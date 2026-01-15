2026全球最安全航空公司名單出爐 台灣這二家航空公司入選！
AirlineRatings.com，公布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
國際知名航空專業評鑑網站 AirlineRatings.com，從320家航空公司中，宣布了最安全的25大航空及25家低成本航空公司，日前(13日)公布了2026最新「全球最安全航空公司」評比結果出爐，拔得頭籌為阿拉伯聯合大公國的國家航空公司之一的「阿提哈德航空(Etihad Airways)」，廉價航空則是香港快運 (HK Express)奪冠。而國內有二家航空入選，分別為連續第13年榮獲全球最安全航空公司的殊榮，此次評比獲得第 8 名肯定的「長榮航空」，是台灣唯一入選全球前十大最安全的航空公司，另星宇航空 (STARLUX)則排名第 11。
AirlineRatings.com 為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項嚴謹指標，遴選出全球最安全的航空公司，具高度專業與公信力。
長榮航空進入前10名(圖：航空公司提供)
星宇航空則為11名(圖：航空公司提供)
※.2026年全球最安全航空公司（前 10 名）──
1.阿提哈德航空 (Etihad Airways) —— 首度奪冠的中東航司
2.國泰航空 (Cathay Pacific Airways)
3.澳洲航空 (Qantas) —— 去年的冠軍
4.卡達航空 (Qatar Airways)
5.阿聯酋航空 (Emirates)
6.紐西蘭航空 (Air New Zealand)
7.新加坡航空 (Singapore Airlines) —— 重回前十強
8.長榮航空 (EVA Air) —— 台灣唯一進入前十
9.維珍澳洲航空 (Virgin Australia)
10.大韓航空 (Korean Air)
長榮航空總經理孫嘉明表示：「飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新優質的服務，是我們持續堅持的目標，能夠連續13年榮獲 AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體同仁長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來我們將不間斷的精進安全管理系統，強化風險預防機制，為旅客提供安心可靠的飛行服務。」
長榮航空除獲得「全球最安全航空公司」第8名的肯定，也連續10年榮獲SKYTRAX五星級航空公司最高認證。這些榮譽是對長榮航空全體員工的勉勵，也是一種責任跟提醒。長榮航空表示，會不斷精進各項服務，秉持「安全、服務、永續」的核心理念，致力提升安全績效，結合創新服務與永續發展目標，以實際行動為社會注入正向能量，為全球旅客提供最安全及高水準的服務，持續朝全球最佳航空公司的目標穩健邁進。
另外，2026年全球最安全廉價航空公司前五名分別為──
1.香港快運 (HK Express) —— 蟬聯第一
2.捷星航空 (Jetstar Group)
3.酷航 (Scoot)
4.杜拜航空 (flydubai)
5.易捷航空 (EasyJet)
相關評選資料可至官方網站(https://www.airlineratings.com/articles/worlds-safest-airlines-for-2026a)查詢World's Safest Airline Rankings for 2026名單！
