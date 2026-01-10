2026全球醫療指數公布！台灣再奪冠 南韓、荷蘭緊隨其後

全球知名數據庫網站《Numbeo》近日公布2026年「全球醫療照護指數（Health Care Index）」排名，台灣以87.1分再度拔得頭籌，這已是台灣自2018年首次奪冠以來，連續第八年蟬聯世界第一。

2026年「全球醫療照護指數（Health Care Index）」排名，台灣以87.1分拔得頭籌，連續第八年蟬聯世界第一。（示意圖／中天新聞）

台灣的得分較去年提升了0.6分，並大幅領先排名第二的南韓（82.9分）。排名第三至第五的國家分別為荷蘭（81.5分）、日本（80.1分）以及奧地利（78.9分）。

報告中指出，台灣在醫療照護專業人員、醫療設備、整體服務品質及相關費用等各方面表現均名列前茅，成為全球醫療體系的佼佼者。此外，城市排名中，台灣的高雄和台北分別榮登第一及第二名，顯示台灣不僅在國家層面表現出色，城市的醫療服務也同樣傑出。

廣告 廣告

《Numbeo》自2012年起開始發布全球醫療照護指數排名，起初每年一次，2014年起改為每半年發布一次。報告顯示，2016年至2018年間，台灣與南韓的排名曾多次互換，但自2018年台灣超越南韓後，便穩居榜首，展現台灣在醫療照護領域的持續進步與卓越表現。

延伸閱讀

成本多5倍！假日輕急症中心「雙北每小時僅1患者」 4月檢討成效

2026恐成「醫院人力崩壞元年」？ 醫曝真相：管理層逼走年輕人

搶救兒科人力！健保砸2.3億調升3給付 預計明年第一季實施