2026全台TOP 13年貨大街總整理 台北迪化街、台中天津路、新化老街、高雄三鳳中街、屏東內埔年街活動資訊一次看！
今年農曆春節連假自2/14～2/22，共有9天的假期，全台各地紛紛推出年貨大街方便大家採買，在這裡可聽到叫賣聲此起彼落，充滿濃濃年味的氣氛。無論南北乾貨、糖果零食還是年菜食材，都可以在這裡找到，有的還結合消費抽獎、抓紅包、表演節目等一系列活動，是春節採買必去的地方。
1. 2026臺灣年味在臺北
台北大同區迪化街商圈百年老街，是南北貨、中藥材與布料的集散地，更是台灣最具代表的年貨大街，南北貨香氣四溢、年節零食應有盡有，今年串聯全市10處特色商圈，搭配馬年生肖主題+人氣IP創意裝置，好拍又好玩，一起感受臺灣最道地的農曆新年。今年在台北霞海城隍廟還有「共創燈籠」活動，親手畫一顆屬於自己的年味燈籠。
◆時間：2026/1/31～2/15 12:00～24:00（2/15小年夜到22:30）
◆地點：台北市大同區迪化街(南京西路-歸綏街)、民生西路(延平北路-歸綏街)、歸綏街(延平北路-環河北路)
◆更多資訊：「共創燈籠」活動
◆交通資訊：
◎大眾運輸：
捷運中和新蘆線大橋頭站1號出口直行，約5～8分鐘抵達迪化街北段。
捷運松山新店線北門站3號出口，沿塔城街、迪化街方向走，約8～10分鐘抵達南段。
捷運淡水信義線雙連站步行約15分鐘
「南京西路口」或「迪化街口」站：搭公車9、206、255、274、669、704
「大稻埕碼頭」站：搭公車9、206、274、518、641、669、704
◎自行開車：高速公路下重慶北路交流道，轉南京西路可達
2. 2026世貿年貨大展暨禮品贈品展
全台最大室內年貨展，近500家廠商齊聚！年菜、水產、乾貨、禮品應有盡有，還有北港朝天宮媽祖駕到添好運，一次採買、祈福、逛展，帶回滿滿好運與年味。
◆時間：2026/1/23～1/26 10:00～18:00
◆地點：台北世貿（台北市信義區信義路五段5號）
◆更多資訊：2026世貿年貨大展暨禮品贈品展
◆交通資訊：
捷運台北101/世貿站5號出口及1號出口，再步行約2分鐘
捷運市政府站2號出口，可轉搭537公車至世貿一館或步行約15～20分鐘
3. 桃園年貨大街
桃園年貨大街，匯聚年節美食與商品，超過160攤在地金牌好店、10大伴手禮及優質攤商，並有揮毫春聯、消費滿額扭蛋、假日福袋等。
打造一站式的購物體驗，成為北部朋友採買年貨的新去處。迎接2026馬年，將在過年前一個禮拜舉辦年終優良商品大特賣活動，販售各地伴手禮、南北年貨、農特產、生活用品等。
◆時間地點：2026/2/6～2/15桃園藝文展演中心、2/10～2/14中壢區銀行廣場
◆更多資訊：桃園市政府經濟發展局
◆交通資訊：
◎大眾運輸：
桃園火車站前站中正路直行左轉中華路，至統領百貨前搭乘桃園客運151路車、桃捷先導公車GR線，至「中正藝文特區」站即達，或搭乘117路公車，至「城市大亨」站下車步行約10分鐘
桃園火車站後站的桃客總站搭乘桃園客運188、189路車、桃捷先導公車GR線，至「中正藝文特區」站即達；或搭乘302路車或桃園火車站後站統聯168路公車，至「南平中正路口」站即達
◎自行開車：
國道1號南崁交流道下，循省道4號春日路右轉南平路直行至中正路口即達。
國道2號南桃園交流道下，往桃園方向，循大興西路至新埔六街左轉至同德六街再左轉即達。（因桃園捷運工程施工中正路禁止左轉，公車除外）
4. 台中天津年貨大街
天津年貨大街每到春節前不只有南北雜貨、美食，還有許多精美、便宜服飾，更有摸彩抽獎、福袋發放和舞台表演等活動，是台中最有代表性的年貨大街之一。
◆時間：2026/2/6～2/15
◆地點：台中市北區天津路二段
◆更多資訊：天津路服飾商圈
◆交通資訊：捷運文心中清站，出站後沿中清路往天津路方向步行約5～7分鐘
5. 彰化年貨大街
彰化田中鎮公所將在田中米寶親子公園旁舉辦年貨大街市集，預計有年貨、美食攤位、生活用品、五金雜貨等。
◆時間：2026/2/12～2/15 13:00～21:00
◆地點：田中鎮新福路 (田中米寶親子公園旁)
◆更多資訊：彰化縣田中鎮公所
◆交通資訊：
◎大眾運輸：彰化高鐵站步行約17分鐘或搭計程車前往
◎自行開車：走彰95線鄉道（田中鎮往田尾鄉的聯絡道路），可抵達公園附近
6. 彰化和美鎮春日市集
今年彰化縣和美鎮改至和美國小旁舉辦「馬利全開 春日市集」，預計販售各式南北乾貨、農特產品、特色小吃、在地美食、年節用品等。
◆時間：2026/2/13～2/15 平日15:00～20:00、假日10:00～20:00
