2026全台TOP14賞梅景點推薦 角板山公園、台南梅嶺、高雄六龜賞梅活動、交通資訊一次看！

梅花～梅花～幾月開！進入冬季天氣冷颼颼，空氣中也多了一點冬天的味道，正是梅花悄悄綻放的季節，全台就有許多賞梅好去處，湧入拍照打卡的觀賞人潮，趕緊把握賞花期前往，欣賞最美麗的一月雪！

（★小提醒：花期通常會因天候狀況而變動，敬請把握最佳觀賞期賞花，實際請依現場為主）

1. 士林官邸

以菊展、鬱金香展聞名的士林官邸，園內不但每年舉辦花展，更有各式花草，其中玫瑰與梅花亦是民眾所愛，靠中山北路側與玫瑰園內白梅約250株，每到冬季吸引無數遊客駐足。

◆交通資訊：捷運士林站2號出口，步行約10分鐘

士林官邸（圖片來源：Getty Creative）

2. 志成公園

志成公園位於士林中正路，園內設置中國庭園式隔牆，靠中式景觀牆旁白梅約29株，搭配小巧水池、環牆小曲流，風景非常雅緻。

◆交通資訊：捷運士林站2號出口，步行約10分鐘

3. 榮星花園公園

中山區榮星花園公園是台北市非常知名的公園景點，荷花池前有白梅29株，可以看到一排老梅樹綻放的朵朵梅花花瓣，每年榮星花園老梅樹盛開時，將公園妝點成夢幻的雪白國度。

◆交通資訊：捷運中山國中站，往民權東路向西步行龍江路口進入

4. 逸仙公園

逸仙公園在台北車站附近，又名國父史蹟紀念館，公園以中國江南庭園造景的概念，並有假山、流水、曲橋、水池、涼亭等。園中梅花有白和粉紅兩色，約20株。

◆交通資訊：捷運台北車站M2出口出站

5. 桃園角板山公園

北台灣最大的梅園就在這裡！北台灣冬季最浪漫的賞花時刻來了，滿山梅花盛開時超壯觀，角板山行館園區近300棵梅花陸續綻放，目前花況約5成，預計1月中旬進入盛開期。

◆活動日期：1/17、1/18、1/24、1/25

◆地點：角板山行館園區

◆1/17開幕日亮點：多元文化表演接力登場、梅樹下國際茶席，花香中品茗、22攤梅花市集、書法家現場揮毫送春聯

◆現場參加活動：下載「遊桃園 APP」或追蹤粉專，每日限量200瓶角板山梅子康普茶（送完為止）

◆限時送舒華桌曆：1/17 14:00～17:00在角板山行館園區，只要現場完成追蹤樂遊桃園@taoyuantravel IG，上傳與梅花的合影至IG，標註2位好友，並#2026角板山行館梅花季，就能兌換舒華限量桌曆1份，限量200份

◆交通資訊：

桃園客運桃園總站502台灣好行小烏來線（假日行駛）、506東眼山線

大溪客運總站搭乘5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094等路線

角板山公園（圖片來源：Getty Creative）

6. 石門水庫槭林公園

一次收集梅花、楓葉和落羽松，沿著湖畔散步，感受專屬的秋冬浪漫風景。

◆交通資訊：

桃園客運桃園總站 5056

桃園客運中壢火車站後站 5050、5055

桃園客運中壢總站 503台灣好行大龍門線 (假日行駛)、501路線

7. 桃園經國梅園

桃園市區近郊就能輕鬆賞梅，步道平緩、環境清幽，是親子同樂健行、拍照的好選擇。

◆交通資訊：桃園火車站（桃花園飯店）105 至桃園高中 下車步行約15分鐘。

8. 台中武陵農場

武陵農場種植著紅梅、白梅、臘梅等品種豐富的梅花，主要賞梅地點在農場松林大道、醒獅園、延溪步道、行館與別館，藍天白雲配上點點紅梅，來一趟最浪漫的尋梅之旅。

◆交通資訊：宜蘭火車站旁或羅東搭往梨山的國光客運，於武陵農場站下車

9. 南投風櫃斗

南投信義鄉以出產青梅聞名，其中風櫃斗梅園裡的梅樹數量眾多、佔地廣大，且樹齡較高。這裡的梅樹形態傲然挺拔、蒼勁崢嶸，與滿山雪色的梅花，及遠方玉山山頂的積雪，形成一副淡雅清逸的絕美景色。

