車：國道1號-臺北交流道下-省道臺2乙線-知行路

關渡探險樂園（圖片來源：關渡探險樂園）

2. 九九峰氦氣球樂園

全台首座氦氣球觀光樂園來了！預計2026年2月配合南投燈會開始試營運，園區內4大核心主題、7大展館設施，融合當地生態資源，園區內也重新設計規劃了一座全國首創「氦氣球體驗中心」，可體驗高空360度賞景，鳥瞰烏溪流域及台中盆地的壯麗景致，創造兼具觀光遊憩、環境教育與藝文推展等多元功能遊憩園區。

◆開幕日期：預計2026年2月

◆地址：南投縣草屯鎮坪林里

九九峰氦氣球樂園（圖片來源：南投縣政府）

3. 國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心

位於新營的「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」（簡稱國圖南館），即將於2026年完工啟用。佔地超過6000坪，未來不僅是南臺灣唯一國家級公共圖書館，也將成為全台最大的圖書典藏中心，還有能俯瞰大片綠意的階梯式閱讀區、觀景台等。

◆開幕日期：預計2026年啟用

◆地址：台南市新營區長榮路二段199號

4. 桃園大仁滯洪池

桃園備受矚目的「大仁滯洪池（員74B滯洪池）」已順利完工，預計於2026年3月底正式開放啟用，屆時將為桃園增添一座兼具防洪、生態與休憩功能的智慧永續基地。同時設置景觀步道、綠地植栽與生態池，未來將成為居民散步及孩子親近自然的公共空間，並設置以「馬口魚」為主題的裝置藝術及創意彩繪牆增加人文氣息。

◆開幕日期：預計2026年3月

◆地址：桃園市八德區和平路1198號

5. 恆春出火地質公園

出火地質公園位於恒春鎮東門外，是地底天然氣由泥岩裂隙溢出，點火後燃燒造成。當地人引述原為中油鑿井時挖至泥岩層，意外發現有天然氣自然冒出，經點火後至今不熄，蔚為奇觀，現已設有停車場擴建成為公園，較適於夜晚前往觀賞。

◆開幕日期：2026年2月1日入場17:15、活動開始18:00（需索取到票才能入場）

◆地址：恆春出火地質公園（屏東縣恆春鎮東門城外往佳樂水途中的公路左側）

恆春出火地質公園（圖片來源：屏東縣政府）

