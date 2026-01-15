2026全台TOP14賞梅景點推薦 角板山公園、台南梅嶺、高雄六龜賞梅活動、交通資訊一次看！
梅花～梅花～幾月開！進入冬季天氣冷颼颼，空氣中也多了一點冬天的味道，正是梅花悄悄綻放的季節，全台就有許多賞梅好去處，湧入拍照打卡的觀賞人潮，趕緊把握賞花期前往，欣賞最美麗的一月雪！
（★小提醒：花期通常會因天候狀況而變動，敬請把握最佳觀賞期賞花，實際請依現場為主）
1. 士林官邸
以菊展、鬱金香展聞名的士林官邸，園內不但每年舉辦花展，更有各式花草，其中玫瑰與梅花亦是民眾所愛，靠中山北路側與玫瑰園內白梅約250株，每到冬季吸引無數遊客駐足。
◆交通資訊：捷運士林站2號出口，步行約10分鐘
2. 志成公園
志成公園位於士林中正路，園內設置中國庭園式隔牆，靠中式景觀牆旁白梅約29株，搭配小巧水池、環牆小曲流，風景非常雅緻。
◆交通資訊：捷運士林站2號出口，步行約10分鐘
3. 榮星花園公園
中山區榮星花園公園是台北市非常知名的公園景點，荷花池前有白梅29株，可以看到一排老梅樹綻放的朵朵梅花花瓣，每年榮星花園老梅樹盛開時，將公園妝點成夢幻的雪白國度。
◆交通資訊：捷運中山國中站，往民權東路向西步行龍江路口進入
4. 逸仙公園
逸仙公園在台北車站附近，又名國父史蹟紀念館，公園以中國江南庭園造景的概念，並有假山、流水、曲橋、水池、涼亭等。園中梅花有白和粉紅兩色，約20株。
◆交通資訊：捷運台北車站M2出口出站
5. 桃園角板山公園
北台灣最大的梅園就在這裡！北台灣冬季最浪漫的賞花時刻來了，滿山梅花盛開時超壯觀，角板山行館園區近300棵梅花陸續綻放，目前花況約5成，預計1月中旬進入盛開期。
◆活動日期：1/17、1/18、1/24、1/25
◆地點：角板山行館園區
◆1/17開幕日亮點：多元文化表演接力登場、梅樹下國際茶席，花香中品茗、22攤梅花市集、書法家現場揮毫送春聯
◆現場參加活動：下載「遊桃園 APP」或追蹤粉專，每日限量200瓶角板山梅子康普茶（送完為止）
◆限時送舒華桌曆：1/17 14:00～17:00在角板山行館園區，只要現場完成追蹤樂遊桃園@taoyuantravel IG，上傳與梅花的合影至IG，標註2位好友，並#2026角板山行館梅花季，就能兌換舒華限量桌曆1份，限量200份
◆交通資訊：
桃園客運桃園總站502台灣好行小烏來線（假日行駛）、506東眼山線
大溪客運總站搭乘5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094等路線
6. 石門水庫槭林公園
一次收集梅花、楓葉和落羽松，沿著湖畔散步，感受專屬的秋冬浪漫風景。
◆交通資訊：
桃園客運桃園總站 5056
桃園客運中壢火車站後站 5050、5055
桃園客運中壢總站 503台灣好行大龍門線 (假日行駛)、501路線
7. 桃園經國梅園
桃園市區近郊就能輕鬆賞梅，步道平緩、環境清幽，是親子同樂健行、拍照的好選擇。
◆交通資訊：桃園火車站（桃花園飯店）105 至桃園高中 下車步行約15分鐘。
8. 台中武陵農場
武陵農場種植著紅梅、白梅、臘梅等品種豐富的梅花，主要賞梅地點在農場松林大道、醒獅園、延溪步道、行館與別館，藍天白雲配上點點紅梅，來一趟最浪漫的尋梅之旅。
◆交通資訊：宜蘭火車站旁或羅東搭往梨山的國光客運，於武陵農場站下車
9. 南投風櫃斗
南投信義鄉以出產青梅聞名，其中風櫃斗梅園裡的梅樹數量眾多、佔地廣大，且樹齡較高。這裡的梅樹形態傲然挺拔、蒼勁崢嶸，與滿山雪色的梅花，及遠方玉山山頂的積雪，形成一副淡雅清逸的絕美景色。
◆交通資訊：國道三號→名間交流道→台3線往名間方向→接台16線往集集、水里方向→水里→接台21線往信義→信義分局前右轉（台21線88.6k處）→投59線往風櫃斗（假日單向管制）
10. 南投信義土場梅園
信義土場梅園平均樹齡50年以上，梅園的特色是S型道路兩旁都是梅樹，當梅花滿開時，宛如一條雪白隧道，美不勝收。
◆交通資訊：台21線往塔塔加方向，過99K後看到閃黃燈處，左轉投59線約300公尺處即可達
11. 南投石家梅園
位於烏松崙森林度假營區的石家梅園是每年冬季賞梅勝地，連續幾天的低溫，梅花的花苞陸續進行當中，每到梅花季時賞梅人潮眾多，沿途不僅可見成千上百棵的梅樹，且時刻都能聞到撲鼻梅花香。
◆交通資訊：台21線信義分局對面右轉投59線道，過自愛橋後大約500公尺處右轉，大約6公里左右即可抵達
12. 台南梅嶺梅花季