◆交通資訊：國道三號→名間交流道→台3線往名間方向→接台16線往集集、水里方向→水里→接台21線往信義→信義分局前右轉（台21線88.6k處）→投59線往風櫃斗（假日單向管制）

南投信義鄉賞梅（圖片來源：Getty Creative）

10. 南投信義土場梅園

信義土場梅園平均樹齡50年以上，梅園的特色是S型道路兩旁都是梅樹，當梅花滿開時，宛如一條雪白隧道，美不勝收。

◆交通資訊：台21線往塔塔加方向，過99K後看到閃黃燈處，左轉投59線約300公尺處即可達

11. 南投石家梅園

位於烏松崙森林度假營區的石家梅園是每年冬季賞梅勝地，連續幾天的低溫，梅花的花苞陸續進行當中，每到梅花季時賞梅人潮眾多，沿途不僅可見成千上百棵的梅樹，且時刻都能聞到撲鼻梅花香。

◆交通資訊：台21線信義分局對面右轉投59線道，過自愛橋後大約500公尺處右轉，大約6公里左右即可抵達

12. 台南梅嶺梅花季

每年冬天隨著冷空氣南下，山頭悄悄換上銀白新裝，冬季正是梅嶺風景區梅花大放異彩的季節，滿山雪白梅花，總能吸引無數遊客慕名而來，一睹傲雪寒梅的風采。來到梅嶺，可漫步於平緩的「伍龍步道」近距離賞花，或登上「梅峰古道」遠眺曾文水庫的開闊風光。健行之餘，也別忘了品嚐在地招牌「梅子雞」，酸甜回甘的熱湯搭配酥脆薑黃雞，是賞花後極佳的享受。

◆熱門賞花景點：福來百年老梅園、伍龍步道、日日林間農場、梅峰古道、觀音步道(步道部分路段整修中請注意安全)

◆交通資訊：

◎免費接駁車：為避免塞車將於1/17、1/18、1/24、1/25 9:00～16:00提供賞梅接駁服務。

◎自行開車：南2高玉井交流道→84東西快速→玉井→台3往曾文水庫方向→過江家古厝→南188右轉→梅嶺。請將車停放在台3線旁的「芒果農創玫瑰綠柏園」，轉搭免費接駁車上山（09:00-16:00）。

◎大眾運輸：

善化火車站→善化轉運站(搭乘橘幹線)→興南客運玉井站(轉乘綠22/台灣好行-梅嶺線)

台南火車站北站(搭乘綠幹線)→興南客運玉井站(轉乘綠22/台灣好行-梅嶺線)

◎轉乘優惠：轉搭「綠22」或「台灣好行梅嶺線」，持電子票證享8公里免費+轉乘優惠9元。

13. 高雄六龜梅花季

六龜梅花季正式進入花期，1/17～1/18梅開盛景・樂動山城，賞梅 × 導覽 × 手作 × 市集 × 品茗 × 寫春聯，東高雄最「梅」好的小旅行！

◆時間：1/17～1/18 10:00～16:00

◆地點：三叉工坊

◆接駁車資訊：六龜區民憑身分證件免費搭乘接駁車、一般民眾$100/人（可兌換$100 園遊券，園遊券可折抵現場市集、寶來不老溫泉區餐廳及泡湯消費），每日前50名搭乘接駁車的旅客，加贈「梅花便當」乙份，請將車輛停放於「寶來第一停車場」，再轉乘接駁車前往

六龜梅花季活動（圖片來源：高雄旅遊網）

14. 花蓮天祥梅園

天祥梅園植有兩排梅樹，每逢寒冬之際，都會綻放出玉潔冰清的花朵，蔚為花海，漫步在盛開的梅樹下，花香撲鼻，花瓣如雪花般飄落，別有風味。梅園一側為太魯閣晶英酒店。

◆交通資訊：搭乘台灣好行太魯閣線(統聯客運310公車)，在天祥下車即可

