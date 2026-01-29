2026全國漆彈大作戰3/29登場 2/3起報名免收費

【記者 王雯玲／高雄 報導】想找一場能讓孩子放下手機、讓大人揮灑汗水、全家一起熱血投入的週末活動嗎？由高雄市政府教育局、高雄市立社會教育館及高雄市漆彈推廣協會共同主辦的「2026校園暨親子神槍手—全國漆彈大作戰」，將於3月29日（星期日）假高雄市立社會教育館漆彈場盛大登場，2月3日至3月4日開放報名，邀請全國學生及親子組隊挑戰、熱血開戰。

全國漆彈大賽兼具刺激性與挑戰性，除考驗體能與戰術，更強調團隊合作與榮譽精神，深受學生族群及親子家庭喜愛。活動邁入第22週年, 每年都吸引來自全國各縣市、逾600名選手熱情參與，為降低參賽門檻，今年全部免收報名費，期盼能讓更多民眾認識漆彈運動。同時為避免資源浪費並確保賽事順利，各組每隊僅酌收保證金500元，於比賽日報到時全額退還，主辦單位竭誠歡迎全國選手齊聚高雄，共享漆彈競技的熱血與樂趣。活動簡章及報名表可至該館網站最新消息下載，網址https://gov.tw/R7Y。

今年比賽受理的組別及隊數分別為大專組12隊、高中組36隊、國中組36隊、親子聯隊組18隊，總獎金4萬3,700元等著各組漆彈好手來挑戰。為減輕選手舟車勞頓，主辦單位以「小而美、一天賽畢」方式規劃賽程，預期將為參賽者帶來緊湊精彩的賽事體驗。

比賽場地高雄市立社會教育館漆彈場，為全國首座公辦民營漆彈場，具備符合國際標準的專業場地，獨立專業的照明系統，讓選手可以從容盡興，競賽品質更精緻。活動當日亦安排專業人員進行規則講解與安全說明，並由高雄市立小港醫院提供醫療後援，讓參賽者皆能安心投入賽事。

比賽所需的漆彈、槍枝及面罩皆由大會統一免費提供，參賽者僅需自備個人防護裝備即可。今年社教館特別製作《漆彈參賽新手教戰守則影片》完整說明安全裝備、競賽規則與實戰重點，讓新手玩得開心、家長看得安心，歡迎點閱影片reurl.cc/Zld0Dl

報名方式除可親至社教館「現場報名」外，也可採「通訊報名」，填寫報名表並浮貼相關證件影本，連同保證金500元，以郵局現金袋或掛號寄至「高雄市立社會教育館研究推廣組收（812011高雄市小港區學府路115號）」，洽詢電話：（07）8034473轉202研究推廣組。

另提醒，未滿18歲之參賽者需經家長同意後始得報名，期能讓家長充分了解漆彈比賽性質，並引導子女遵守競賽規則，服從裁判指示，共同維護安全的比賽環境。

為貼心服務參賽選手，社教館於比賽期間特別開放體育館籃球場、地下室各娛樂設施供選手免費使用，包含KTV室、DISCO室、撞球室、桌球室及體訓房等設施，讓選手於等待比賽的空檔能充分休憩、放鬆身心，展現社教館用心周到的服務精神。（圖／記者王雯玲翻攝）