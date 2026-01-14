2026全球最強護照出爐！台灣第33名 阿聯酋黑馬擠進前5

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

2026年全球最強護照排行榜出爐，根據「亨利護照指數」（The Henley Passport Index）統計，以各國護照持有人可免簽或落地簽前往的國家數量進行排名。最新數據顯示，新加坡排名第1，日本、韓國並列第2，台灣則位列第33名。

「亨利護照指數」由Henley & Partners創立，並以國際航空運輸協會（IATA）的獨家資料作為基礎，包括199本護照以及227個旅遊地區，每月更新全球護照可到達的目的地數量，是衡量護照國際流動性的重要指標。

最新排名中，新加坡再次蟬聯第1名，可免簽或落地簽進入192個國家與地區；日本與南韓並列第2，均可免簽188個國家和地區；丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典與瑞士位居第3，可免簽186個地點；台灣位列第33名，可通行139個國家和地區；中國排在第59名；阿富汗則位居末位，僅能免簽24個目的地。

本次榜單最大亮點之一，是阿聯酋護照創下歷史新高，擠進第5名，持有人可免簽或落地簽前往184個地區，超越紐西蘭（第6名）、英國及澳洲（均為第7名）、加拿大（第8名）以及美國（第10名）等國家。

