2026全國高中童軍大露營首度東移 齊聚臺東培育人才

2026全國高級中等學校童軍大露營授旗

張永傑督學致詞

2026全國高級中等學校童軍大露營於1月27日至31日在臺東縣舉辦，以「童軍薈萃聚東臺，跨域素養育人才」為題，分為「大智」、「大仁」、「大勇」三個分營區，預計全國59校、約750人共襄盛舉。透過完整豐富多元的童軍課程活動，融合臺東廣闊海洋文化及高山綠意伴隨，強調團結合作精神，自由與探索自然環境，譜畫出勇氣與榮譽的挑戰，為童軍夥伴展現「向自然學習、與世界同行」的露營精神。

國教署說明，這次童軍大露營指導單位為教育部、國防部、臺東縣政府，由國立臺東高商、臺灣省童軍會承辦，協辦學校有國立員林崇實高工、國立華南高商、國立埔里高工及國立臺東大學附屬體中。活動規劃5天4夜的學習內容，包括：童軍技能、文化采風、興趣活動、專科考驗、大地探索遊戲等。此外，活動融入「性別平等意識」、「精進品德教育」和「國防教育暨防制藥物濫用知能」等內容，並力行「做中學」的精神，讓童軍藉由團隊合作與實作體驗，精進問題思辨力，落實任務執行力。

國立員林崇實高工、國立華南高商、國立埔里高工，也分別擔任「大智」、「大仁」、「大勇」三個分營區營務工作，搭配臺東在地特色及文化，前往國立臺東大學(綠色環保建築)、知本國家森林遊樂區(山林探蹤)、國立臺灣史前文化博物館(與土地共舞)、及海濱公園(海天一色)，深入了解土地、人文及環境永續之概念，建構適合展現童軍精神的專屬舞台。

張永傑督學表示，童軍精神是能夠啟發年輕人熱情與責任心的重要力量。希望透過更多童軍教育的推廣與參與，讓這股熱情之火持續燃燒，照亮更多人的生活，而大會主軸「童軍薈萃聚東臺，跨域素養育人才」就是希望能孕育出更多熱血積極、互助共好的知識青年，一同迎向未來挑戰，展現蓬勃朝氣，譜出新世代圖像。