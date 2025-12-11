2026全球貧富差距達極端！台灣「排名」曝：10%富人狂佔61%財富

2026全球貧富差距已達極端！台灣排名曝光：10%富人狂佔61%財富。圖／攝影陳儷文

最新報告顯示，全球貧富差距已達極端水平。報告指出，全球約6萬名超級富豪僅占人口0.001%，卻掌握的財富是全球最貧困半數人口的3倍；此外，收入前10%的人所得總和，已超過其餘90%人口的總和，而最貧困半數人口的收入加總不到全球總收入的10%，凸顯全球收入與財富分配嚴重失衡。

全球財富集中比收入更嚴重

《2026年世界不平等報告》指出，全球財富分配的不平等程度遠高於收入分配。最富裕的10%人口掌握全球75%的財富，而底層半數人口僅擁有2%。報告也發現，幾乎所有地區，金字塔頂端1%的群體所擁有的財富，超過其餘90%人口的總和。報告作者表示，「少數人掌控前所未有的金融權力，但數十億人甚至無法獲得基本經濟穩定。」

全球財富分布差異巨大 北美、大洋洲領先

報告指出，北美與大洋洲居民的平均財富與收入份額，分別達到全球平均的338%與290%，位居世界之冠。歐洲與東亞表現也優於全球平均，但撒哈拉以南非洲、南亞、拉丁美洲及中東等地區，財富與收入水準普遍低於全球平均。

「南非」收入與財富不均最嚴重

南非被列為全球收入與財富不平等最嚴重的國家。當地最富裕的10%人口掌握總收入的66%，而最貧困的半數人口僅獲得6%；在財富方面，頂層10%掌握85%的個人財富，底層半數人口則因負債超過資產而陷入淨負債狀態。

在台灣，收入前10%人口取得全台總收入的48%，而底層50%人口僅占總收入的12%。圖／攝影陳儷文

拉美國家不均程度高 歐洲相對平衡

拉丁美洲多國，包括巴西、墨西哥及智利，也呈現高度不平等，最富裕10%人口的收入占比接近六成。相較之下，瑞典、挪威等歐洲國家的收入與財富分配則相對平衡。

台灣收入不均程度排第12名

在台灣，收入前10%人口取得全台總收入的48%，而底層50%人口僅占總收入的12%，收入不均程度在報告追蹤的國家中排第12名。財富方面，台灣最富有的10%人口掌握總財富的61%，排名第21，優於美國、中國大陸及南韓。報告指出，雖然台灣的貧富差距仍高，但過去10年略有改善。

專家警告：不平等影響經濟與社會穩定

報告作者之一、法國經濟學家皮凱堤（Thomas Piketty）指出，不平等一直是全球經濟的核心特徵，但到2025年，這種情況已達需高度關注的程度。他強調，縮小貧富差距不僅關乎公平，也影響經濟韌性、民主穩定與地球可持續發展。

報告建議：累進稅制與社會政策可縮小不平等

《2026年世界不平等報告》指出，各國政府應透過累進稅制與轉移支付政策應對日益擴大的貧富差距。諾貝爾經濟學獎得主史蒂格利茨（Joseph Stiglitz）在序言中強調，歷史與理論證明，累進課稅、社會投資、公平勞動標準及民主制度，能有效縮小極端不平等，過去成功的經驗也可為未來提供參考。



