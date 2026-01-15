2026全國青少年高爾夫積分巡迴賽啟動 中信科大攜手產官學培育新秀

2026「CTBC TECH Certified 全國青少年高爾夫積分巡迴賽」在高雄舉辦記者會正式啟動，宣告賽事將從南台灣出發。（朱窈慧攝）





2026「CTBC TECH Certified 全國青少年高爾夫積分巡迴賽」今天（15日）在高雄舉辦啟動記者會，宣告賽事將從南台灣出發。中信科技大學表示，此賽事是結合產官學界推動青少年培育，串聯校園、社區與國際積分系統，將高爾夫運動持續向下扎根。





本屆巡迴賽在高雄市政府運動發展局指導下，由臺灣青少年高爾夫協會、高雄市青少年高爾夫運動發展協會，攜手中信科技大學高爾夫國際學院共同辦理。首站賽事將於2026年2月24日在高雄大崗山高爾夫球場登場，全年規劃6站賽程，巡迴大崗山、信誼及臺南高爾夫球場，年終則於臺南高爾夫球場舉辦「菁英比洞賽」，預期競爭水準再升級。

主辦單位指出，全國青少年高爾夫積分巡迴賽自2023年9月開辦以來，已累計舉辦12場賽事，參賽年齡涵蓋U13至U19，並延伸至U23大專選手，每站約80人規模，協助南部青少年選手累積實戰經驗，至今已有10多位選手取得WAGR積分。最大亮點在於同步納入世界業餘高爾夫排名（WAGR）、中國高爾夫球協會青少年積分排名（CJGR）及美國青少年高爾夫積分榜（JGS）等三大國際青少年積分系統，替國內選手打造「國際積分直達車」，不必遠赴海外，也能累積關鍵排名與曝光機會。





中信科大高爾夫國際學院副教授兼執行長郭憲睿表示，學校響應政府「高爾夫進校園與社區」政策，成立高爾夫國際學院，並自今（2026）年起將高爾夫運動納入中信國際學校體系必修課程，結合「三段九級（369洞）」運動技能等級評定制度，系統化規劃「選手組、一般組、俱樂部管理組」三大培訓方向，依U10至U23分為五大培訓梯隊，落實人才培育與產學接軌。





立法委員林岱樺也出席記者會指出，政府正積極推動高爾夫進校園，只要學校以社團方式成立高爾夫球社，即可獲得運動部提供20萬元補助，包含教練費等支出皆由政府支持，期盼讓高爾夫不再只是「貴族運動」，而是能向下扎根、銜接競技甚至職業發展的重要運動項目。





郭憲睿進一步感謝高雄市政府將本賽事列入「2026高雄運動品牌賽事」，以及大崗山、信誼與臺南高爾夫球場的支持，並肯定裁判與志工團隊長期投入。他也透露，中信科大已申請「115年運動部全民運動署補助推動高爾夫運動實施試辦計畫」，將「高爾夫進校園與社區」的分母培育機制正式納入巡迴賽推動，也邀請各級學校參與，共同為台灣高爾夫培育更多明日之星。

