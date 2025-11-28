2026全球資安進入「速度戰」 專家揭：台灣成高風險前線
〔記者邱巧貞／台北報導〕全方位整合與自動化網路資安廠商Fortinet發布《2026全球資安威脅預測》，指出全球網路犯罪正加速演化為高度組織化的產業體系，由AI、自動化與專業分工驅動，攻防雙方的競爭焦點也正式轉向「速度」，誰能更快將情資轉化為行動，誰就能掌握生存優勢，而台灣更成為資安攻擊高風險前線。
報告顯示，隨著攻擊生態系全面自動化，全球資安情勢正加速惡化，尤其台灣作為全球科技供應鏈核心，更成為攻擊最密集的區域之一。Fortinet統計，這一年來，在亞太區共偵測到5785億次惡意活動，年增率達13.3%；而台灣作為最常受攻擊的區域之一，在2025年共面臨1534億次惡意活動。
Fortinet全球威脅情報副總裁Derek Manky表示，駭客現正鎖定製造、醫療與關鍵基礎設施等高價值產業，「今年，我們觀察到台灣的勒索軟體偵測量增加超過40%，勒索軟體即服務(RaaS)模式正快速擴張至營運技術(OT)環境，結合資料竊取、勒索與服務中斷，早已匯聚於單一攻擊腳本中。」他強調，台灣組織必須以與攻擊者同等級的自動化、協同與營運標準來強化治理，才能提升防禦韌性。
從攻擊手法來看，雖然漏洞利用偵測量較2024年下降逾7成，但具破壞性的DoS攻擊卻暴增61%，顯示駭客正轉向「癱瘓營運」的高價值模式；勒索軟體偵測量同樣成長40.77%，呈現全面升級的趨勢。
Fortinet的《2026 威脅預測》也提出四大關鍵警訊，揭示未來兩年全球資安將面臨的核心變化：
一、AI驅動的攻擊鏈形成，自主型犯罪代理將成主力
2026年預料將出現「自主網路犯罪代理(Autonomous Cybercrime Agents)」，能在無人監督下自動執行釣魚、憑證竊取、橫向移動等多階段攻擊，速度遠勝人類分析師。生成式AI也會在入侵後成為駭客主力工具，可於數分鐘內分析巨量資料，精準鎖定最高價值的勒索資產。
二、網路犯罪產業化加速，全球年均成本將突破24兆美元
暗網市場已演化成「AI版電商平台」，具備評價、客服、第三方託管等機制，殭屍網路、憑證竊取、資料外洩等服務被商品化、套裝化，推動犯罪產業進入「4.0時代」。
三、防禦策略進入「速度戰」，整合性與反應時間成勝負關鍵
未來的防禦模式將以「統一營運框架」為核心，連接情資、曝險管理、事件回應，並要求在數分鐘內偵測並阻斷攻擊。此外，單點式工具將不敷使用，跨端點、網路、雲端的全面可視性將成組織標配。
四、身份管理躍升資安核心，「非人類身分」將爆炸性成長
在AI、自動化工作流程普及後，資安團隊未來最大的風險反而不再來自人，而是來自包括大量的「非人類身分」，如自動化代理、在持續整合/部署(CI/CD)或雲端部署期間所建立的暫時性身份，一旦遭入侵，可在數秒內造成橫向移動與大規模外洩，身分治理也將成企業資安的全新戰場。
更多自由時報報導
黃仁勳悄悄來台 傳探望台積電創辦人張忠謀
台積電離職後轉投英特爾 高檢署搜索羅唯仁住處並扣股票、不動產
台灣囝仔征服美國超市！靠「台味」打造副業 首月營收飆破300萬
41歲工程師「年薪2100萬」決定辭職 不後悔原因曝
其他人也在看
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
iPhone更新設定變了！打FaceTime少1步驟「電話費暴增變5700」 眾人驚：好險有看到
Apple內建的視訊通話App「FaceTime」使用網路連線，若在有wi-fi或網路吃到飽的情況下，通常可以直接爽用而不用額外支付電信費用。然而最近有一名網友在社群分享，因為用iOS升級後設定變了，習慣「FaceTime」講電話卻沒留意到，結果電話帳單竟然暴增到將近5,700元，讓他才剛分手又得噴錢。這篇貼文意外釣出一票苦主，也有人慶幸直呼還好有看到這一篇。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
