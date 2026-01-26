「2026全民濕地日」歡慶10週年 擴大濕地保育影響力

感謝內政部吳堂安次長及貴賓蒞臨2026濕地日。





濕地是自然的AI：未來地球的關鍵拼圖

2026濕地日由內政部國家公園署攜手林業及自然保育署、海洋委員會海洋保育署、農業部生物多樣性研究所、臺北市政府、桃園市政府、宜蘭縣政府及各國家公園管理處等部會機關，並邀請社團法人台灣濕地保護聯盟、社團法人高雄市野鳥學會、社團法人台北市野鳥學會關渡自然公園管理處等民間組織，以跨部會、跨領域、跨公私部門合作方式，攜手辦理環境教育系列活動，已於本年1月24日(星期六)假國立臺灣科學教育館圓滿辦理完畢。當天活動結合精彩開場表演、濕地多元夥伴宣示儀式、攝影比賽頒獎、表揚儀式、專題講座、濕地導覽與濕地環境教育市集及濕地知識王有獎徵答等多元活動，從舞台到市集處處洋溢熱情與歡笑，讓大小朋友在輕鬆有趣的互動中認識濕地保育、走進濕地，現場高潮迭起、熱情洋溢。

濕地日10週年，擴大濕地保育影響力

本年度濕地日主題為「歡慶10週年，擴大濕地保育影響力」副標為「濕地是自然的AI：未來地球的關鍵拼圖」，以濕地如同「生態大腦」的概念，傳達其調節環境、提升韌性與回應氣候變遷的重要角色，透過科學轉譯與創意呈現，引發年輕世代對自然與永續科技融合的想像，並喚起全民共同守護濕地的責任。因此，體認到濕地所提供的生態服務與我們每個人都緊密相連，相信透過更多元的夥伴認同宣示加入守護濕地環境的行列，將更能擴展對濕地保育、環境永續的影響力與有效性！並期望借重場地優勢，吸引現場大朋友小朋友一同參與，讓濕地保育理念傳遞給更多不同年齡層，以達擴大辦理之目標。

表揚優質濕地經營管理夥伴，樹立濕地明智利用典範

開幕式上，內政部吳堂安次長強調濕地在因應極端氣候、守護自然碳匯及生物多樣性上的扮演關鍵角色，並表示透過全民濕地日活動，讓更多人看見濕地的價值與多元智慧，喚起大眾共同守護的責任。此外，會中更特別公開表揚5件「114年度濕地標章」、「112至113年度國際級及國家級重要濕地經營管理評鑑」及常年投入濕地經營管理之夥伴，共表揚5件特優、5件優等及23個經營管理單位。透過公開授證儀式，肯定各執行機關及民間組織長期對重要濕地保育的貢獻及努力。

感謝濕地夥伴們長期對重要濕地保育的貢獻及努力。

攜手地方共同協力，讓濕地在地保育行動綠意盎然，生生不息

內政部國家公園署每年透過全民環境教育市集方式辦理「濕地日活動」，今年度移師國立臺灣科學教育館辦理，提供全臺各地民眾能就近參與濕地保育活動，當天1500人參與，讓當地居民、外來遊客在玩遊戲、聽故事的過程中了解濕地保育理念，甚而願意付出行動，協助濕地保育意識於臺灣各地角落蔓延。

現場的環境教育百匯市集，除濕地保育合作部會及各國家公園管理處的環教活動外，還包括有社團法人中華民國野鳥學會、社團法人台灣濕地學會、社團法人台灣濕地保護聯盟及曙旅文化工作室等民間組織，以及中國信託、明台產險、慈心有機農業發展基金會、大浪據文化公司及哈哈魚場等民間企業共襄盛舉，共同帶來豐富多元的濕地保育成果、生態知識及環境教育方案。活動吸引當地的老人家、國中小學童及親子家庭都玩得不亦樂乎且收穫滿滿，在兼具自然生態與科學氛圍的場域中，讓不同世代的民眾都能在歡笑與學習中收穫滿滿，2026濕地日順利圓滿落幕，感謝各界踴躍參與，期待2027年再相會，相約下一個十年。

參展單位用心規劃精彩的活動，與現場民眾一同分享濕地的重要性。

現場民眾透過留言牆分享想對濕地說的話。

蔡明憲老師與現場民眾分享蜜蜂對於環境的重要性。

大小朋友透過動手做蜂蠟產品，透過濕地產物了解濕地價值，過程中充滿樂趣。