每年冬天隨著冷空氣南下，山頭悄悄換上銀白新裝，冬季正是梅嶺風景區梅花大放異彩的季節，滿山雪白梅花，總能吸引無數遊客慕名而來，一睹傲雪寒梅的風采。來到梅嶺，可漫步於平緩的「伍龍步道」近距離賞花，或登上「梅峰古道」遠眺曾文水庫的開闊風光。健行之餘，也別忘了品嚐在地招牌「梅子雞」，酸甜回甘的熱湯搭配酥脆薑黃雞，是賞花後極佳的享受。
◆熱門賞花景點：福來百年老梅園、伍龍步道、日日林間農場、梅峰古道、觀音步道(步道部分路段整修中請注意安全)
◆交通資訊：
◎免費接駁車：為避免塞車將於1/17、1/18、1/24、1/25 9:00～16:00提供賞梅接駁服務。
◎自行開車：南2高玉井交流道→84東西快速→玉井→台3往曾文水庫方向→過江家古厝→南188右轉→梅嶺。請將車停放在台3線旁的「芒果農創玫瑰綠柏園」，轉搭免費接駁車上山（09:00-16:00）。
◎大眾運輸：
善化火車站→善化轉運站(搭乘橘幹線)→興南客運玉井站(轉乘綠22/台灣好行-梅嶺線)
台南火車站北站(搭乘綠幹線)→興南客運玉井站(轉乘綠22/台灣好行-梅嶺線)
◎轉乘優惠：轉搭「綠22」或「台灣好行梅嶺線」，持電子票證享8公里免費+轉乘優惠9元。
13. 高雄六龜梅花季
六龜梅花季正式進入花期，1/17～1/18梅開盛景・樂動山城，賞梅 × 導覽 × 手作 × 市集 × 品茗 × 寫春聯，東高雄最「梅」好的小旅行！
◆時間：1/17～1/18 10:00～16:00
◆地點：三叉工坊
◆接駁車資訊：六龜區民憑身分證件免費搭乘接駁車、一般民眾$100/人（可兌換$100 園遊券，園遊券可折抵現場市集、寶來不老溫泉區餐廳及泡湯消費），每日前50名搭乘接駁車的旅客，加贈「梅花便當」乙份，請將車輛停放於「寶來第一停車場」，再轉乘接駁車前往
14. 花蓮天祥梅園
天祥梅園植有兩排梅樹，每逢寒冬之際，都會綻放出玉潔冰清的花朵，蔚為花海，漫步在盛開的梅樹下，花香撲鼻，花瓣如雪花般飄落，別有風味。梅園一側為太魯閣晶英酒店。
◆交通資訊：搭乘台灣好行太魯閣線(統聯客運310公車)，在天祥下車即可
資料整理：Vinge
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 5 小時前 ・ 225
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 91
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 23
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 4
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 270
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 158
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 86
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 4 小時前 ・ 93
12強》世界棒壘球總會宣布2027年12強隊伍！ 台灣要拚世界冠軍2連霸
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2027年世界12強的參賽隊伍，其中積分計算是到2025年12月31日為止的前12位世界棒球排名國家，日本、台灣、美國、韓國等都在內，總計12國外，剩下4席將在中國舉行資格賽，台灣要爭取12強賽2連霸。TSNA ・ 3 小時前 ・ 19
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 3
黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽
即時中心／張英傑報導民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱行政院版1.25兆元國防特別預算中，首波軍購僅3000億，此番言論遭我國國防部、美國在台協會（AIT）雙重「打臉」。對此，政治工作者周軒也在社群平台發文，大酸美國大概真的對黃國昌很不爽。民視 ・ 2 小時前 ・ 123
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 5
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 12
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 6