趕快看手機！蘋果「偷改1設定」害他慘噴5700元 釣出大票苦主：救命
有更新到iOS26的果粉們注意了，快檢查一下你的手機設定！有網友在Threads上分享悲慘經歷，他用Facetime免費和人聊天，結果看到最新一期帳單後，費用竟高達5700元。事後檢查發現，原來是更新手機軟體後，Facetime的預設通話APP竟然自動改成網路行動電話，結果電話額度直接爆表，也引起40萬網友共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國擬推「最嚴」行動電源新規 原有3C認證全失效
（中央社台北26日電）在今年中國發生多起行動電源意外後，「史上最嚴」的行動電源安全標準將於明年實施，新規包括行動電源必須配備螢幕或聯網App，且「原有3C認證規定將全面失效」。業界人士表示，新規預計將淘汰7成現有產能。中央社 ・ 1 天前
攜手Bose聯合調音！POCO F8 Series台灣售價出爐、明天開賣
POCO於今（26）日在峇里島舉辦國際發佈會，正式發表POCO F8 Series。POCO F8 Ultra首發Snapdragon® 8 Elite Gen 5旗艦處理器，首次聯手知名品牌Bose 聯合調音，配置三顆喇叭、2.1 聲道對稱立體聲及重低音喇叭；POCO F8 Series 首次搭配5倍潛望長焦鏡頭等。台灣市場緊跟國際腳步將於明日開售，於11月27日上午10:00起至12月12日止三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘋果2026放大招！折疊iPhone、觸控Mac齊發「2026關鍵年」產品線完整曝光
蘋果即將迎來關鍵年！據悉2026 年蘋果將推出多達 15 款新品，包括首款OLED 觸控 Mac、折疊 iPhone，以及改用自家 5G晶片等重大升級。每一項都可能牽動市場，值得果粉期待！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 21 小時前
不用機上盒、不綁約也能看電視！ 四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」
不用機上盒、不綁約也能看電視！ 四季線上推出FAST TV 服務 打造最新最快的「線上頻道新生態」Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
左滑右滑找不到真愛，不如找AI代打？Tinder、Bumble營收崩跌，改推「賽博月老」救業績
近年交友軟體熱度下降，陷入所謂的「絕望循環」：無止盡左右滑動的操作模式使用戶厭煩，要在難以計數的個人檔案中找到理想對象似乎難如登天，互動中的用戶還會突然蒸發，於是他們刪掉App，但過了幾個月又把App下載回來。大多數交友軟體都可以免費註冊用戶，付費訂閱（費率多為一個月30美元）可以解鎖進階篩選、無限制瀏覽、提高個人檔案曝光率等服務，用戶不再買單，營收也就跟著......風傳媒 ・ 1 天前
Instagram Reels 可拍 20 分鐘！五大新功能帶你一次看
近年來短影音盛行，由於片長限制在製作時大多會將影片節奏加快、內容精簡，且為了追求流量與符合大眾胃口，影片形式常常流於單一，身為創作者的你，如何在數據與創意內容間取得平衡，應該苦惱一番了吧～不過！近日 IG 官方悄悄推出了五大實用的新功能，讓創作更多元也更易於使用，趕快跟著 Spac1 來看看 Reels 這次究竟升級了什麼吧～ 20 分鐘錄影上限 那第一個新功能也是最受矚目的改變就是 Reels 時長上限大幅提升囉～不侷限於過往的三分鐘，現在創作者可以直接在 Reels 內拍攝、上傳最長 20 分鐘的影片，無論是旅遊紀錄、烹飪教學、訪談或 Vlog，都能更完整呈現！ 新增復原 Undo 工具 面對多段影片編輯，若按錯鍵過去只能重來，如果一次有十幾個素材真的會超級崩潰，所以 Instagram 聽到大家的心聲了～這次總算補上 Undo 功能！使用者只需一鍵就能撤銷最新動作，編輯流程更貼近專業剪輯軟體，容錯率也更高，我真的會願意因為這個功能就直接在 Reels 內剪輯耶（讚電獺少女 ・ 1 天前
