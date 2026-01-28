2026全國高中童軍大露營臺東登場 千人體驗跨域學習

思聲活有意思節目直播現場

童軍活動體驗區

國防教育體驗區

童軍露營區

臺中一中學生林峰成

2026年全國高級中等學校童軍大露營昨(27)日起，於臺東大學附屬體育中學展開為期5天4夜的學習旅程，由國立臺東高商主辦，吸引來自全國59所學校、約1,130位師生參與，國立教育廣播電臺臺東分臺今日前往現場節目直播，帶領大眾聽見童軍在東臺灣揮灑汗水的青春力量。

活動以「童軍薈萃聚東臺、跨域素養育人才」為核心，規劃包含童軍專科章考驗、國防科技、體育競技及文化采風等多元課程，場地更結合臺東山海特色與原民元素，讓學生能體驗到臺東獨特魅力，以及原民文化工藝，臺東高商校長兼營主任林明錚表示，「期盼透過做中學、學中做的課程，讓每一位童軍夥伴都能在合作學習中，實踐累積自己的童軍歷程。」

廣告 廣告

臺中新民高中泰雅族學生林子皓分享，印象最深刻的是，在營區見到達悟族拼板舟深具親切感，他說，身為原民的一份子，在活動現場見到相關文化展示時，內心產生的共鳴與認同感格外強烈，而在童軍的課程中，也有很多收穫，「能學到很多的專業技能，也能培養團隊合作精神及負責任的態度，這些技能以後在碰到危險時，會有很多幫助。」

「一日童軍人、一世童軍人」，臺中一中的學生林峰成分享熱愛童軍的原因，「支持童軍活動是讓我很快樂的事情，不僅能了解要幫助別人，也學到很多知識，像是廚藝、技藝及野外求生的能力。」

教廣臺東分臺長胡美足表示，此次透過與學校攜手合作，不僅讓童軍夥伴的熱血與心聲，能傳遞給更多聽眾，也藉此建起深厚的合作關係，共同為教育推廣盡一份心力。