◆地點：彰化縣和美鎮鹿和路六段圓環停車場（和美國小旁）
◆更多資訊：彰化和美鎮春日市集
◆交通資訊：
◎大眾運輸：搭乘彰化客運6906至彰美路與美寮路口下車，步行約5分鐘
◎自行開車：國道1號從和美交流道（134甲縣道）下交流道，沿線東路往和美方向，轉入彰美路/鹿和路即可
7. 嘉義市中央廣場年貨大街
嘉義市中央廣場年貨大街推出多款優惠年節商品，現場還有限量開運紅包、福袋、春聯可領取。
◆時間：2026/2/6～2/9 10:30～18:30
◆地點：嘉義市中央廣場
◆更多資訊：2026嘉義市年貨大街
◆交通資訊：
◎大眾運輸：嘉義火車站前搭乘中山幹線、光林我嘉線等，至中央噴水站或市政府站下車
◎自行開車：
國道一號下民雄交流道 (257K)，走縣道164號轉嘉76鄉道往文化路
國道三號下竹崎交流道 (290K)，走東義路轉159縣道往文化路
8. 新化老街年貨大街
台南新化年貨大街以「金馬迎春Go新化」為主題，結合主題店家、特色品牌、文化演出，除了年節乾貨、新化在地美食、特色年菜等。
◆時間：2026/2/10～2/15 12:00～21:00
◆地點：新化老街(中正路、中山路段至中正路307巷路口)、中正路至中興路823號路段、中興路825巷停車格路段、中正路至和平街25號路段
◆更多資訊：新化老街年貨大街
◆交通資訊：
◎大眾運輸：台南火車站轉乘興南客運綠幹線、綠12、綠17（往玉井方向），在農會站或新化站下車，步行即可抵達
◎自行開車：國道三號下新化交流道，接省道台20線（中正路/中山路）即可到達
9. 台南河樂新春市集
台南河樂新春市集活動於大年初一至初六盛大舉行，本次市集以「新春歡樂 × 城市美學 × 親子同遊」為主軸，規劃街頭藝人、年節美食、特色餐車、文創手作、遊戲攤位、伴手禮品牌與互動體驗攤位。
◆地點：河樂廣場The Spring(台南市中西區中正路343-20號)
◆時間：2/17～2/22 10:00～22:00 (20:00可自由離場)
◆更多資訊：台南河樂新春市集
◆交通資訊：台南火車站搭0左、0右、2、5、11、18、19至中正商圈(臺灣企銀)站或郭綜合醫院站下車，步行約5～10分鐘
10. 高雄三鳳中街年貨大街
三鳳中街是高雄南北貨批發零售中心，除了販售烏魚子、香菇、干貝、香菇、果乾、鮑魚等乾貨，也有販賣年糖、餅乾和零嘴，是南部最大的年貨大街。
◆時間：具體時間待官方公布
◆地點：高雄市三民區三鳳中街
◆更多資訊：三鳳中街
◆交通資訊：
◎大眾運輸：高雄火車站前搭乘5、18、88、93、205、218、245公車，於三鳳中街站下車
◎自行開車：國道1號中正交流道，依指示轉入建國路即可
11. 左營眷村年貨大街
左營年貨大街有眾多的眷村傳統美食及年貨伴手禮，好吃、好玩、還有好音樂、好表演可看、每天晚上有抽獎活動。2/6下午19:00開幕式活動有海軍眷村獨特的開場模式。
◆時間：2026/2/6～2/15 平日15:00～22:00、假日10:00～22:00
◆地點：左營文化園區(左營建業新村海平路口與實踐路)（中山堂，立德國中對面）
◆交通資訊：
◎大眾運輸：高鐵/台鐵左營站於站前北路搭乘紅53A (至明建里) 或紅51A (至軍校路口)，步行可達；或搭乘218A (至左營禮拜堂) 或301A (至左營大路站)。
◎自行開車：台17線轉入海功路，再左轉海富路直行即可抵達
12. 勝利星村年貨大街
今年過年，帶上朋友、家人，毛小孩，一起來勝利星村走走逛逛，60+年味滿滿的新春禮盒，喜氣滿滿的手繪春聯，福氣來的開運小物還有吃吃喝喝，邊逛邊嚐鮮。
◆時間：2026/1/24～1/25 15:00～21:00
◆地點：勝利星村-青島街封街辦理+星星廣場（屏東市青島街106號）
◆更多資訊：勝利星村
◆交通資訊：
◎大眾運輸：
屏東火車站出站後沿中山路步行10~15分鐘
屏東客運總站搭乘515/506號公車(往廣勝路方向)，於「勝利星村站」下車，即可抵達
◎自行開車：國道3號，下麟洛交流道，走台1線往屏東市青島街，車程約15分鐘
13. 2026內埔年街市集
八百攤美食與創意攤位即將齊聚內埔，春節連假最熱鬧的年街市集，一次逛個夠、吃到飽、玩到嗨，連續五天熱鬧不間斷！市集五天皆安排精彩舞台表演，初四還有特別嘉賓驚喜登場。
◆時間：2026/2/16～2/20
◆地點：埔興路、南華路、文山路、中興路
◆更多資訊：2026內埔年街市集
◆交通資訊：國道三號下麟洛交流道，走屏鵝公路(台一線)往內埔方向，再轉埔興路
資料整理：Vinge