DJI Mini 5 Pro實測：1吋感光元件+夜間LiDAR加持，輕量級空拍機邁入「專業級」的新時代
DJI今年推出的新一代輕量旗艦空拍機Mini 5 Pro，在維持不到250公克、免申請飛行許可的輕巧設計之下，帶來顯著的硬體與功能進化。不僅換上1吋、5000 萬畫素感光元件，還首度加入夜間LiDAR感測技術，同時在續航、避障與追蹤能力全面強化，讓Mini系列正式邁向專業等級的創作工具。Mashdigi ・ 8 小時前
中華電信「2025智慧創新應用大賽暨5G加速器徵選」成果揭曉！263組團隊參賽創新高「引領AI應用落地」共創智慧永續台灣
263 組團隊參賽創新高！今年全面聚焦 AI＋5G，從智慧醫療、環境永續到元宇宙內容創新，都展現台灣在科技落地與數位創新上的強勁能量。放言 Fount Media ・ 13 小時前
HONOR Magic8 Pro 香港上市，首發 8 Elite Gen5，超勁夜神長焦鏡頭!!
文章來源：Qooah.com HONOR 於香港正式推出本年度旗艦級手機 HONOR Magic8 Pro。這款備受矚目的新機以「MAGIC in the dark」為核心理念，搭載革命性的2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭，重新定義手機夜拍極限。 6.71吋 LTPO OLED 螢幕具備 1-120Hz 自適應刷新率與高達6,000nits峰值亮度，更獲德國萊茵TÜV全方位護眼5.0認證，結合4320Hz超高頻PWM調光與AI散焦顯示等技術，提供全天候舒適視覺體驗。 HONOR Magic8 Pro 的影像系統堪稱業界典範，其搭載的 2億像素 AI 夜神超穩長焦鏡頭配備 1/1.4吋超大感光元件與f/2.6超大光圈，支援 3.7倍光學變焦，大幅提升低光環境下的進光量與細節還原能力。得益於 CIPA 5.5 級防手震標準與 OIS 光學防手震技術，配合 HONOR 自研的 AI 自適應防手震模型，動態反應速度提升一倍，拍攝變焦照片的成功率可達以往的7倍。此外，5000萬像素夜神主鏡頭（f/1.6光圈）與5000萬像素超廣角鏡頭（f/2.0光圈）共同構建三鏡頭系統，無論是夜間人像、城市夜景Qooah ・ 1 天前
亞洲技能競賽南港登場 中華電信應援選手勇闖未來！歡迎蒞臨攤位體驗多軌衛星及AI超擬真助理
2025 亞洲技能競賽正式在南港展覽館登場，中華電信作為本次賽事的資通訊後盾，提供最穩定的網路與雲端服務，陪選手一起勇闖國際！放言 Fount Media ・ 17 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 32 分鐘前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
有片／嚇得整日不敢踏出房間！瑤瑤韓國租屋「遭男房東擅闖」爆衝突 前1天還曾敲門試探
藝人瑤瑤（黃喬歆）近期到韓國旅遊，卻遇上令人驚魂的住宿事件。上週三（19日）晚間，她在當地所入住的房間內時，竟被房東未經允許擅自開門，讓她嚇得整日不敢離開房間、甚至都沒吃東西。直到友人下班陪同前往當地警局報案，警方才協助她搬離。事件曝光後，引起網友熱議，也提醒旅客注意海外住宿安全。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 1 小時前