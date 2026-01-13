2026全球最安全航空公司評級出爐 長榮航空排名第八

國際飛航安全評比組織「AirlineRatings.com」評比2026年最安全航空公司，長榮航空排名第八。

根據航空安全和產品評級網站「AirlineRatings.com」所發布的2026年「全球最安全的全服務航空公司」，由阿拉伯聯合大公國的「阿提哈德航空」拔得頭籌，國泰航空排名第二，新加坡航空排名第七，台灣的長榮航空排名第八。（葉柏毅報導）

這份航空安全榜排名，除了「全服務航空公司」之外，也為廉價航空進行排名。在全服務航空公司當中，除了上述的幾家航空公司之外，澳洲航空公司排名第三。至於2026年全球最安全的廉價航空公司，前三名分別是香港快運、捷星澳洲與酷航。

「AirlineRatings.com」從2014年以來，每年都會發布「全球最安全航空公司」排名，在2026年的榜單中，評選了320家航空公司；營運飛機數量少於25架的航空公司，則被排除在外。所有航空公司，都會依航班事故率、機隊年齡、機隊規模、死亡人數，以及是否遵守「國際航空運輸協會」（IATA）等航空組織的國際審計和標準等，來進行評估。

「AirlineRatings.com」執行長「莎倫．彼得森」表示，他們製作這項評比，可以讓乘客更清楚了解各航空公司的安全狀況，搭起飛機來能夠更加安心。